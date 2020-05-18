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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹遇強則強 雙子當心別人底線
重要星象：太陽最後衝刺，日、金、水皆在雙子，火星、天王星有相位。
太陽最後衝刺至周三進入雙子，節氣交換的這段期間，氣流比較混亂，注意筋骨問題及容易心煩意亂。太陽、金星、水星都在雙子座，檢視教育系統、社交、旅遊等議題，也有機會獲得好的點子。火星、天王星有相位，觸動美化或沉迷相關的事物，能夠享受藝術的美好，或是揭開暗中的事情。
工作注意：巨蟹、獅子、天蠍、水瓶
巨蟹：遇到唱反調的人，反而能遇強則強
獅子：應主動積極，好好耕耘做好前置作業
天蠍：別急著展開新計畫，先把舊東西做好
水瓶：不要太孤僻，集思廣益會更好
桃花注意：白羊、雙子、處女、魔羯
白羊：別太安心就造次，要聆聽對方的想法
雙子：當心踩到別人的底線，要搞清楚狀況
處女：桃花帶有成熟、藝術氣息
魔羯：被過度關注，覺得很煩惱
金錢注意：金牛、天秤
金牛：不要太相信直覺，臨時動議很危險
天秤：左手進右手出，不過花得值得
健康注意：射手、雙魚
射手：注意交通問題，避免粗心受傷
雙魚：免疫系統下降，出入公眾場合要當心
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