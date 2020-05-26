給12生肖的旅行計劃書 疫情結束後一定要成行！

【文‧科技紫微網】

受疫情影響，大家是不是都宅在家中憋壞了呢？不如先來計劃一下，疫情結束後你該去哪裡旅行，還可以越玩越開運？科技紫微網將為12生肖做出適合你的旅行計劃書，疫情結束後一定要拿出來實行唷！

生肖鼠

幸運地點：森林公園、鮮花展

幸運旅伴：生肖雞、生肖豬

生肖鼠的你，最適合安排一場森林之旅或是觀賞花展了。因為你十分需要一抹清新的綠意為你驅散疲憊，或者沉浸於繽紛多采的花海之中，讓身心靈在花香中獲得洗滌。到森林公園走走，或是觀賞鮮花展，都是很不錯的選擇喔。此外，與生肖雞、豬的人結伴同遊，易交好運。

生肖牛

幸運地點：草原、牧場

幸運旅伴：生肖羊、生肖馬

生肖牛的你，最適合安排一場綠草如茵的遊牧之旅了。你需要到廣闊的天地去吸收天地之氣，看一看成群的牛羊在草原上或是牧場裡悠閒啃青草，聽一聽馬兒奔跑嘶鳴；你還可以在藍天白雲之下深深吸入泥土的芬芳，在草地上盡情奔跑，讓壓力得到釋放。有利與生肖羊、馬的人結伴同遊。

生肖虎

幸運地點：異域風情、雪山

幸運旅伴：生肖龍、生肖猴

生肖虎的你，安排一場異國之旅，或是雪山探險最是解壓。這個時期你需要開闊視野、挑戰極限。與生肖龍、猴者結伴出國旅遊，看看異國的風土人情，吃吃異國的美食，聽一些異國的故事。或是勇攀高峰，抵達雪山之巔，領略大自然的神奇。不僅能放飛心靈，還能增長見識，有所頓悟。

生肖兔

幸運地點：古道、古鎮民宿

幸運旅伴：生肖狗、生肖蛇

生肖兔的你，最適合安排一場幽靜、清閒的古道、古鎮之旅了。近期你需要理清紛繁雜亂的思緒，到早期的古道走一走，或是到幽靜的古鎮轉一轉，在充滿文藝氣息的民宿住上幾日，讓身心靈慢慢放鬆下來。一些想不通、辨不明的人、事、物，會逐漸變得清晰，讓你整個人神清氣爽。可以與生肖狗、蛇者結伴同遊。

生肖龍

幸運地點：露營、郵輪

幸運旅伴：生肖虎、生肖馬

生肖屬龍的你，安排一場野外露營，或是郵輪出遊最合適不過了。你在這段時間裡，滿腔的熱情無處釋放，可約生肖虎、馬的朋友一起安排一場充滿生活氣息，又不失刺激的露營，在野外體驗不一樣的生活，享受新鮮與刺激感，釋放你的活力與熱力。或者結伴出海，來一場郵輪之旅，欣賞海鳥，吹著海風，身心舒暢。

生肖蛇

幸運地點：藝術展、水族館

幸運旅伴：生肖兔、生肖羊

生肖屬蛇的你，安排一場觀賞藝術之旅、或是水族館之旅，最能放鬆。這段時間你容易心浮氣躁，可選擇去藝術館看展覽，欣賞大師的畫作與藝術精品。或是到水族館走一走，看一看海獅表演，倘佯在巨大的水槽旁，看各類魚兒游來游去……可有效去除內心的浮躁與不安情緒，讓心情清爽飛揚起來。與生肖兔、羊者結伴同遊，將會好運連連唷。

生肖馬

幸運地點：馬場、泡湯

幸運旅伴：生肖牛、生肖龍

生肖屬馬的你，來一場泡湯之旅，或是到馬場觀賽、騎馬，最為解壓。近期你過於忙碌，壓力太大，可約上生肖屬牛、龍的好友，在馬場玩一圈，策馬奔騰，把所有的壓力與不愉快都釋放出來。再到溫泉浴池泡一泡，享受舒暢、放鬆的氣氛。卸下生活的包袱，泡泡舒適的美湯，之後再喝點小酒，吃些美食，好不暢快。

生肖羊

幸運地點：郊外漫步、農莊小憩

幸運旅伴：生肖牛、生肖蛇

生肖屬羊的你，最適合到郊外漫步或是農莊小憩了。你近期容易有力不從心的無力感，內心煩亂，安排一場郊遊，到寧靜、花草處處的郊外走一走，迎著清涼的微風，閉上雙眼深呼吸，感受大自然的氣息與能量，將內心的壓力徐徐釋放。或是到農莊小憩，放鬆心態，用心聆聽內心的聲音，回歸自我。這些都是很棒的出遊選擇，既可獨自前行，也可約上生肖屬牛、蛇的好友同遊。

生肖猴

幸運地點：瞭望台、遊樂園

幸運旅伴：生肖虎、生肖狗

生肖屬猴的你，到瞭望台觀夜景，或是到遊樂園回憶童年，會很開心。這段時間你容易疲憊不堪，感覺生活無趣。何不找個瞭望台觀賞夜景？感受靜謐的夜色之美，遠離喧囂，讓內心充滿寧靜與安好。或是約上生肖屬虎、狗的三五好友到遊樂園瘋玩一番，充滿刺激的極限遊戲能讓你整個人沉浸在興奮之中，最能解壓了！

生肖雞

幸運地點：湖畔觀景、水鄉遊玩

幸運旅伴：生肖鼠、生肖豬

生肖屬雞的你，最適合來一場水鄉之旅，或是到湖畔觀景。近期你易感不順，是非頗多，宜到有山有水的地方走一走、散散心。湖畔觀景，或是到水鄉遊玩一番，遠離城市的擁擠與吵雜，靜下心來理一理頭緒，拋開人間的是與非。與生肖屬鼠、豬的朋友一同出行，會頗為愉快，易交好運。

生肖狗

幸運地點：半山觀景、農家蔬果園

幸運旅伴：生肖兔、生肖猴

生肖屬狗的你，適合爬山觀景，或是到農家、果園採摘蔬果，最能放鬆。最近這段期間你頗為悠閒，這種心情最適合去爬爬山，觀賞日出日落，伴隨著太陽的起落思考人生，沉澱心情。也可以到農莊、果園體驗採摘與手作的樂趣，在勞動中釋放壓力，還能品嘗到自己辛勤勞作的成果，完美。如果要找伴同遊，與生肖兔、猴的親友同行最有利。

生肖豬

幸運地點：夜市大街、海濱沙灘

幸運旅伴：生肖鼠、生肖雞

生肖屬豬的你，在夜市轉一轉，或是到海濱遊玩一番，都很解憂。近期你易因忙碌而難得清閒，可與生肖鼠、雞的親友，安排一場海濱之旅，吹一吹海風，在沙灘上戲耍一番，將會十分愜意。或者到夜市大街，在洶湧的人潮中感受人間煙火氣，品嘗美食一解口腹之慾，真是暢快淋漓的人間享受。

想好了嗎，疫情結束後你最想去哪玩？又適合去哪玩呢？無論遊到哪裡，最重要的是放鬆身心，把情緒調整到最佳，滿血復活，再度重新出發。

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