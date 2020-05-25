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唐綺陽星座運勢週報：天秤有躍進機會 處女出現對胃桃花

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報5/25-5/31】

重要星象：木、土逆行，水星雙子最後衝刺，水星進巨蟹

木、土逆行，對社會大眾和生活帶來重大影響，政治或高層人士過去的作為受到檢討，與社群有關的問題被凸顯，面對人性的惡劣面，也要去反思處理之道。水星雙子最後衝刺，媒體怪象、學生相關事件成關注焦點。水星週五進巨蟹，將於六月逆行，易引發內心的陰暗面，憂心家庭、國家等問題，容易傷感、憂鬱

工作注意：雙子、天秤、射手、水瓶

雙子：注意年輕一輩的問題，以免被影響

天秤：足夠大膽，有躍進的機會

射手：適合處理據點或房租問題

水瓶：累到自己，想把事情做到最好

桃花注意：獅子、處女、天蠍、雙魚

獅子：是同情還是愛情，要好好分辨

處女：出現對胃口的桃花，有機會靠近

天蠍：老夫老妻相處，盡在不言中

雙魚：可溝通討論，需要改進之處

財運注意：白羊、魔羯

白羊：多勞多得，斜槓工作能賺更多

魔羯：要聰明理財，旁人指點可參考

健康注意：金牛、巨蟹

金牛：整頓筋骨，平衡身體狀態

巨蟹：注意情緒起伏，當心影響健康

星座運勢 愛情 憂鬱 唐綺陽 每週星座運勢

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