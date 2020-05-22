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365天都方便！哪些星座是便利商店代言人？

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【文‧科技紫微網

　

不管白天或是黑夜，在巷口、路旁駐足的那間便利商店，曾幾何時已成了生活中的一部份，徹底融入現代人的生活步調。在這之中，哪些星座最依賴便利商店，甚至足以擔任便利商店的代言人呢？科技紫微網來點名囉！

　

金牛座

懶惰又愛吃美食的金牛座，對食物的要求不只美味，還要方便，便利商店就能買到的眾多美食，可是他們的心頭好，營養素、卡路里全都標示得一清二楚，有時還有促銷價或是集點活動，讓精打細算的金牛座 願意常常來報到，可不是件簡單的事喔！

金牛座的代言情話：即使你常常幫我打折，我對你的心意從來不打折。

　

雙子座

身為一個資訊狂熱者，又有點喜新厭舊的雙子座，面對便利商店鋪天蓋地的宣傳，一下子主打日本妹子愛吃的和風甜點，下個月又換成韓國歐巴力推的養生鍋物，花樣多，更新速度又快，雙子座當然要趕快去嘗試，做出評論，才不枉費他們情報達人的頭銜，久而久之都變成便利商店的常客啦！

雙子座的代言情話：不管我再怎麼喜新厭舊，都無法放開你的手。

　

射手座

射手座是12星座裡出名的迷糊，太過專注當前著迷的事物，等到想起來時才慌慌張張去繳停車費、訂車票或領包裹，這些小事平常不放在眼裡，但緊急時刻差一點就差了非常多！幸好到了便利商店都能輕鬆搞定，身為迷糊一族的重要靠山，要射手座要怎麼不愛便利商店呢？

射手座的代言情話：雖然我常常忘東忘西，但我不會忘記，是你最懂我的心。

　

巨蟹座

最戀家的巨蟹座，若是一個人獨居，真的很需要便利商店帶來的「安全感」，不管多晚，永遠亮著一盞燈在守候；倘若是與家人同住，當家人身體不適或嘴饞的時候，巨蟹座只要到便利商店就能及時補貨，採買雞精、小零嘴之類的，讓巨蟹座愛照顧人的特質更能輕鬆發揮。

巨蟹座的代言情話：你守護我，我愛護你，24小時，全年無休。

　

看完了這篇分析，喜愛便利商店的你是否上榜了？哪一項便利商店的服務讓你「難分難捨」？或許下一個最佳代言人就是你喔！

　

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