唐綺陽星座運勢週報：巨蟹遇強則強 雙子當心別人底線

運勢好壞不再只能從星座、血型來查看，現在連身分證號碼都能知曉未來財富！擁有千萬人觀看的搜狐號《小小星座》專欄日前發表，從身分證尾號就能看出運勢，算命先生表示，身份證是跟隨每個人一輩子的數字，這些數字構成一連串的數字，見證一個人的出生死亡，因此這些具有特殊含義的數字也代表一個人的財富，像身份證的尾數是1、2、4、8的人，十個人有九個有錢人。

2020-05-13 21:51