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【塔羅】未來三個月能逢凶化吉？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

時間過得很快，總覺得才剛跨完年，一下子時序就來到將近年中了。相信每個人對今年都有不同的期待與計劃，那麼未來三個月的運勢是好是壞？遇到順境能錦上添花嗎？更重要的是，遇到逆境能逢凶化吉嗎？現在就交給科技紫微網來為你占卜。

　

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「未來三個月能逢凶化吉？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：戀人（逆位）

這幾個月，你易體會到事與願違的感覺。理想與現實的落差讓你很累，有時候甚至感到快要撐不下去。感情與事業的不如意使你整個人有些垂頭喪氣，這個時候你很容易負能量超載，令情況變得越來越糟糕。

不要寄希望於他人，自己才是命運的主人。只有調整好自己的情緒，才能吸引正能量哦！

　

選牌2：太陽

這張牌預示著，你近期的整體運勢很不錯，這樣的好運可不是一般人能求得到的！接下來的這個月，相信你會過得很順暢，每天在微風拂面、享受太陽的步調中，不慌不忙、從從容容就能把事情做完，日子過得也還算滋潤喔。

就趁著好運，好好享受這段愜意的時光吧！

　

選牌3：女祭司

最近三個月，你的運勢有些走低。你可能發現自己的心情比平常低落，已經確定的事情也忽然被打亂。你常常會為未來感到迷茫，不知道自己的選擇是否正確，擔心自己做了錯誤的決定。

心裡越慌亂，越容易出差錯。在運勢不佳的時期，需調整心態，學會轉移注意力，才能讓生活逐漸走向平穩。

　

選牌4：正義

抽到這張牌，說明你這段時間的運勢正在逐漸往上攀升。期待的事情終於有了端倪，好運很快會降臨哦！雖然在面臨關鍵性抉擇的時候，心裡還是有些沒底。好在你的狀態很不錯，會努力朝著自己定下的目標前進。

好運會眷顧有準備的人，只要靠自己的努力，事情就會朝著你期待中的方向發展。

　

選牌5：節制

節制這張牌，說明你在通往好運的路上會出現一些阻力。你需要面對的事情太多、太複雜，你會為此付出太多的心力。現在的你正處於低谷期，事情暫時不會朝著好的方向去發展，這個時候你不妨停下腳步，好好規劃一下。

先靜下心來，好好理清楚頭緒，才有利於事情的順利進展。

　

選牌6：星星

未來3個月的運勢好得讓你自己都有些意外，尤其在偏財方面。像是，買東西會中獎，獎品是你想要的；摸彩時總是手氣最佳的那個；偶然去參加一個商務活動，也能獲得錢財上的收益……

這樣的好運簡直就像是腳踩風火輪一般，相信你會度過一個豐富而精彩的時期哦！

　

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