唐綺陽星座運勢週報：天秤有躍進機會 處女出現對胃桃花

在愛情上我們常常會說，只要我們愛的人快樂就夠了，但事實上真的是如此嗎？當你看見對方跟別人恩愛，或是被對方冷落對待時，你會感受到痛苦與不適。因此，當我們付出心力的同時，內心不免會產生出渴望。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！下半年付出得到回報指數？

2020-05-22 09:57