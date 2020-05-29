6月星座塔羅運勢：獅子偶遇愛情 天蠍實現目標

【文‧科技紫微網】

時間過得好快，一轉眼就到6月啦！在炎熱的夏天裡，運勢會有什麼樣的變化呢？科技紫微網馬上公布6月星座運勢，希望能有助於大家心情清爽、安定，面對生活的考驗能不慌不忙，還能在對的時間，遇見對的人和對的事！

牡羊座

塔羅牌：正義

牡羊們！當正義牌出現的時候，就是在提醒你們「只要理性解決問題，就會看到好的結果」，也代表某個難題將會被解決。為目前的處境負起你應付的責任，你的未來就會因此發生好的改變哦。

6月將會發生的事件：

1、會得到熟悉異性的告白。

2、工作學習原地踏步走，沒有任何進展。

3、得到同事的幫助。

4、提防投資會被小人利用。

5、睡眠不佳，注意力不集中。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：太陽

抽到這張牌的金牛們，6月整體運勢還不錯哦！太陽充滿了積極正面的力量，有一種令人愉悅的解脫感。只要你擺脫外界的干擾，遵從自己內心的聲音，就能收穫很大的力量。

6月將會發生的事件：

1、長輩介紹合適的對象。

2、工作環境中出現曖昧對象。

3、工作積極主動，會得到上司與同事的好評。

4、創作很有靈感。

5、投資有被騙的可能。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙子座

塔羅牌：權杖1

這是一張很有生命力的牌，象徵著一切行動的開始 。所以雙子們，如果你們打算開展任何計劃，6月都是一個非常有利於你們的時機。你可能會開始一段新的旅程，並且收穫意外的驚喜哦。

6月將會發生的事件：

1、有一場美麗的邂逅，對方是個頗具藝術氣息的人。

2、與長輩很順暢的談心，拉近了彼此的關係。

3、做事有些心不在焉，被同事或者老闆提醒。

4、一個往昔被擱置的方案，終於得到了老闆的回應。

5、參與一場聚會，雖然會花一些錢，但能讓你得到好心情。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

塔羅牌：惡魔

抽到這張牌的巨蟹們，最近是不是太沉迷於物質了呢？嚴格來說，其實惡魔不算一張壞牌，在工作和事業上如果抽到惡魔，反而是個好的徵兆，它意味著你正在渴望得到、或努力在爭取某一件事情。但它同時也是在提醒你，不要過度執迷某些事情，才能擁有真正的自由哦。

6月將會發生的事件：

1、會與戀人發生爭執，並且對彼此的感情有點動搖。

2、和朋友一起出門遊玩時，會有被搭訕的可能。

3、上司會要求你在工作上負起新的責任。

4、財運頗佳，手裡的資產有升值的跡象。

5、收到一件心儀已久的禮物。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：戀人

獅子座的朋友們，看到戀人牌，是不是都會覺得跟愛情有關呢？但這張牌的重點其實在選擇喔！正面臨某個重要選擇的獅子們，請務必格外慎重，思考自己想要的究竟是什麼，才能做出更好的決策。

6月將會發生的事件：

1、朋友會給你一些感情上的建議，你會因此受到影響。

2、在工作中或外出時偶遇愛情。

3、上司會派發一個重要的案子給你。

4、會認識一個很聊得來的新朋友。

5、前些時候的投資或理財，得到了不錯的回報。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

塔羅牌：命運之輪

這是一張充滿了豐富象徵意義的牌。命運之輪輕輕轉動，有可能是好的或不好的轉變，但這都會成為新的契機。它也提醒你要把握當下，抓住機會，就有可能得到極大的進展哦。

6月將會發生的事件：

1、向喜歡的人表達心意卻得不到回應。

2、工作效率高，能力得到上司認可。

3、外出時丟失手機或錢包。

4、跟身邊的親朋好友會有口舌之爭。

5、會學習一項新技能，並且上手速度很快。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

塔羅牌：權杖國王

權杖國王這張牌代表著「經由自律而走向成功」，所以這是一張很不錯的牌。自信心是建立在經驗之上的，而這些你都擁有。但是要注意的是，不要過於專斷和執著，如果只顧眼前的利益，會導致最終結果的失敗。

6月將會發生的事件：

1、會中彩券。

2、工作上能夠得到貴人相助。

3、人脈交際圈擴大了。

4、收到好友的生日聚會邀請。

5、出色的完成了一個案子，得到晉陞。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

天蠍座

塔羅牌：世界

世界這張牌描述的是一種內心世界的快樂，也意味著成功的到來。如果你近期有想要達成的某個目標，不要放棄，只要耕耘，就能有相應的收穫。在感情上你則是會得到你想要的回應。

6月將會發生的事件：

1、買到一些不必要、或者會後悔的商品。

2、在博物館邂逅一段愛情。

3、會議上得到同事的讚許。

4、和喜歡的異性共同出遊。

5、因為一些閒言碎語而心煩意亂。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

塔羅牌：星星

抽到這張牌的射手們！星星代表的是創造力，表達著希望與可能。你可能會度過一段很平淡的時期，但你需要對自己很有信心，只要重新點燃希望，就能孕育出新的生命。不要過度依賴別人，而是要從自己身上找力量。

6月將會發生的事件：

1、會與情人因為錢財而發生一些小爭執。

2、工作上充滿了變動，讓你備受干擾。

3、喜歡的人剛好也喜歡你。

4、無法集中注意力，需要更注意分配休息時間。

5、得到一筆意外的資金。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：隱士

隱士意味著需要給自己一段時間來反省。你得獨自去面對一些事情，儘量放下社交活動，把時間留給自己，因為孤獨能使人成長。內省，才能找到答案。

6月將會發生的事件：

1、工作繁忙，經常被上司催促。

2、會罹患腸胃類疾病。

3、新認識的同事或朋友對你有意思。

4、沉迷新的綜藝節目或是遊戲。

5、會有一筆不必要的花費。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

塔羅牌：力量

如果內心存有恐懼和慾望，你需要讓它們屈服於你的意志。「力量」牌暗示你有足夠的內在力量去面對人生，也有能力解決目前的困難局面，而且你對自己內在的力量是充滿信心的呢！

6月將會發生的事件：

1、會遇到讓你怦然心動的人。

2、和同事之間有一點小摩擦。

3、上司對你的印象加分不少。

4、接到長輩的電話或收到禮物。

5、買到一支穩賺的股票。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：女祭司

女祭司是一張內在發展的牌。比起依靠邏輯或理智，它暗示著你應該相信直覺，因為有些東西你可能看不見，卻能改變你的未來。

6月將會發生的事件：

1、朋友會介紹你認識不錯的異性。

2、與戀人的共同話題變多，感情更進一步。

3、上司的心情陰晴不定，對你提出的計畫抱著模稜兩可的態度。

4、工作效率低，容易出現一些小錯誤。

5、會買一些奢侈品。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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