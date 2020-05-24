殺破狼周運勢／射手中獎機率頗高 摩羯有機會順利交往

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，過去認識的人脈會帶你進入一個新的工作領域，某些白羊座會回鍋到曾經待過的單位，此時會確認出最適合自己的人生志業。

學習運方面，新月發生在學習宮位，同時金星在學習宮位退行，某些過去中斷的學習計畫，會在這段時間重啟。新月影響期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與海王星齊聚心靈宮位，相位不良，無法掌握曖昧對象的行蹤，常常因此感到焦慮。單身的白羊座要當心網路愛情詐騙，即便有些事情感覺不對勁，卻依然選擇相信素未謀面的戀情可能會為自己帶來幸福。

溝通運方面，在溝通宮位的金星呈現逆行狀態，並受到海王星影響，最近老是會遇到不講理或是邏輯鬼打牆的人，攪亂你的思緒，有許多白羊座會選擇逃避溝通，卻使得事情越搞越糟糕。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，同時金星在金錢宮位逆行，突然會發現自己符合補助計畫，而獲得一筆津貼，新月期間，可許下有關金錢方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，會快閃到附近一個城市作一趟輕旅行，或是會在此時需要到外地出差，能出門放風，感覺心情被洗滌，會更珍惜這份小確幸。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星與海王星齊聚人際關係宮位，受到太陽與逆行的金星影響，買東西容易遇到消費糾紛，店家的態度讓你十分不愉快，即便不是多貴的花費，卻容易與對方槓上，只為了出一口怨氣。

工作運方面，土星持續在志業宮位退行，目前的工作領域越來越不樂觀，可能會面臨裁員，或是需要放無薪假的狀況，正在尋求新的可能性，每天都在求職網站搜尋適合自己的職缺。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，水星進入金錢宮位，需要更換常常使用的3Ｃ產品，會因為特殊身份，獲得很划算的優惠。某些雙子座這段時間正在精算要繳的賦稅，會發現今年有些減免方案，自己剛好符合資格。

感情運方面，新月發生在命宮，同時金星在命宮持續退行，與分手的情人舊情復燃，戀情可望破鏡重圓，新月影響期間，可許下與戀愛有關的心願，特別是與過去的戀人再度復合，會有奇蹟出現。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與火星齊聚志業宮位，工作非常繁重，同時會需要犧牲個人時間照顧一些你討厭的人，每天感覺睡眠不足，有過勞的現象，需特別注意身體健康。

健康運方面，太陽與逆行的金星齊聚命宮，有些老毛病不斷復發，生活受到嚴重的影響，此時要特別注意血壓與心血管方面的問題，新月發生在命宮，本週腸胃狀況不良，容易吃壞肚子或是胃痛。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離土星的影響，交到許多不同領域的朋友，在人際關係上逐漸打開新的視野。這段時間會發現，原來之所以會孤單，是因為一直沒有找到真正的同溫層，才會覺得自己不被週遭認同。

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時金星在心靈宮位逆行，即便現在幸福了，心中始終掛念著某個人，這段時間會與某個過往的對象和好。新月期間，可許下與過往的情感有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

遠行運方面，海王星與火星齊聚在遠行宮位，此時會需要到外地出差，然而一旦遠行，就可能會受困當地，無法回來。某些在外地生活的巨蟹座目前滯留在某個區域動彈不得，心中很焦慮。

健康運方面，水星進入命宮，同時在疾厄宮位的土星呈現退行，這段時間要特別當心呼吸系統的疾病感染，有些身體上的老毛病也容易在這段時間惡化與復發。牙齒、筋骨或皮膚不太舒服，雖然是很小的問題，卻嚴重影響你的生活。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時金星在人際關係宮位退行，與某個很久沒聯絡的朋友重逢，會再度熱絡起來。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離土星的影響，能力和實力在職場得以展現，許多棘手的問題到了你手上會迎刃而解，這段時間工作會感覺十分順利，做任何決策都很討喜。

本週須注意的部分

感情運方面，土星在感情宮位退行，同時在慾望宮位的海王星與火星相位不良，如果想要獲得一段穩定下來的戀情，就必須清理掉過去在肉體關係上不為人知的往來。卻可能很難脫離，身不由己，全是因為在慾望上被餵養的依戀。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與火星相位不良，與人容易發生金錢糾紛，不論是在外消費，或團購一些物品時，要特別謹慎，容易捲入詐騙事件中，金錢會有不少損失，在花錢、投資之前要三思。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，同時金星在志業宮位退行，在職場上的地位有所提升，此時會承接一些新的資源與職務。新月期間，可許下與工作、事業、志業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，會有許多應酬的邀約，此時參加這些社交活動，可建立起新的人脈，為一些重要的計畫鋪路。某些處女座則是會加入新的團體，在新的社群中獲得認同感。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與海王星齊聚在感情宮位，相位不良，或許愛戀留在曖昧不明的狀況會比較愉快，越是看清事實真相，會越覺得不堪。某些處女座有懷孕的跡象，但心理尚未準備好要迎接即將降臨的小生命。

健康運方面，土星在健康宮位持續退行，身體上許多痼疾有復發的狀況，牙齒、筋骨、皮膚方面的問題頻頻出狀況，有些毛病雖然不會危及性命，但痛起來要人命，生活會因此受到影響。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，同時金星在學業宮位逆行，中斷的課程會在這段時間重啟，差點被當的學分可獲得補考與補修的機會。新月期間，可許下有關學業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離土星影響，投資短線會有獲利，但請見好就收。沒有投資習慣的天秤座，會因為職場上的損失獲得一筆紓困金，使得經濟壓力暫時獲得喘息。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與火星齊聚工作宮位，同時水星進入志業宮位，雖然每天都有例行公事要忙，但都似乎處在空轉狀態，每天消耗掉許多精力在工作上，卻看不見有什麼實際成效，覺得不知為何而戰。

感情運方面，土星持續在戀愛宮位退行，與某個對象的關係陷入膠著，很想離開這樣的情感狀態，見到對方時，自己卻還是不爭氣地留戀在短暫的貪歡，淪陷在優柔寡斷的惡性循環中。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，同時金星在財務宮位退行，手上有餘裕的資金可以做些投資，此時須作足功課，危機入市。新月期間，可許下與金錢、理財有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，土星在家宅宮退行，脫離天王星影響，家中令你擔心的人、事、物會稍微獲得改善，身體不好的家庭成員，病情有緩解的跡象。居家環境不適的問題緩解，有些討厭的鄰居終於在此時搬家了。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與海王星齊聚在戀愛宮位，海王星受到逆行的行星影響，身體的渴望往往勝過自己的理智，明知回頭草有毒，卻可能無法拒絕誘惑，深陷在短暫的歡愉中。感情穩定的天蠍座，則要當心小孩與寵物的健康問題。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，同時金星在疾厄宮位退行，有許多小毛病不斷復發，雖然不至於致命，卻嚴重影響生活。本週腸胃不太舒服，當心吃壞肚子、胃痛、消化不良、便秘等問題。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時金星在感情宮位逆行，曾經喜歡過的對象會在此時再度重逢，這一次千萬不要再留下遺憾。新月期間，可許下與感情有關的願望，特別是與舊情人復合，會獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，水星進入財務宮位，偏財運佳，記得對發票，中獎機率頗高，同時也可買彩券試試手氣。有投資習慣的射手座，會發現手上持有的投資標的賺了不少錢，不妨在適當的時間獲利了結。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與海王星齊聚家宅宮位，受到金星與太陽的影響，居家環境不太安寧，與鄰居關係不佳，容易發生糾紛。某些射手座的家人會過度干涉目前的情感問題，或是捲入家族糾紛中，會是家宅十分紛亂的時期。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，呼吸系統不良，當心病毒感染，或是感冒，一旦罹患疾病，會較為難以痊癒，出門記得戴上口罩。此時免疫系統不佳，內分泌失調，需多運動，排出體內毒素，強化生理機能。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時金星在工作宮位退行，停工很久的摩羯座，這段時間會開始開工，或是回到過去服務過的單位工作。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星進入感情宮位，與喜歡的對象有許多話題不斷交流，怎麼也說不完。情感狀態尚未穩定的摩羯座，在氣氛不錯的當下會向對方告白，雙方有機會在此時順利交往。

本週須注意的部分

交通運方面，火星、海王星齊聚交通宮位，相位不良，外出時會莫名其妙迷路，或是坐錯車、轉錯線，浪費很多寶貴時間。開車時當心行車糾紛，同時容易被開罰單。須特別注意交通安全。

溝通運方面，火星、海王星齊聚交通宮位，相位不良，和某些人溝通雞同鴨講，容易一言不合就吵起來。在網路上的發言會惹惱一些麻煩的人物，說話和發表想法時須特別謹慎。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時金星在戀愛宮位退行，與先前分手的對象可望在此時復合，破鏡重圓。感情穩定的水瓶座，有懷孕的機會。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，水星進入工作宮位，工作效率提升，會在很短的時間內，執行完成許多麻煩的任務。原本毫無生氣的職場氛圍，會因為一些新鮮的話題，使得辦公室交流熱絡。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星、海王星齊聚金錢宮位，相位不良，會有一筆預期之外的開銷，消耗掉許多的存款。某些水瓶座會花許多金錢在寵物或小孩身上，但要容易被不肖的人士詐騙。

健康運方面，水星進入健康宮位，需特別當心呼吸系統的毛病，同時也會有許多因素引發過敏。這段時間請把口罩戴好。一旦生病了，會很難痊癒，需特別注意防疫保護。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，同時金星在家宅宮位退行，居住環境會有一股新的氛圍，但有些事情你會不太習慣。有搬家需求的雙魚座則會尋求到新的落腳處。新月期間可許下與家宅、家庭有關的願望，會有良好的能量幫助。

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與喜歡的對象有許多共同的話題，怎麼聊都覺得時間不夠。關係未明的雙魚座，曖昧對象出些奇怪的題目測試你，如果答對了，就可以擄獲對方的心。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與海王星進入命宮，不論是工作或是生活，都有許多繁雜的事情忙不完，每天都很忙碌，卻好像沒什麼目標，只是把例行公事完成，日復一日，對生活感到倦怠。

健康運方面，火星與海王星進入命宮，要特別留意血光之災，容易發生意外傷害。火氣較大，會有嘴破、長痘痘、便秘方面的問題。情緒會較為躁鬱，當心引發心理疾病。

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