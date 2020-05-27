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【測字】雙春閏月適婚年！你能在今年結婚嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

今年是2020年，諧音「愛你愛你」，再加上雙立春，可謂「雙喜臨門」，是結婚的好年份呢！但，緣分是一件很奇妙的事情，來來回回繞了好幾圈的大有人在。看著身旁的人一個接一個步上紅毯，你也能搶佔這波好運，完成終身大事嗎？科技紫微網馬上透過測字的方式，來為大家預測！

　

請在接下來的四個字中，

選一個你第一眼看中的字。

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選擇「緣」字

結婚機率10%

你第一眼就看中了這個「緣」字，這說明你對結婚的意願還是很強烈的！「緣」字的「糸」就如命運的絲線一般，會出現很多分叉口，而這些分叉口會影響到你對事情的判斷。你做決定的時候常常很容易反覆不定，時而後悔，時而堅持。想要打開幸福的婚姻之門，你需要慎重選擇後再做決定。

「緣」字的右邊是一個「彖」字，有總結、概括之意。這也是在提醒著你，要從曾經失敗的感情中總結經驗，搞清楚內心的真實想法，才能夠找到那個對的人。

　

選擇「分」字

結婚機率30%

「分」字上面是一個「八」字，說明你此時想要走進婚姻的殿堂還有一定的距離，想要縮短這段距離，你還需要做一些努力才行。「分」字下面是一個「刀」，使用得當會成為你的利器，使用不當時則會變成傷人的東西。

結婚是兩個人過日子，不要太在意別人怎麼看、怎麼想，只有堅定自己的心，才能結出令人羨慕的果實。想要早日開啟一段幸福的婚姻，你可以從擴大自己的社交圈開始，多提升自己，用內在的魅力吸引異性，更有利於找到適合的結婚伴侶。

　

選擇「可」字

結婚機率60%

「可」字有可以、適合之意，預示著你會擁有一段平凡而充滿幸福感的婚姻。你不喜歡波瀾壯闊，崇尚細水長流的愛情，雖然這份愛情中少了一點瘋狂，卻多了一份超強的忍耐力。

所以，在選擇伴侶的時候，你不會因為一時衝動而快速下決定。這反映的是你對感情很有理智，但也容易讓對方誤以為你不中意他。你們應多溝通，加深對彼此的瞭解，避免一些不必要的誤會，這樣對婚緣也能夠起到錦上添花的作用哦！

　

選擇「期」字

結婚機率90%

「期」字的的五行屬木，是大吉之字。從字面上來，從月，其聲，也有在約定時間裡達成所願之意。因此，你遇到相知相愛的結婚對象的機率會很高哦！要知道，有一種單身，只是為了等待一個該等的人，幸運的是你終於等到了。雖然你們的結合還是會經歷一些挫折和困難，但最後的結果會是你期待中的模樣。

當然，再好的感情，也需要精心的維護。當爭執出現的時候，多從自身找原因，多想想對方的好，只要正確的處理好，它也能變成增進感情的潤滑劑。

　

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