盤點年中開始轉運的生肖，快看你上榜了沒？

【文‧科技紫微網】

2020年上半年，全世界都因為疫情的關係大受影響。有些人工作丟了，有人財產縮水，許多人被迫改變生活方式，到處聚集負能量。來到年中之後，運勢會不會逆轉呢？今天就跟著科技紫微網來看一看，哪些生肖進入年中後會轉運吧！

生肖牛

愛情如花，東風已至

生肖牛整體運勢趨向良好，穩中有進。迎接年中，愛情運更旺，單身生肖牛的愛情之花朵朵開，甚至會有異性主動送上門來喔！但在花團錦簇之中，如何抉擇就是關鍵了。有伴侶的生肖牛則能感受到浪漫與甜蜜，兩人的默契度也提高了，那種心有靈犀的感覺讓你們倍感溫暖。

事業運方面，成事的東風已經吹來，學業、事業都容易得到貴人相助。財運方面也將傳來好消息，錦上添花的旺盛財運，讓求財多能心想財到。不過這波運勢主打正財，投資理財方面不可太過冒險哦！

生肖虎

虎虎生威，樂在其中

年中時分，生肖虎將會迎來好運的滋潤。愛情運方面，單身屬虎者只要能打開心扉，就會看到心裡的冰雪融化，迎來溫暖的陽光。有伴侶者的感情會進入平穩期，應多燃起火熱的心，能讓愛情保持恆溫哦！

事業運方面將會迎來大展拳腳、顯示自己能力的好機會。保持積極的工作態度與和諧的人際關係，升職加薪便指日可待。最後，來看看財運方面，偏財運陽光普照，大大小小應接不暇，會讓生肖虎開心得合不攏嘴。不過要謹防小人來襲喔！

生肖羊

好運助長，享受生活

生肖羊年中時能在好運的助力下，逐漸品味生活的美好。單身的羊兒們帶著溫暖的愛意，積極表現自己，易受到更多異性的肯定與愛慕。有伴侶的生肖羊將追尋愛的腳步，擁抱夢中的美好愛情，在愛情的滋潤下，整個人都發著光。

工作上你的思維活躍，不斷有新的想法湧現，不過這樣快節奏的工作狀態，也讓你必須在溝通時多投入一些耐心，否則易和同事出現溝通障礙。財運方面，雖然不易做大的投資，但嘗試小的投資，也能在收穫中體會到愉悅。

生肖狗

財運旺盛，生活富足

進入年中後，生肖狗會感受到過去累積的人氣與實力得以發揮，開始嶄露頭角。愛情運方面，在親朋好友的牽線下，單身者遇到正緣的機會會提高。有伴侶的生肖狗愛情運勢逐漸上升，甜蜜的戀情會令生肖狗笑逐顏開，神采奕奕。

事業運方面，儘量放開膽子去實踐，就會收到很好的效果。若能利用好人脈資源，成功的速度會更快。最後，看看最大的亮點——財運吧！正財方面非常旺，只要多努力就能看見成績，而且理財方法得當，將會成功的存下一筆錢，為下半年打下良好的經濟基礎。

以上被點名的四個生肖，別只顧著偷偷開心喔！命理的價值就是提示運勢起伏，既然好運來襲，更要透過努力，把握事半功倍的時機，實現理想。

而沒有上榜的也不要氣餒，時來運會轉，運不轉我們就靠自己去創造，讓危機變成轉機！

【延伸閱讀】

●下半年想翻身？流年時機不可少

●日本老師分析，走哪行有發展？





