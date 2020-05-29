每日星座運勢／水瓶工作前景更明朗 正財大於偏財

2020-05-29

牡羊座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算，以免透支。

愛情運：★★★★☆

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可從伴侶的懷抱中得到緩解與慰藉。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不求有功只求無過的一天。

財運：★★★☆☆

購物時別貪圖小便宜。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：東北方向

金牛座

害人之心不可有，防人之心不可無。

整體運：★★★☆☆

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險。桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象進一部發展。工作上在與人合作時，應有自己的主見，委曲求全只會讓你陷入困境。

愛情運：★★★★☆

與另一半的互動較多，以往的誤會也可以在今天解化；單身者在外易有際遇。

事業運：★★★☆☆

因無法完全信任他人，讓你操心勞力的事情繁多，精神負擔很重。

財運：★★☆☆☆

容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00芥末黃

開運方位：正北方向

雙子座

注意說話的尺度，不要過於隨便。

整體運：★★★☆☆

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別變動。工作中易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★★★☆☆

賺錢機會有限，還是務實些，別作白日夢唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00寶石藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火索，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★★★☆☆

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

財運：★★☆☆☆

用心理財，小心透支。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00古銅青

開運方位：正西方向

獅子座

心中有許多想法，且多能實現。

整體運：★★★★☆

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己興奮的網絡情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

愛情運：★★★★☆

俗話說小別勝新婚，夫妻、情侶間適當保持距離，可增添許多神秘感與新鮮感！

事業運：★★★☆☆

受家庭影響較大，保持家庭和睦，取得家人的支持才是上策，沒有雜務干擾的你才有可能專心去思索怎樣在工作上獲得突破。

財運：★★★★★

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：正南方向

處女座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服帖讓你很為滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

事業運：★★☆☆☆

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，錢財流失很快。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00淺海藍

開運方位：東北方向

天秤座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天工作起來覺得比較愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是太穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析才能做出正確的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★★

事業運頗優，外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

財運：★★★☆☆

想投資應多聽聽親友意見。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

天蠍座

需多給自己打氣的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵，甚至持續冷戰的導火索。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

事業運：★★☆☆☆

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

財運：★★★☆☆

保守理財，才能降低財務波動。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

射手座

事情別想得太過複雜。

整體運：★☆☆☆☆

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★☆☆☆

錢財不宜外借，以免徒生事端。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

摩羯座

任務較重，但也別因此而忽略了感情。

整體運：★★☆☆☆

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

事業運：★★★☆☆

承壓力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準好方向，做事稍微細心，就能順利過關。

財運：★★☆☆☆

判斷錯誤讓你損失不輕。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00淺海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現，得到上級賞識，會讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的天，特別容易得到異性朋友的關心照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情愈快樂，工作效率就愈高。

財運：★★★★★

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00雪花銀

開運方位：東北方向

雙魚座

愛情甜蜜，有錢財入帳。

整體運：★★★☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人若能順從對方意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動可提升戀愛運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！

財運：★★★★☆

可得到物質資助，想獲得有兼職兼差者，機會很大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00芥末黃

開運方位：西北方向





