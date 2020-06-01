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三種居家格局阻礙財運，害你存不了錢？

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

明明努力工作，卻總是存不住錢，總有額外支出打亂自己的理財計劃？除了靠自己努力，還有什麼方式可以幫你一把呢？風水就是個好助力唷！科技紫微網點名三種破壞氣運的居家格局，趕快看看你家有沒有？

　

一、入戶門正對樓梯或電梯

不論是樓梯還是電梯，從風水上來說都是一種來回流動的氣場。入戶門正對樓梯或者電梯，容易導致家庭動盪，氣運起伏不定，財氣無法長久穩定的聚集。

入戶門正對樓梯或電梯，可以在入門處加一個玄關，讓人開門以後無法直接從外面看到室內佈局。還可以把門檻加高，以此阻隔外來波動的氣流，收住室內的財氣。

　

二、前後門相通

風水中講究「藏風聚氣」，氣的流通對風水格局來說至關重要。住房不宜有過於直接、快速的氣流穿過，家中的氣運通過氣流四散出去，財富或福氣都無法聚集。

前後門相通，就是典型的「一箭穿心」格局，家中花銷往往大過收入，可謂「前通後通，人財兩空」。

對於前後相通的戶型，可以選擇用櫥櫃、玄關等隔開，阻斷兩者氣流相通，方可改善財運。另外，在進門處擺放水晶等天然礦石，也可化解煞氣，鎮住流失的氣運。

　

三、廚房正對廁所

廚房作為一家人的「口腹之地」，掌管家庭的食祿，在風水佈局裡萬萬不可忽視。廚灶是家中生財的地方，有財庫的象徵意義。此處在五行中屬火，最怕水剋。

而廁所則是家裡通水最多的地方，又是污穢聚集之處，五行屬水。廚房與廁所若位於一處，水火不容，家裡財運會四處亂竄。同時還不利於身心健康，也有可能導致家庭相處不和睦。

廚房若是正對廁所，平時可以注意廁所門不要常開。還可以巧用屏風等物件隔開；另外，在廚房與廁所的過道擺放鮮花與綠植，也是不錯的選擇。

　

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