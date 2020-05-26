什麼星座的女人最會勾引男人：雙魚會經營曖昧 天蠍丟接球強

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／Stocksnap
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談戀愛是一門很大的學問，有人說情場如戰場，而擁有很強的戀愛戰鬥力是需要訓練的，有些女人就是特別會引起男人的注意，有些女人不經意就能讓男人愛的死去活來，其實這都是有小心機在裡面，而從星座來看，哪些星座的女人特別擅長勾引男人呢？

第五名：天秤座

天秤座的女人個性豪爽又講義氣，她們通常交友廣闊、落落大方。風象星座的她們擁有與生俱來的幽默感。金星守護的天秤座女人也很在意自己是否優雅得體，就算是相貌平平的天秤座也會把自己打扮得非常迷人，而一個人際手腕高超又優雅亮麗的女性，是很容易得到男人的青睞的，尤其是天秤座女人還沒動真情的時候，當她們完全把男人當朋友相處時散發的輕鬆自在，歡樂又不拘小節，還很美麗動人。常常會在無意之間讓男人產生了曖昧的錯覺，而幽默的他們又很懂得使用婉轉的方式拒絕對方，這會使男人更加心動，更想征服。

第四名：雙魚座

雙魚座的女人分幾種類型，若是天生享受戀愛也非常需要談戀愛的雙魚女，就很懂得勾引男人。她們大部分都非常擅長經營曖昧期，她們會刻意的讓男人看見她們細膩溫柔的一面，她們會很用心的安排，通常她們會用清新脫俗的形象包裝自己，一起吃飯時幫忙遞筷子，或在適當的時候溫柔貼心的替對方拿紙巾，在細節裡展現女人溫柔照顧的一面，在談話中給對方滿滿的面子，而她們的大絕招就是提供機會，讓男人感覺被需要。她們會從一起玩樂開始，慢慢加溫，展現脆弱與需要被保護的一面，讓男人覺得自己在雙魚座女人面前是英雄，慢慢淪陷進去。

第三名：摩羯座

摩羯座的女生對於男人來說是不好挑戰的類型，她們冰清玉潔，很有規矩，外表看起來是冰山美人，但聊幾句之後會發現摩羯座女人心靈豐富，充滿黑色幽默。這會讓男人很有反差的新鮮感。而非常實際的她們重視事業不會預留太多時間給感情，若是沒有興趣的人會表現得很有距離，而這個禮貌的距離常常激發男人很想登上這座冰山，征服慾不斷攀升。另外她們通常都很有大家閨秀的風範，獨立自主、懂得看臉色、又能實際顧家的女人，更讓男人想娶回家。她們的絕招就是冰冷的外表下有熱情的一面，因為不容易看見所以更令人著迷。

第二名：水瓶座

擅長戀愛遊戲的水瓶女人其實是真正理性的人，她們真心要勾引一個人時就像是在做事業，可以非常有計畫，非常理智的去完成任務，這是因為她們太明白自己要什麼了，所以能夠做到忍人所不能忍。舉例來說：男人現在需要聊天炒熱度，她奉陪，若是多聊幾句對方會嫌煩，她們可以閉嘴不談，若是美麗大方地出現在對方面前，但很快離開聚會可以吸引對方對自己好奇，她可以當機立斷的轉身就走。這種俐落的狠勁，只為了讓對方可以跟自己更靠近。水瓶座的女人最厲害的地方就是他們常常讓男人覺得，剛剛才抓住妳怎麼馬上又被妳溜掉了？

第一名：天蠍座

天蠍座的女人對於自己有興趣的對象，是很會玩丟球與接球的，通常她們也喜歡跟異性曖昧，那種曖昧不清的相處會很有戀愛的刺激感，所以她們也很樂於去創造這樣的刺激魅力。她們可以跟男人聊天互動得像是已經交往了。讓男人享受她們的溫柔體貼，卻同時讓男人覺得自己異性朋友很多，身邊有很多隱藏的對手。而天蠍座女人與身俱來的神秘感，舉手投足又散發著性感魅惑力，會讓男人在午夜夢迴時很想得到她。其實這都是天蠍女人鎖定目標後所創造的戀愛氛圍，設下曖昧陷阱讓男人一步步淪陷。若是沒興趣的人她們根本連看都看不見。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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