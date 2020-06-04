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各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

宅心人厚！哪些星座窩在家會吃不停？

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現在大部份的人放假休息都盡量待在家，減少外出活動宅在家的你，悶得發慌，只好用食物填補心靈！身體懶懶不想動，嘴巴倒是動得很厲害。快來跟著科技紫微網看看，你是窩在家就會吃不停的星座嗎？

　

牡羊座

牡羊座的人性格好動，宅在家沒人說話又沒事好做，只好動起嘴巴了。翻翻冰箱、開開櫥櫃，心情就像在尋寶一樣；當食物放進口中，馬上就能安撫他無聊又躁動的心。平時在網站上看到什麼新奇方便的食物，牡羊們也會毫不手軟立即下單，現今的快速到貨服務，讓他們不出門也能享受嚐鮮的樂趣。

　

巨蟹座

巨蟹座的人喜歡自己動手下廚，無論是做給自己吃、還是家人享用，他們都樂在其中。他們的冰箱總是儲備著各種不同的食材，肚子餓了就會動手做，吃完正餐，還想著接下來的點心、水果。就這樣，整天沉浸在他的小食譜裡不停試驗，不只他自己宅心人厚，家人也都跟著變厚了。

　

射手座

射手座的人很難讓嘴巴停下來。他們會擔心家裡沒有東西可以吃，所以有設置零食櫃的習慣；幸好現在外送服務很便利，在平台上逛到附近有高評價餐點、或美食餐廳推出外送餐盒，他們就會立馬訂購品嚐，一天下來，不只包裝垃圾堆得像座小山，連脂肪也跟著囤積起來。

　

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