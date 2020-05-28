每日星座運勢／雙子開發財源好日子 投資見好就收

2020-05-28

牡羊座

今天內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★★

今天與志趣相投的異性共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事的配合相當默契，能很出色的完成各項工作任務。財運方面表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個學以致用的好日子，多發揮個人的專業素養吧！

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在今日打理規劃你的財務問題，有閒錢時不妨花點小錢去飽餐一頓喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00香檳金

開運方位：西南方向

金牛座

別鑽到錢眼裡生活。

整體運：★★★☆☆

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸，今天財運微弱，不易玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

愛情運：★★★☆☆

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

事業運：★★★☆☆

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀

開運方位：正南方向

雙子座

習慣上做一些小的改變。

整體運：★★★★☆

今天的你幽默感很強，極易親近他人，但也要小心措詞不然很容易讓對方誤以為你是輕浮之人；財運不錯，做些投資會有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶給你的麻煩。

愛情運：★★★★☆

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高，多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業性。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：正南方向

巨蟹座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

愛情運：★☆☆☆☆

感情棘手難處理，覺得自己孤單又不被瞭解，別再鑽牛角尖囉！再鑽下去愛神都被你嚇跑了！

事業運：★★★☆☆

職場上的人事異動會讓你的心開始左右搖擺起來，遇事平靜才好。

財運：★★☆☆☆

只要認為有價值，再貴也一定購買，錢財流失快速。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談。

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

工作上衝勁十足，很愛表現自己，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，提醒自己收斂些才好。

財運：★★★★☆

容易獲得異性金援，別錯過機會。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00墨玉綠

開運方位：正南方向

處女座

工作興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項放入銀行，不如拿出部分做些小投資，會有不錯的收效；將工作熱情繼續保持下去，質的飛躍就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

事業運：★★★★☆

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

財運：★★★☆☆

量入為出，合理用錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

天秤座

情緒低落，生活中的挫折易讓你受打擊。

整體運：★☆☆☆☆

人際關係易出現磨擦，別人說話的時候最好不要插嘴，以免遭受別人的惡語相向。感情方面有點為情所困，摸不清對方的心態會讓你心情煩悶無比。投資運比較被動，沒有好的機會，有餘錢的話還是儲蓄好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運不強，宜把重心放在工作上；已婚者則應多製造生活情趣，讓愛情保鮮。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易衝動或是意氣用事，眼光看遠點，不要疑神疑鬼，即便遇到杯葛是非先忍下來再說！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，金錢的損失多來自於自己的迷糊、缺乏計劃、拖延錯失良機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

天蠍座

走自己的路，讓別人去說吧。

整體運：★★★☆☆

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作遇對手，但也因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦。

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

財運：★★★★☆

特別容易得到長輩的支援協助，尤其女性，額外還會得到異性的協助喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00朝霞紅

開運方位：正南方向

射手座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但硬拚卻難得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

財運：★★☆☆☆

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00玉米黃

開運方位：正南方向

摩羯座

說話大方得體，四處受歡迎。

整體運：★★★★☆

與人談及對上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳朵中，會覺得你很會處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積籌碼。偏財運不錯，多出門走動有機會獲得意外財。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控的太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

財運：★★★★☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00碧空藍

開運方位：西北方向

水瓶座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

事業運：★★★★☆

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00檸檬綠

開運方位：正北方向

雙魚座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作上小狀況頻頻，雖然大原則不至於發生問題，可是瑣碎的小事也夠讓你頭痛的咧！

財運：★★★☆☆

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00檸檬綠

開運方位：正東方向





