快訊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

盤點年中開始轉運的生肖，快看你上榜了沒？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網】

　

2020年上半年，全世界都因為疫情的關係大受影響。有些人工作丟了，有人財產縮水，許多人被迫改變生活方式，到處聚集負能量。來到年中之後，運勢會不會逆轉呢？今天就跟著科技紫微網來看一看，哪些生肖進入年中後會轉運吧！

　

生肖牛

愛情如花，東風已至

生肖牛整體運勢趨向良好，穩中有進。迎接年中，愛情運更旺，單身生肖牛的愛情之花朵朵開，甚至會有異性主動送上門來喔！但在花團錦簇之中，如何抉擇就是關鍵了。有伴侶的生肖牛則能感受到浪漫與甜蜜，兩人的默契度也提高了，那種心有靈犀的感覺讓你們倍感溫暖。

事業運方面，成事的東風已經吹來，學業、事業都容易得到貴人相助。財運方面也將傳來好消息，錦上添花的旺盛財運，讓求財多能心想財到。不過這波運勢主打正財，投資理財方面不可太過冒險哦！

　

生肖虎

虎虎生威，樂在其中

年中時分，生肖虎將會迎來好運的滋潤。愛情運方面，單身屬虎者只要能打開心扉，就會看到心裡的冰雪融化，迎來溫暖的陽光。有伴侶者的感情會進入平穩期，應多燃起火熱的心，能讓愛情保持恆溫哦！

事業運方面將會迎來大展拳腳、顯示自己能力的好機會。保持積極的工作態度與和諧的人際關係，升職加薪便指日可待。最後，來看看財運方面，偏財運陽光普照，大大小小應接不暇，會讓生肖虎開心得合不攏嘴。不過要謹防小人來襲喔！

　

生肖羊

好運助長，享受生活

生肖羊年中時能在好運的助力下，逐漸品味生活的美好。單身的羊兒們帶著溫暖的愛意，積極表現自己，易受到更多異性的肯定與愛慕。有伴侶的生肖羊將追尋愛的腳步，擁抱夢中的美好愛情，在愛情的滋潤下，整個人都發著光。

工作上你的思維活躍，不斷有新的想法湧現，不過這樣快節奏的工作狀態，也讓你必須在溝通時多投入一些耐心，否則易和同事出現溝通障礙。財運方面，雖然不易做大的投資，但嘗試小的投資，也能在收穫中體會到愉悅。

　

生肖狗

財運旺盛，生活富足

進入年中後，生肖狗會感受到過去累積的人氣與實力得以發揮，開始嶄露頭角。愛情運方面，在親朋好友的牽線下，單身者遇到正緣的機會會提高。有伴侶的生肖狗愛情運勢逐漸上升，甜蜜的戀情會令生肖狗笑逐顏開，神采奕奕。

事業運方面，儘量放開膽子去實踐，就會收到很好的效果。若能利用好人脈資源，成功的速度會更快。最後，看看最大的亮點——財運吧！正財方面非常旺，只要多努力就能看見成績，而且理財方法得當，將會成功的存下一筆錢，為下半年打下良好的經濟基礎。

　

以上被點名的四個生肖，別只顧著偷偷開心喔！命理的價值就是提示運勢起伏，既然好運來襲，更要透過努力，把握事半功倍的時機，實現理想。

而沒有上榜的也不要氣餒，時來運會轉，運不轉我們就靠自己去創造，讓危機變成轉機！

　

【延伸閱讀】

下半年想翻身？流年時機不可少

日本老師分析，走哪行有發展？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情運 偏財運 運勢

延伸閱讀

給12生肖的旅行計劃書 疫情結束後一定要成行！

每週生肖／惟中大師：牛創業契機無限、虎錢財滾滾來

哪些生肖顧好麵包之前 寧可錯過愛情？

下半年運勢叮嚀！12生肖該保持距離的事情是…？

相關新聞

盤點年中開始轉運的生肖，快看你上榜了沒？

2020年上半年，全世界都因為疫情的關係大受影響。有些人工作丟了，有人財產縮水，許多人被迫改變生活方式，到處聚集負能量。來到年中之後，運勢會不會逆轉呢？今天就跟著科技紫微網來看一看，哪些生肖進入年中後會轉運吧！

【塔羅】未來三個月能逢凶化吉？

時間過得很快，總覺得才剛跨完年，一下子時序就來到將近年中了。相信每個人對今年都有不同的期待與計劃，那麼未來三個月的運勢是好是壞？遇到順境能錦上添花嗎？更重要的是，遇到逆境能逢凶化吉嗎？現在就交給科技紫微網來為你占卜。

每日星座運勢／天秤多注意人際關係 事業進展順利

2020-06-2 牡羊座 生活中做個有心人。 整體運：★★★★☆ 今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，缺乏責任心將使你難得同事的信任。戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能做

三種居家格局阻礙財運，害你存不了錢？

明明努力工作，卻總是存不住錢，總有額外支出打亂自己的理財計劃？除了靠自己努力，還有什麼方式可以幫你一把呢？風水就是個好助力唷！科技紫微網點名三種破壞氣運的居家格局，趕快看看你家有沒有？

唐綺陽星座運勢週報：獅子桃花被阻礙 雙子一戰成名

木星及冥王星在月底即將合相，面對三月以來爆出的問題，是要好好究責與反省的時候。週四金星逆行開始合相太陽，社交、旅遊、教育等相關話題成為焦點，會有新方案或新架構的出現，事情將逐漸明朗。火星、海王星即將合相，催動身心靈有關的事件，人心容易感到恐慌，當心騙局或謊言的發生。關注受難者的消息，設法採取行動伸出援手，此時期也意味著克服、揭密與病毒相關的事情。

殺破狼周運勢／雙子戀情面臨關鍵 巨蟹當心被裁員

雙子座感情運方面，月蝕發生在感情宮位，受到逆行的金星影響，舊情復燃的戀情面臨關鍵，雙方經歷過的關卡再度考驗，是否該做出與過去相同的決擇，將會成為這段關係能否延續的課題。

6月星座塔羅運勢：獅子偶遇愛情 天蠍實現目標

時間過得好快，一轉眼就到6月啦！在炎熱的夏天裡，運勢會有什麼樣的變化呢？科技紫微網馬上公布6月星座運勢，希望能有助於大家心情清爽、安定，面對生活的考驗能不慌不忙，還能在對的時間，遇見對的人和對的事！

小孟塔羅：測！我中年暴富指數高嗎？

中年是指是年齡已越過青壯年，但尚未開始步入老年族群的人。一般會以年齡45至65周歲年紀之間的人算是中年。離退休還有一段時間，易處於難以突破的階段，但有些人是大器晚成，此時柳暗花明又一村。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！我中年暴富指數高嗎？

六月最好財運星座曝光：牡羊有意外之財 雙子賺錢機會多

常言道：逢六必順，逢八必發。錢雖然不是萬能的，但沒有錢就萬萬不能。而六這個數字就是會讓人聯想到順利與快樂，在這象徵吉祥的六月，來看看有哪些星座的人在財運上會特別好呢？

【測字】雙春閏月適婚年！你能在今年結婚嗎？

今年是2020年，諧音「愛你愛你」，再加上雙立春，可謂「雙喜臨門」，是結婚的好年份呢！但，緣分是一件很奇妙的事情，來來回回繞了好幾圈的大有人在。看著身旁的人一個接一個步上紅毯，你也能搶佔這波好運，完成終身大事嗎？科技紫微網馬上透過測字的方式，來為大家預測！

給12生肖的旅行計劃書 疫情結束後一定要成行！

受疫情影響，大家是不是都宅在家中憋壞了呢？不如先來計劃一下，疫情結束後你該去哪裡旅行，還可以越玩越開運？科技紫微網將為12生肖做出適合你的旅行計劃書，疫情結束後一定要拿出來實行唷！

華麗精彩的演出，怎麼可以沒有舞台？主星同位素 - 貪狼

某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」

熱門新聞

口罩開放藥局一再被問 但廠商回覆讓藥局傻眼

統一超商全台門市搶購口罩 2萬5000盒十五分鐘售光

九縣市大雨特報！氣象局：至少下到晚上7、8點

網家PChome 6月3日下午起 限量銷售中衛口罩

黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天

男子為結婚苦存8年錢買房 女友爸：房太小不准！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。