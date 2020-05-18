快訊

退休金地雷 恐引發新國安問題

守護者殺慢跑黑人？美國「阿貝瑞血案」吃案黑幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹遇強則強 雙子當心別人底線

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

重要星象：太陽最後衝刺，日、金、水皆在雙子，火星、天王星有相位。

太陽最後衝刺至周三進入雙子，節氣交換的這段期間，氣流比較混亂，注意筋骨問題及容易心煩意亂。太陽、金星、水星都在雙子座，檢視教育系統、社交、旅遊等議題，也有機會獲得好的點子。火星、天王星有相位，觸動美化或沉迷相關的事物，能夠享受藝術的美好，或是揭開暗中的事情。

工作注意：巨蟹、獅子、天蠍、水瓶

巨蟹：遇到唱反調的人，反而能遇強則強

獅子：應主動積極，好好耕耘做好前置作業

天蠍：別急著展開新計畫，先把舊東西做好

水瓶：不要太孤僻，集思廣益會更好

桃花注意：白羊、雙子、處女、魔羯

白羊：別太安心就造次，要聆聽對方的想法

雙子：當心踩到別人的底線，要搞清楚狀況

處女：桃花帶有成熟、藝術氣息

魔羯：被過度關注，覺得很煩惱

金錢注意：金牛、天秤

金牛：不要太相信直覺，臨時動議很危險

天秤：左手進右手出，不過花得值得

健康注意：射手、雙魚

射手：注意交通問題，避免粗心受傷

雙魚：免疫系統下降，出入公眾場合要當心

每週星座運勢 唐綺陽 星座運勢

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹遇強則強 雙子當心別人底線

太陽最後衝刺至周三進入雙子，節氣交換的這段期間，氣流比較混亂，注意筋骨問題及容易心煩意亂。太陽、金星、水星都在雙子座，檢視教育系統、社交、旅遊等議題，也有機會獲得好的點子。火星、天王星有相位，觸動美化或沉迷相關的事物，能夠享受藝術的美好，或是揭開暗中的事情。

每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評

2020-05-18 牡羊座 邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。 整體運：★★★☆☆ 單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發熱，不宜出入股票市場，判

殺破狼周運勢／雙子職場生活一團亂 天蠍當心爛桃花

雙子座工作運方面，火星與海王星齊聚在志業宮位，目前職場生活一團混亂，許多麻煩的事情不好處理，工作量多，每天都必須加班。某些在家工作的雙子座，必須隨時待命，並沒有因此變得比較輕鬆。

欠最多感情債的4大星座男！雙魚上榜、雙子當中央空調

有些人總是單身，但有些人身旁總是桃花不斷，欠下不少「感情債」，可能只是搞搞曖昧，或是當中央空調而不自覺，就有4大星座的男...

小孟塔羅：疫情讓人生活好難過！測下半年整體財運如何？

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，近期媒體報導知名企業，紛紛倒閉或關店的消息，不禁讓人感到唏噓。政府也祭出許多補助的政策，以期能度過這個難關。然而你下半年的財運，究竟會往哪個方向發展呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年整體財運如何？

星座專家：身分證有這4數字 90%注定當有錢人

運勢好壞不再只能從星座、血型來查看，現在連身分證號碼都能知曉未來財富！擁有千萬人觀看的搜狐號《小小星座》專欄日前發表，從身分證尾號就能看出運勢，算命先生表示，身份證是跟隨每個人一輩子的數字，這些數字構成一連串的數字，見證一個人的出生死亡，因此這些具有特殊含義的數字也代表一個人的財富，像身份證的尾數是1、2、4、8的人，十個人有九個有錢人。

不只是高富帥才受歡迎！最有趣、最有女人緣的五大星座排行

天下男人千萬種，而女人是如水做的生物，情感豐沛複雜，除了喜歡高富帥之外，一個男人有沒有幽默感，性格有不有趣反而是女生會先選擇的條件之一。而哪些星座的男生最有趣、最得女生喜歡呢？

「英雄現身！」哪些生肖是邊緣人的救星？

有些人天生就無法視他人的需要於不顧，總會及時伸手給予安慰與幫助，令人感到友善而暖心。你是這種暖心有愛的人嗎？或者你正需要這樣的人來幫助你呢？科技紫微網就來跟大家分享，哪些生肖是邊緣人的救星？

從沒吃土過！什麼手面相的人 天生財運超旺

你是月光族嗎？月底還沒到就在吃土嗎？雖不必求得大富大貴，但省吃儉用也存不到錢，實在令人洩氣。命理老師指出，若擁有這兩種手、面相特徵的人，天生財運旺、超級會賺錢，只要肯努力，未來很有機會成為小富翁、小富婆，快來看看，你是否也是自帶印鈔機的人。

紫微斗數的前世今生 - 武將們七殺、破軍、武曲的比較

破軍是個草根性非常強的主星，換句話說也叫做接地氣；七殺就是一個控制狂；武曲的行事風格有唯命是從的特質。

繳完稅，這些命格開始財星高照？

在疫情當中，不知不覺又到了報稅的季節。此時多了一筆開銷，對上班族來說想必特別辛苦。不過有些人繳完稅後反而開始財星高照，你也有這樣的好財運嗎？科技紫微網來幫大家盤點一番。

小孟塔羅：炎熱之餘也期待著～夏天我會有哪方面的好運氣？

夏天是一年四季的第二季，也是一年中最炎熱的季節，同時也是一年中白晝最長的季節。夏季是許多農作物旺盛生長的季節，充足的光照和適宜的溫度給植物提供了所需的條件。此季節象徵成長、加溫，很適合全力以赴目標的時間。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，夏天我會有哪方面的好運氣？

熱門新聞

一張圖看一周天氣 鋒面來襲到周末都大雨周四後雨更大

88款日料吃到飽988！身分證「5、2、0」再送和牛＋鵝肝

梅雨滯留鋒要來了！ 鄭明典：降雨顯著還不到嚇死人程度

周二至周六全台濕答答 周五雨最大

荔枝樁象大爆發 彰化縣荔枝和龍眼將減產恐漲價

素密達斷崖架鐵梯被批「沙魚劍」 雪霸處：已盡量兼顧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。