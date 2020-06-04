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感情越好吵得越凶？相愛相殺的星座配對

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

雖說情人眼裡出西施，但也沒有情侶是不吵架的！很多情侶甚至把鬥嘴當成生活的情趣。科技紫微網今天來為大家點名，哪些星座雖然感情不錯，還是很容易有溝通障礙呢？現在就一起來看看吧！

　

牡羊座&處女座

牡羊座和處女座是兩種性格截然不同的星座，牡羊座的人大而化之，而處女座的人多半比較循規蹈矩。個性差異大，對待一些事情的處世態度和理解自然不一樣，所以溝通起來常常不那麼順暢。

當活潑的牡羊找上冷靜的處女座聊事情時，說著說著就容易不淡定了。關鍵是牡羊心急如焚、氣得七孔冒煙，處女座還不知道發生了什麼事，這樣就會越聊越覺得溝通困難。

　

巨蟹座&射手座

巨蟹座和射手座也是兩個典型反差特別大的星座，巨蟹座的人缺乏安全感，所以一旦談戀愛就會變得很黏人，而射手座天生就愛自由。巨蟹的居家、敏感，與射手的神經大條，看似很互補，其實很難協調。

相處時出現溝通障礙是在所難免的事情。若是要想讓感情變得更加和諧一些，最好可以培養一些共同的興趣愛好，來修正彼此的性格差異。

　

獅子座&水瓶座

這對組合，一個火象一個風象，在星座學上是屬於對宮的星座，因此對很多事物的看法都有所不同。雖然表面上他們看似都很開放樂觀，但卻會各自在感情中強調自己的存在性。

起初，水瓶會因為獅子的酷樣而一見鍾情，但由於水瓶座個性多變，不愛服從管教，而獅子的掌控慾望又太過於強烈。兩人互相不按牌理出牌，最終就會導致難以溝通。

　

雙魚座&摩羯座

雙魚和摩羯這對組合，剛開始的戀愛會很艱難，容易出現溝通障礙。雖然他們大多時候能夠在感情上理解對方、互相尊重，但難免在一些小細節方面不誠實。比如摩羯的出現，有時就會誘使雙魚座撒一兩個謊。

所以，這對組合一旦爆發爭執，多半會產生溝通障礙，使得這段感情遇上危機。

　

那麼，戀人間出現溝通障礙後要如何解決呢？獻上錦囊妙計三招：

　

一、首先，不要沉默

一旦發現問題，就要積極溝通，找出問題的癥結，如：你和他的觀點差異在哪裡，你們對這類事情通常都是什麼樣的態度……不要冷戰，那不但不能解決問題，只會拉遠兩人的距離。

　

二、心平氣和地溝通

必須冷靜下來談。如果用吵的，最後可能換來其中一方妥協，但卻不能從根本解決問題。若是你真的覺得有些事不能講道理，則必須有一方學會退讓。

　

三、換位思考

養成「站在對方立場看問題」的習慣，理解對方生氣、埋怨的原因，可以多一份對對方情緒和怨氣的理解，這樣才容易平息自己激動、憤怒的心緒，心平氣和地溝通。

　

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