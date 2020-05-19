下半年即將爆富的5星座：巨蟹站賺錢先峰 摩羯遇金桃花

風水輪流轉，好運旺旺來，今年上半年因為疫情的影響，全球都像是進入了靜止的世界，經濟的巨輪也緩慢了下來，影響了各行各業的財富發展，而在下半年將是一個新的氣象，哪些星座的人會在下半年財富大爆發呢？

第五名：雙魚座

雙魚座的人在下半年會感覺命運推著你賺錢！若是接案工作的人會發現案子越來越多，接到有點手軟，財富累積速度很快！積少成多只要努力就離成功很近！若是做業務的人也會發現事情越來越順利，客人會推薦客人，讓你事半功倍屢創佳績！雖然是屬於穩扎穩打的類型，但只要你肯努力拚，表現就會很亮眼喔！另外因為事業成績不凡，要注意自己千萬不能得意忘形，否則可能因此招惹小人來毀掉好運氣喔！若能夠一步一腳印，並且謙虛不囂張，會讓你的好運更綿長持久，錢越賺越多，讓你數錢數不完！

第四名：牡羊座

牡羊座的朋友可以說是氣場強大穩如泰山，在今年下半年工作運的強勢程度可以打倒群雄 ，直線上升！那些上半年讓你困擾的事情都能一掃而空，而小人與天敵也即將一一退去，做人越見圓滑的你也累積了不少貴人會前來幫你，在下半年算是運氣俱足，要大開好運的時機！所以若想賺錢的牡羊座可以趁下半年好好抓緊機會，努力拚搏一番，飆出讓人敬佩的事業新高度！而在財運上有投資規畫的人都能順利用錢滾錢 ，可以說是正財偏財兩得意，賺到口袋飽飽笑開懷！不過賺得多也要懂得守，切記錢要花在刀口上避免浪費喔！

第三名：巨蟹座

巨蟹座的朋友在今年下半局將站上賺錢先峰的位子，過去不斷努力成長，用力鞭策自己蛻變的你們，終於迎來好運氣，這波好運會讓你的專業能力表現倍受肯定，因為你們的用心與不浪費時間，過去看似沒有什麼變動，但每個經驗都讓你累積成更強悍的人，所以這次好運來時你們就能抓住浪頭，趁勢追擊！完全憑實力大賺一筆！甚至很多人只需要把分內事情做好，就會發光發熱！讓其他人覺得望塵莫及。俗話說運不好的時候努力學習，運好的時候就要衝刺，今年下半年就好好拚事業，有機會讓你賺錢賺到感動落淚呀！

第二名：射手座

射手座的朋友在今年下半年人緣好到不可思議！就像是得到了哆啦A夢的任意門，你們優良的貴人運會幫你打開各種機會，讓你輕鬆簡單的穿越難關！而曾經受過你幫助的人也會在下半年來回頭幫你！若能好好利用這段時間建立人脈，你將會創造人際關係的新高點！而這些人對你未來的事業也都會有幫助，千萬要好好經營抓住機會！財運也會因為貴人相助而不斷往上推，各種賺錢的機會都會來到你眼前，讓你覺得活著真好！另外若有想要變動工作的人，下半年可以透過朋友介紹，會得到不錯的機會喔！

第一名：摩羯座

摩羯座的人下半年事業運勢將一路向上，一直以來都很沉著的你們將會在今年下半局嶄露頭角，這段時間就算保持低調也遮不住自身的光芒，憑實力撐起一片天的你們即將令人刮目相看！好運氣會讓你們事業名聲大噪再創高峰，而另外你們能更圓融的處理人際關係也將帶來意想不到的貴人運，反而無心經營什麼，貴人因你的真誠而來，讓你驚訝不已，有如神助！比較特別的是除了事業運勢激進上漲之外，下半年的桃花運也會非常豐盛，你們的財運好到會出現金桃花，若出現了能讓你減少奮鬥三十年的金桃花，也許可以好好考慮一下呢！