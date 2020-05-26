華麗精彩的演出，怎麼可以沒有舞台？主星同位素 - 貪狼

在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

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貪狼星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 貪狼星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

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兄弟宮必有太陰: 代表手足比較低調、保守、內斂而不張揚；與手足之間的關係中，通常是與姊妹之間的關係較為融洽。其實在貪狼行事作風高調、擅於表現自我的情形下，手足們通常都不及貪狼耀眼醒目而相形見絀，自然會將眾人目光的焦點讓給貪狼而趨於低調、保守。

夫妻宮必有天府: 天府所代表的其實是貪狼對配偶的感覺及感受: 能幹、強勢、嘮叨，甚至會主動要求掌理財務。這倒不是說貪狼坐命，一定會找到天府坐命的配偶；而是貪狼的行為模式、心態、價值觀，最終都會把配偶變成「天府」。想像一下: 如果你有一個異性緣很好、交遊廣闊而交際應酬不斷、花錢率性沒計畫的伴侶或配偶，你會不會變成嘮叨、強勢的「天府」?

財帛宮必有破軍: 號稱「耗財」的破軍進入財帛宮，意味著坐命者的用錢態度是屬於消耗型 - 有多少用多少，甚至還會超支。雖然求財的慾望、行動力很強，可能也有機會賺得財富；但是破軍能攻不能守的特性，在財務上就容易有暴起暴落的現象。(既然容易暴起暴落，那麼還是交給配偶打理比較妥當!)

官祿宮必有七殺: 號稱「將星」的七殺進入官祿宮，代表坐命者的工作、職業是屬於動態、行動取向，如在外奔波的業務類型，或是需要靈活的手腕及溝通的公關類型。當然也就不適合靜態、固定性質的工作，如文書處理、研究分析。工作與職業選擇的重點在於: 要有一個舞台，讓貪狼能夠充分發揮他(她)想要向眾人展現的才華。

田宅宮必有天梁: 清高、慾望低的天梁進入田宅宮，使得坐命者對房地產呈現「不太積極」的態度。不太積極並不是不想要，如果長輩有給(畢竟天梁所在之處還是有些長輩緣)，理所當然就會承接；但是買房這件事，並不會列入人生的當務之急。這種心態也會在一旦缺錢時，就先拿名下的房產去抵押籌錢，正好兌現財帛宮破軍(化祿)時所代表的「借貸之財」。

福德宮必有天相: 天相本為「衣食之星」，因此貪狼在人生的價值取向上，也會有先滿足物質需求(豐衣足食)的傾向: 喜歡吃喝、愛漂亮、重視外表，則是這種特質的具體呈現(所以買房就不太會是當務之急)。天相本質也較溫和與保守，讓同為殺破狼的貪狼較七殺及破軍想得開、人生沒有那麼糾結與起伏。

父母宮必有巨門: 主暗的巨門進入父母宮，意味著親子關係並不和諧。其原因和夫妻宮的邏輯類似: 多學少精沒恆心、油嘴滑舌、花錢爽快手頭鬆、異性緣旺盛等特質，難免讓保守的父母有著不同面向的擔心與困擾，兌現親子相處中的不對盤及互看不順眼。

三種不同的貪狼

對宮是紫微的貪狼

受到對宮紫微的影響，貪狼的外在呈現上有著紫微略帶威嚴、嚴謹的斯文與端莊。本質上仍是貪狼，但可以說是升級版；畢竟有自尊心強、注重品質的紫微監督著，至少在形象上還維持得不錯。雖然號稱「官祿主」紫微會讓貪狼在工作事業上展現較多的自我要求，但是這個自我要求究竟是針對面子還是裡子，則是另一個探究的重點。

午宮坐命的貪狼，古稱「木火通明」格，如果三方四正的組合還不錯，通常在商界中就是一把好手。精明能幹、長袖善舞，能把貪狼的三寸不爛之舌及無人能及的臨場應變能力，發揮得淋漓盡致。

子位坐命的貪狼，又稱「泛水桃花」格，如果三方四正的組合不甚理想，坐命者就會展現以情慾、慾望為主的桃花特質。除了菸酒不離身，更可能流連於聲色場所或是賭場，縱情享受。或是玩起一個又一個的愛情遊戲，在不同的感情對象間，展現過人的操控及應變能力。這時工作事業可能就是玩樂與縱慾的藉口，或是展現魅力的華麗外衣。

有求於人時，貪狼全力施展各種話術(甚至於是騙術)，撒嬌、示好、示弱，無所不用其極，只求達到目的。不求於人時，則由紫微把關；挑掦、難搞、端架子，拒人於千里之外則是家常便飯。兩種個性及面貌交互作用的結果，難免就有現實、城府深的負評。

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對宮是廉貞的貪狼

受到對宮廉貞的影響，貪狼有著過人的敏銳直覺，處事手段更為高明。如果說對宮的紫微是讓貪狼的眼界及姿態提升，用一種俯看的視角來經營人生；那麼對宮的廉貞則是讓貪狼貪慾的廣度及範圍擴大: 對於權勢、地位、財富、愛情、各種慾望的盡情追求，也成就了精彩、豐富但是劇烈起伏人生風景。

寅位的貪狼個性靈活多變、口才辨給，往往在年輕時抓準了對的時機，一飛沖天而成就了少年得志的風光。但是貪狼畢竟是貪狼，慾望很難有填滿的時候。也因為早早就到達其他凡人難以望其項背的高峰，志得意滿下往往未經仔細評估就繼續貪求下一個目標，卻沒有察覺風險在過度自信下悄然來襲。甚或縱情於酒、色、賭，或是各種滿足慾望的享受，以為地球會等他盡情享受人生後，再繼續運轉；等意識到時不我予時，往往先前掙得的成果早已消耗殆盡。

申位貪狼的運勢則不似寅位那麼風光，必須先經過一些挫折與挑戰，飽嚐辛苦之後才能有所成就。但是滑溜的貪狼配上精明的廉貞，「不循正軌」往往是他們獲致成功的手段與方法。倒不是說他們一定是用非法、不正當的方式來運作，而是以帶有特殊、不尋常或是具有爭議性的方式來達到目的。(循規蹈矩真的是浪費了廉貞、貪狼們的聰明才智了!)

但無論是寅位或是申位的貪狼，在兩大桃花星(廉貞及貪狼)內外交互的運作下，腦中有貪狼博學(但是不精)而來的各種知識(雜學)，經常能把人唬得一愣一愣的。深諳人性的廉貞及舌燦蓮花的貪狼，精準地掌握何時要諂媚奉承，何時要威脅利誘(甚至威脅恫嚇)。重視外表、愛熱鬧、交際手腕一流的貪狼，無論如何都會讓自己呈現光鮮亮麗的一面。才氣與人氣兼具，才是貪狼無往不利的終極武器。

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對宮是武曲的貪狼

受到對宮武曲的影響，個性中帶有武曲重財、剛毅、講義氣的特質，是貪狼坐命系列中較不現實的組合，但是愛財的特質也較明顯而不再遮遮掩掩。雖是如此，個性中仍有類似武貪同宮的矛盾與衝突。

但和武貪同宮不同的是: 武貪同宮是武曲與貪狼平起平坐，至少要做決定時彼此還要溝通協調一下(雖然溝通的結果仍然帶著矛盾)。對宮是武曲的貪狼，畢竟還是貪狼在主導，愛吃、貪杯、好吹噓、好享受、慾望強、圓滑的特質的仍處處可見。當然也不像武貪同宮那般勤勞、汲汲營營只為財。

「外圓內方」或許是對這個組合的貪狼最佳的詮釋: 表面上是身段柔軟、八面玲瓏、全方位無稜角；但深入交往或是瞭解之後，就會發現他們個性中剛直、倔強的一面。而剛強的這一面，往往與「財」或「利益」有關: 有錢就好說話，沒錢就沒什麼好話(說)。

雖說受到武曲的影響，個性中仍會展現負責任、講義氣的那一面。但是在貪狼虛浮的詮釋下，虛應故事、虛與委蛇的處事心態與油嘴滑舌的基本技能結合，就成了「滑而不實」的最佳典範。

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不同貪狼的指數分析

難纏(機車)指數

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異性緣指數

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敬業指數

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好享受指數

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說話可信度

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