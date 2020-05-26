6月生命靈數運勢分析：舊的故事或許不是未了 只是缺了句號

引用九數的指引做為六月的開端：）

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舊的故事或許不是未了，只是缺了句號，新的篇章，已在下一頁被寫好，

該丟的別丟不掉，該割捨的沒那麼好，

重新寫的那一句，或許正巧，能帶來不只一季的芬芳美好。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：貿然的、自以為的行動，會為你的生活帶來更多的煩惱、不可收拾的意外，留意那些自信滿滿、毫不懷疑的念頭，尤其是看似可以「快速幫你解決惱人現況的神奇方式」「立刻馬上就實現」的選項，都是一號人該慎防的；當心因為太想脫離現況的盲目樂觀，可能會帶你進到更深的困境當中。

上述的樂觀投入與發現夢醒，都會以「快速」的方式發展，很快的選擇、很快的進入狀況、也很快破滅回到原狀（或更差的境況中）實際上，六月的發展緩而遲滯，才是這整個月正常的流速，一切事務安排，都是緩比急更妥當，請務必小心腳下的每一步，才是保護自己的最佳方式。

工作／學習狀況：在專業上會出現快速解套的方法，卻很有可能暗藏陷阱，外在環境的風險一直都有，但一號人在這段時間卻特別缺乏警覺，過度樂觀，這樣自我有點澎漲的心情，也很容易因為不小心外顯，而引來跟業主、在上位者的意見衝突，演變成兩強相爭、誰也不想退讓的局面，在人際、工作上務必小心，即便有你可以越權的地方，也得依著既定程序來，不要做出越級報告、先斬後奏的事，才能安全度過本週期；

六月份有很多機會，看到「別人的錯」，但看到的時候務必更要回頭檢視自己，因為通常雙方都有極多需要修正的地方，不會只單純是他人的問題，能客觀、依著順序慢慢不躁進的，方為本月的贏家。

愛情：單身者在本月的機會並不多，但你卻很可能誤會「某人對我有點意思吧」這樣的想像，放在心裡可以，不過如果真的被這些感覺驅動，去做點什麼，通常都會落得失望的下場，雖感覺上有能發展的空間，卻多是誤會或延伸想太多的產物，所以如果你嚮往「戀愛的感覺」，那麼本週期是可以期待的，至於戀愛本身，就得再多等等了。

有伴侶者，在關係會發現伴侶不停的丟出問題（一般人稱之為找碴XD）對方很煩惱、對方想談一談、對方有很多想說的，可是你卻興趣缺缺，雙方這樣不對等的心情，一個想追、一個想逃，很容易就會讓你們產生不少磨擦，比較好的方式，建議一號人還是乖乖接球吧！

不要逃（因為逃也會被用各種方式抓回來呀）承擔、正面的依著對方的要求，誠心的傾聽、修正、微調關係中需要磨合的各種習慣，是比較務實的方式，最忌口頭空泛的允諾又沒做到，會跟逃跑一樣，為關係投下許多不穩定的因子，成為未爆、隨時會爆的待爆炸彈。

訊息指引：Freedom

別放縱過頭，自由向來始於自律，

它們向來都是一體兩面的秩序，誰也不能獨自而立。

★生命靈數2

整體運勢：外界失控、紛亂的人事物，將會大大影響二號人的心情，進而讓你下錯判斷，也跟對方做出一樣奇怪的行動，在六月份，二號人最需要練習好的功課，就是在每個當下「知道那些與我無關」：

眼前咆哮的人，他正在宣泄的是他的情緒，但情緒是由他本身生起的，雖然他可能對著你，但只要你選擇了不參與，那麼也就到此為止了；

面對失控的流程安排、停滯的進度，只要你確定好，自己已經做好該做的，那麼就把結果交給上天，把情緒還給那些丟出來的人，然後靜待事情的發展吧！

不隨之起舞說來容易，用在實際生活中卻需要經過漫長的練習，才能不生波瀾，在學會之前，如果想努力，用在這裡會是最有收獲的方向。

工作／學習狀況：在專業上，則是會有一波大的人事更動，或許是單位改組、主事者、窗口換人、組織成員的變動，都是這段時間很可能會有的發展，擅於體貼或承擔他人的二號人，在過程中免不了又要生起「那我現在能為這裡做點什麼？」的心情；

不過這卻是在這段時間最容易幫你招來麻煩的心情，事實上，沒有能承擔的事，更沒有「非得要你承擔」的事，如果有，那一定不是你手上準備要拿的這一件，沒有一件事比你自己的舒適感更重要的了。

無論你是想換工作環境、或是待在原單位中，都請不要做過度的付出，當你為自己空出一點時間、喘息的空間，那麼你會看到「其實能讓自己發展得更好的路，就在某處」，去選擇它，不是等它來找你（它也不會自己來找你）本月解決問題的關鍵，就在那多一點點的為自己考慮之中。

愛情：單身者在本週期，容易吸引到有點特立獨行的人，這樣的人雖然特別搶眼，但是也很挑戰你的極限，會接觸、也有機會互動，除了新的人之外，也可能在原本認識的人之中，發現對方獨特的另一面，跟對你有興趣的意向，不過雙方因為落差太大，很容易就失之交臂，只能說是短暫的發展，幫你開了一扇窗，看看外面的世界，但發展的空間有限，對認真想戀愛的二號人，只能靜待其他時機囉！

有伴侶者在關係中，會看到伴侶困在某些或許是情緒、或許是生活的糾結中，是需要你的救援的，但因為他們姿態擺得實在一點也不像是待救的人，反而讓你感到壓迫、高高在上，這些會讓二號人痛苦的擺盪在「到底該不該出手」的困境中，但事實上，你得先回頭關照自己的情緒，看到自己在這當中的委屈之後，學會在這樣不對等的關係、情緒索求中，畫出底限，即便對方是親近的人，你也不能在這樣的失衡中再過度付出，踩穩你的原則，等到對方正面、用一種「明確讓你知道他很有誠意」的態度，無論是對方想找你談一談、或尋求協助，都等到這樣的態度出現時，再做出回應吧！

這是扭轉關係失衡的好時機，但你得先收好自己那些太泛濫的過度貼心。

訊息指引：Receive

只對那些真能激起波瀾的做出反應，在無感的時刻懂得喊停，

每一個安穩的片刻，若能有，都來自於之前所有能好好做決定的累積。

★生命靈數3

整體運勢：這是個在「被砥勵」中前進的六月。

嗯！當然不會是好受的，不過三號人們，在這個過程中是負得了重的，難行卻能行。溝通失利、跟你對話的人們經常讓你感到無理、不知道他們到底想表達些什麼、情緒失控更是會不斷的在生活中各處看見，無論是他人對你的、或是在你面前爆開，對他們自己的、各種的刁難、不耐煩的事，充滿在生活中。

所幸三號人似乎挺能在這樣的高壓中，看到對方的問題，並且回頭看見、檢視自己，並且在這些應對的過程中，對自己在能做的地方做出修正；

所以是正向的發展，只是過程中不太好受，是用一種名為失控的包裝紙包好的禮物，你會在這樣的危機處理中，得到額外的好處、名聲、跟他人的賞識，這張考卷的滋味複雜，但對日後的你而言，卻是彌足珍貴。

工作／學習狀況：在專業上會經歷短暫的被拔權、不受賞識、或是被責難的低潮，你的業主、長官，在這段週期可能因為某些流言，或自己的理解錯誤而將你打入冷宮、定罪、貼標籤，拒絕溝通或解釋不清，更是本週期很容易見到的發展，這樣的問題，在月底之前可能都沒有太多施力點，只能夠在低調中求安穩。

說不通的、別急著說通；誤會的、只要做了該做的解釋，就不用一直再堅持在當下就要說明白；憤怒著對你的，只要做出該有的基本回應，你的情緒可以不用非得要壓過對方不可；做好該做的處理，待時間進到月底，若你真的沒錯，這些為難你的人，就會像突然醒了般，把公道還你、該你的都還你。辛苦的週期，只要不跟著抓狂，轉了一圈，該你的都不會有虧欠。

愛情：單身者在找尋新關係的過程，也不容易是順利的，雖然不到完全沒有機會，可是機會卻不是太好的機會，過程也會讓你有點懷疑人生，一不小心，就會誤會自己，是不是真的很糟到一點優點也沒有，但請暫且收起這些自我貶低，因為這段時期出現的、這些讓你感到為難的人們，並無法跟你有後續的發展呀～

如果想省事，這段時間心煩的事已經夠多了，在尋覓新戀情這塊，可以考慮休兵一下，會是不錯的決定。

有伴侶者，在關係中 也得看淡一點，對方的脾氣在這段時間，也會是不太好的，在各方的情緒風暴中，伴侶關係也很難跳過這一關，但伴侶關係不能跟一般關係一樣無所做為，無法當面說清的，或許改用書信、訊息、文字的方式去表達，再加上一些具體的、對方需要的改變，會是讓關係能夠喘口氣的好方式，唯一需要注意的，大概就是這些「對方需要的改變」得是你自己觀察得來的，別只聽對方口頭的氣話、表面話，那會讓你方向大錯特錯，失分更多，觀察對方真實的意願，再去行動，才會讓你的努力在關係中發揮正面的效用。

訊息指引：Balance

為自己設定好，每一個小的細節與步驟，

界線、範圍、喜好的程度、你接受與否，

當你明晰一切，安穩的道路便時時在腳下與心中。

★生命靈數4

整體運勢：外在環境在六月份，仍是失控暴走的狀況為多數。付出與回報不對等的問題一再發生，這樣的問題若大量出現在生活中，通常也有個前因，現況的失控，多是之前有太多被四號人們刻意略過、不處理、不做為的未爆彈，現在終於一次引爆，如此而已；

殘局需要被收拾，而四號人看起來也有心理準備要做好這件事，煩惱退去、不愉快畫上句點、失衡虧損止血的時間點，就依你處理的力度、速度來決定，對你而言，在困境中若想把正面效應擴大，那麼就勢必是得手腳快一些，才能換到的了。

工作／學習狀況：在專業上不利於管理財務者、或管理數據、數字者，在數字的計算上，容易出現錯誤，或是直接在財務上有帳對不起來的問題存在，損益難以兩平，通常是因為根本的計畫錯誤，因為這些小麻煩會在本週期不斷出現，所以不建議著眼在問題本身，而是要回過頭去，把根本結構性的錯誤挑出來，才能終止這段時間的兵荒馬亂、瑣事不斷；

對於從事一般事務者，這樣的錯誤則易出現在時間分配上，日夜顛倒，或花了太多時間在做前置準備、蘊釀，導致工作的本體進度大落後，重新調整時間計畫，是在所有工作前最必要該做的事；

當然，一切都得控制好時間，如果你發現光是制定計畫，時間就又不知不覺前進，那麼邊想邊做或許是能帶你動起來、脫離現況比較務實的做為。挑出錯誤、盲點，越早越能為工作帶來正面影響，本月能否有所成，就得看你除錯的速度到哪兒了，積極的話，豐碩的成果，在月底仍是可以期待的。

愛情：單身者若想找到新伴侶，可以著力在「協助」上面，無論認識新對象或是對於既有、但尚未發展的對象，都可能藉由協助對方，來達到被注意、被認可、被需要的目的；

不過這樣的策略雖然有效，也得慎用，尺度的拿捏，如何付出得宜，不過多讓自己淪為被利用的肥羊，則很需要個人的判斷力跟定力，如果你能保證掌握好自己的心跟界線，那麼先從助人做起吧！

這樣的行動能夠幫你找到一點桃花的花苞，而拿捏付出的分寸是否得宜，看戀情發展的狀況，就能找到答案了。

有伴侶者在關係中，跟單身者也必須採取類似的策略，只是多了伴侶的身份，你能做、且必須做的會更多一點，至於單身者需要的尺度拿捏，則不是你需要考慮的，對有伴侶的四號人來說，更該考慮的是「如何更沒有保留，同理對方的處境，把能給的都一次給足」的問題；

事實上在本週期，若你看到伴侶的脾氣差、憂愁、冷淡不搭理，就如第一段所言，跟你多脫不了關係，而這段該做好彌補工程的時間，就請盡你所能的（或許用四號人的說法是：不顧尊嚴的）在你還有機會的時候，把該做的、也自覺虧欠的，一次都做好做滿吧！

訊息指引：Hope

希望只能存活在具體的行動中，它與期望不同，

它存活與否，端看行動力為它添了多少的柴火。

★生命靈數5

整體運勢：生活中的麻煩事遠離，終於鬆一口氣的五號人，在六月可望度過一段較令人放心、無突發狀況的週期；

但若只是追求「無風無浪」，對你們來說，恐怕只過個一星期，就會覺得無聊了，這些無聊的空檔一旦多了，便會變成你們情緒上的困擾，你會發現自己雖然沒有大事需要處理，內心卻一樣的煩躁。

與其勉強休息很久，不如在短暫歇息之後，就把焦點轉往投資、或是幫自己找到更多進帳管道吧！六月份的財運不錯，若把焦點著眼於財務，只要你不急著把錢往外推，那麼本月是可以讓自己的荷包充實不少的好機會，務必把握好時機。

工作／學習狀況：在專業上，本月多數無用的工作、次要的工作都會被迫排開，過程上可能不太舒服，對五號人來說，就是心情的三溫暖；

會發現本來好像談好的進度、該成的訂單，突然沒了，但接著看發展，若你沒有糾結於原本的困境當中，只專心做好當下該做的事，生命也會快速的，把另一個更好的機會給你，冷熱交替，七上八下，如果你可以靈活面對，那就會發現這樣的規則履試不爽，並且在這些丟了又得的工作際遇之間，找到一點樂趣；成果的部份就不用多擔心了，六月份都是丟小得大的走向，只要你不抗拒接球，那麼到了月底，成果跟進帳都會令人滿意。

在此之前，檢視自己有沒有對金錢的抗拒則十分重要，想一想過去人家對你委以重任、交付重金時，你都如何應對，或許就能預想到六月底的工作成果如何了。

愛情：單身者在追求關係的進展上，六月呈現「停滯、平盤」貌，沒有新的對象，而五號人對於調整、提升自己的生活品質，可能比找到新伴侶更有興趣，在不積極的前提之下，新的發展短期內雖然困難，卻可能因為這樣「把焦點放回自己身上」的行動，誤打誤撞的，為之後找到伴侶奠下不錯的基礎；

在這段獨處的時間中，你將有機會更理解自己，不把所有的重擔都往自己身上擔，也同時開始調整你在追求戀情中不務實的期待，這些調整若得當，便是之後找到好對象的必須體質，既然暫時沒發展，就多用點心，跟自己相處吧！

有伴侶者在這段時間，伴侶的情緒依舊會是你該關注的焦點，對方或許會用情緒化、或完全冷淡的方式來處理關係，但這樣的態度，卻是對方逼不得已的做法，看起來在這段關係中，對方有很多需要你主動看到、主動關心、引導他說出口的話，尚未被對方好好表達；

所以在這段時間，五號人得多用點心，去看看那些沉默、情緒化的背後，是不是還有其他未解、或待你們雙方發現的問題。

適時的體諒對方，善用你的靈巧聰明，便順利疏通眼前這段有點卡住的關係。

訊息指引：Compassion

善待自己，在過程當中找回那些自由與美好，

如釋重負的路無須被找到，它一直都在腳下，只要你選擇它，你便能要。

★生命靈數6

整體運勢：努力了很多，卻事倍功半，是尚未調整、未能覺察自我的六號人本月的基調，當你發現瑣碎的事非常多，你也都認真去做了，卻仍舊得面對大量的被質疑、被責怪、被討厭的時候，正是提醒你「此路不通、該停下來想一想」的時候；

事實上這些混亂，都來自於你的「太過善於察顏觀色、迎合他人」，用「你覺得對方應該會需要」的方式，去待人接物，這麼長期累積下來的失衡，讓人把你的付出當成理所當然，並且要得更多，同時也有不少別人不認同、但你強加想法的怒意、負面情緒，這些將在六月份，一次爆發開來，強度大小就得視你平日累積的多寡，不過無論是多少，都不會是太令人感到輕鬆愉快的氣氛。

六號人在這段期間，務必得調整、丟掉不少「你一直堅定認為是這樣」的念頭，才能在本月份活得自由輕鬆。

工作／學習狀況：在專業上，要擺脫麻煩需要經過一番抗爭，主管或業主在這段時間，容易丟來不合理的要求，這些「一看就不行」的事，如果你在第一時間選擇了「先試試看」，而不是依循專業直接回絕或點出問題，那麼六月份就會有失不完的控、救不完的火，務必在第一時間就踩好底限，才能讓本月的工作順風順水；

當然這些狀況，也可能是前一個月，你的慣性留下的餘毒爆發，那麼要收拾也別無他法，你也會深刻理解到，該說的、做不到的，總是要開口，只是時間點的問題，無論如何都不能略過的。

但本月撇除這些，如果你都能守好底限的話，工作本身倒是可以很輕鬆，而且專業形象上也會得到認同，有加分的空間，其實即便是經歷那些麻煩，後續處理完之後，也是一樣的結果，但中間要不要繞一個彎、多付出那些時間成本，選擇就在你手上了。

愛情：單身者若在本月想找到健康的新戀情，得先守好自己的心，先是練習成為那個不會過度付出的人，然後你找到的戀情才可能從新芽，發展成一株美好的、完整的植物；

若你未能改善自己過度付出、一不小心就進退失距的慣性，那麼本月雖然仍有付出的機會、看似能成為新關係的機會，但一不小心，就會因著你的慣性，而在不遠的將來，變成失衡的、過度付出的關係，在給予之前，請先能把自己照顧好，如果你沒有把握做好那個不患得患失的人，就不建議貿然投入，受騙上當的機率相當高喔！

有伴侶者在關係中，仍一樣得面對過度付出的問題，通常關乎你追求表面和平、過度害怕失去的問題，當你一直是為此付出，你會發現伴侶這段時間索求的強度，已經超出你所能負荷，得是認真面對處理的時候，發怒、爭執或許都很難避免，但表達情緒對你會是不錯的事，將真實的狀態說出來、情緒完全的展現，是扭轉偏斜關係的必經過程，當你覺得自己鼓起勇氣、冒著說出口就會毀滅的風險，做點不同的表達，也將很有機會發現，其實對方並不知道你都是這樣想的，而意外的、經由這樣稍激烈的表達，在關係中得到更多自由。

訊息指引：Healer

信任自己總能為自己選擇更好的，不需要付出什麼、用交換才能得到，

從不需為誰承擔，當你成為美好，便能照亮週遭。

★生命靈數7

整體運勢：在能夠鼓起勇氣、丟掉很多煩人的人事物的六月份，對七號人來說是輕鬆且踏實的，如果你有長期為他人負擔的問題，在本週期可望看見解決的契機，機會雖會出現，但也不是讓你不用做出選擇就會自動到位，提醒七號人，順勢而為，所謂契機是指「你會知道，現在就可以丟掉、表態、畫清界線」，當你收到這個訊號，就請不要再猶豫，去做吧！說出口吧！轉頭就走吧！

有一失必有一得，但你得先敢鬆手，然後才有空間能得到更好的那個。

工作／學習狀況：在專業上，上述的包袱要丟掉就更輕鬆了，只要你可以明確的拒絕、表達自己真實的意願，被接受的機率都會比日常來得高，趁著這樣的時機跨出第一步，好讓自己以後都能依循這樣的做法，持續為自己創造出舒服的工作氛圍、人際界線；

如果你願意幫自己多發聲，也會在這段時間得到更多專業上的尊重、認可、地位跟信任感的晉升，這段時間也會有些不適合再繼續合作的對象，突然的（可能也用了很奇妙的理由）離開，或是關係本就不穩定一些的，也可能直接失聯，但都是好事，關於這段時間被汰換的、喊停的，都不用特別著眼、或花力氣去追回，這些空出的空間，自然會有更適當、更好的人選補上。

愛情：單身者對於追求新戀情，動力不高的六月，若要有對象，出現在日常工作中的機率較高，如果平常工作環境的人流就有限，那麼要脫單，就得再多等等之後的時間了，在聚會、社交都難以拓展的本月份，七號人能做的努力（如果你想的話）可能就是多充實自己的專業技能，因為下半年會有不少在工作上說話、露臉的機會，在這塊多充實，可以讓自己在必要的時候，看起來更耀眼。

有伴侶者在關係中呈現平盤，例行公事如果都有做到，另一半的滿意度就不會太低，生活中沒有大波瀾，如果要說，就是對方對你的要求，平常可能可以偷懶或矇混過去的，這段時間比較難辦到，伴侶在這段時間會特別在意你「是不是他要求的，你都有做到、認真在聽」

如果真的想偷懶、身體動彈不得的話，那至少要表現出「很有誠意在聽」，就可以讓關係中的和平現況保持下去。

訊息指引：Patience

別讓那些習慣的沉重，拖得你走不動，

永遠可以選擇暫停、退出、

來換得一身輕盈的行裝，生命的過程從不該是折磨。

★生命靈數8

整體運勢：舊有人際關係的被汰換，可能讓八號人在本週期的心情不太明亮、充滿各種揣測跟自我懷疑。

這樣的心情，容易讓你耽溺在自己的情緒中，無法看見環境中對你有利之處在哪裡，事實上，在這樣的人際更迭中，你只需要先把「這個人真的有那麼不可取代嗎？我那麼需要他嗎？還是只是不習慣呢？」這樣的問句，放在最前面，就能很順利的為後續那些多餘的揣測、自我懷疑，心情的起伏按下刪除鍵；

生活整體的氛圍其實對八號人是友善的，從有一出必有一進的穩定金流，或是人際上有新的朋友進到生活中，去取代舊的，都是相當令人愉快的事，只不過這段期間一不小心就容易畫錯重點，適時的把自己拉回來，就能享受到生活中美好的面向。

工作／學習狀況：在專業上跟人能有相當好的合作默契，會遇到不錯的合作對象，能夠很快速的釐清問題、找到方向、然後推進很多新的、有趣的項目，但這些較好的進展有個特色，就是多數都會出現在「你未預期、非原定的合作關係」中，所以運勢走向雖好，但是不是憑空而得，若想迎來這些「好事」那麼首先，你得自己選擇走向它們；

在有一失必有一得的整體氛圍下，與原有的合作對象，關係雖不一定非得生變，但總也走到了該「重新考核」的時間點，此時的你若想更順利，那麼可得提醒自己保持客觀，別被人情給拖住，做出奇怪的選擇才好。

總之，別怕捨棄一些既有的，捨掉的，都只為了給更好的讓出空間，若你能享受並客觀看待這樣的送舊迎新，那麼六月份的工作運勢便是晴朗且可期的。

愛情：單身者在本週期，有機會因為更換人際圈而有新戀情，過程或許不會太愉快，因為這同時可能伴隨著你認清了某些朋友的真面目，終於決定換個朋友、換一群人相處，至少也是轉換了原本局部的交友名單，因為成員更新了，就有機會看到新的可能性，所以如果你希望有新戀情，那麼不如動手整理整理朋友名單，無論是網路上的、現實生活中的行動都有效，這些改變可以讓你從中看到新的機會，就在其間。

有伴侶者在關係中易因為他人、第三者跟伴侶有吵架的機會，此時萬用的一招，便是誠實，請不要覺得自己是為對方好，來個善意的謊言，這樣的「善意」是絕對會幫你換得「惡意」的，行程上不要隱瞞、或是扯一些根本沒必要（你會說這是無傷大雅、不重要）的謊，便能讓關係穩定、沒有任何惡化、或被破壞的空間，本週期在關係中也比平常更容易聽到一些閒言閒語，無論是你聽到對方的、或對方聽到你的，直白的表達，一定都比繞彎迂迴來得更好。

訊息指引：Imagination

別讓想像困你在原地，那虛無的正待你的應許、靜待著一一被撥去。

★生命靈數9

整體運勢：本週期將歷經一番失落，在生活中，會持續遇到不講理的人、講不聽、聽不懂，無論關係遠近皆有此特質，對九號人來說，會被「必須看淡，但仍無奈」的情緒籠罩著，這種低氣壓自是不會太好過了；

但九號人在過程中也有能做的事，你得認清，既然無法控制他人的行為，可你可以決定自己要做什麼，事件或許你無法選，但可以為自己選擇要耽溺在裡面的時間長度，如果氣氛如此令人窒息、不滿意，你又何苦在裡面溺死自己、讓自己喘不過氣呢？

當你能時刻把自己拉回這個理智的頻道中，或許這些無關你的他人之惡，就不會成為你的情緒負擔了。

工作／學習狀況：受到心情的干擾，本週期的工作狀態不好不壞，應該說，最好的狀態就是一切如常，如果你能不夾雜太多自身的情緒，公事公辦也就夠了，無須新創、或是為誰開出特例，因為在工作中遇到想把自己的問題丟給你的人，毫無理智的人，比例也會高於日常，所以在工作中若想平穩度日，那麼得學會為自己築好防火牆，無論對方用什麼理由，都別開特例的門，就可以預防這種討厭的情況發生；

保持人際關係上的距離，對於自己的情緒、工作的進度、更甚是他人該為他們自己負起的責任，三方都會是得利的，即便過程看起來，你可能得比平常更冷淡無情了，但別擔心，在事情過了以後，一種各得其位的美好秩序感，都會因著你這份努力守住邊界，在你眼前重現。

愛情：單身者在找尋新關係的進度，並不理想，會有些想主動接近你的對象，或許你也很願意試試，但可別先抱太大期待，因為在關係更接近之後，你也極可能得出一個「果然跟我想的一樣（不適合）」的結論，對於對人性有點潔癖的你來說，找出一個理想伴侶從來就不是容易的事，在這部份放鬆一點，別對自己太嚴苛的話，新的嘗試就當生態觀察吧！

當你能轉換視角，同樣的事情，就不會讓自己生出太多不必要的自責情緒，要玩，就要玩得開心。

有伴侶者在關係中，也很容易生出想「放生對方」的心情，如果你已經在這個階段，那麼一定不是一天兩天的事，就請放自己自由吧！

對於已經有伴侶卻仍想著要丟包對方的九號人來說，對方顯然有不可原諒之惡，也非你能收拾，若能就痛快的丟出去，或許才是為關係找出最後萬分之一生路的契機，雖然沒有一定見效，但這個「丟棄」的動作，卻能為你找回對方（或許可能還有）的良知，至於找不回，或許也是意料中的事了，但在你勇敢的這一丟之下，或許也會看見上天的眷顧，因為有人正在等待你伴侶的位置出缺呀～

對於關係還穩定、沒走到末期的九號人，可能也會在心境上歷經失望、說出實情、然後讓你重新評估這段關係是否還必要，之後該怎麼走的過程，在這段時間九號人得對自己更誠實，才寫得好這一題了。

訊息指引：Past Lives

舊的故事或許不是未了，只是缺了句號，新的篇章，已在下一頁被寫好，

該丟的別丟不掉，該割捨的沒那麼好，

重新寫的那一句，或許正巧，能帶來不只一季的芬芳美好。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。