每日星座運勢／金牛做事條理性強 運用智慧理財
2020-05-27
牡羊座
好奇心會讓你捲入是非之中。
整體運：★★★☆☆
鄰里之間難免會聊八卦，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。
愛情運：★★☆☆☆
今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。
事業運：★★★★☆
開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，工作起來相對也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。
財運：★★★☆☆
很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00珍珠白
開運方位：正東方向
金牛座
今天頭腦敏銳，做事條理性較強。
整體運：★★★★☆
愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，比較融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，沒什特殊變化，兩性間可以平和相處！
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算型的工作，只要積極點，你的想法容易被採納。
財運：★★★☆☆
財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
雙子座
抓緊機會的同時還得注意自己的健康。
整體運：★★★☆☆
敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事很有親切感。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。
事業運：★★★★☆
頭腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並發散的想出許多完成方案。
財運：★★☆☆☆
金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00可可棕
開運方位：正南方向
巨蟹座
時機不錯，抓住機會。
整體運：★★★★☆
今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀的對象機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計劃可以付諸實行。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開張，生意紅火。
愛情運：★★★★★
這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番。單身者也要去外面晃晃，製造點機會！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不動力的工作範疇。
財運：★★★★☆
有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-22:00珊瑚橙
開運方位：正東方向
獅子座
開心的時刻需自己用心製造。
整體運：★★★☆☆
社交運較好，把朋友們請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收穫不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
愛情運：★★★★☆
愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演喔！
事業運：★★☆☆☆
事業運不太穩定，會有小狀況發生，必須用冷靜的頭腦來應對，對於突發狀況不要不耐煩喔！
財運：★★★☆☆
財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00雪花銀
開運方位：正西方向
處女座
退一步海闊天空。
整體運：★★☆☆☆
你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！
事業運：★★☆☆☆
思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩不見停歇，會逼得你越來越急躁。
財運：★★☆☆☆
只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00深海藍
開運方位：東北方向
天秤座
思緒比較混亂，應做好情緒管理。
整體運：★★☆☆☆
情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。
愛情運：★★★☆☆
異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不理想，負面思考太別嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的ＥＱ才能稿定今日的工作喔！
財運：★★★☆☆
想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00鉑金灰
開運方位：西南方向
天蠍座
桃花紛飛，易有好運降臨。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。
愛情運：★★★★☆
想要談戀愛的企圖心很強，單身者加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！
事業運：★★★★☆
今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可是對於往後的發展會有正面的幫助，只要積極點，你的點子與想法容易受到肯定。
財運：★★★★☆
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠
開運方位：西南方向
射手座
很有主見，也能顧及他人的想法。
整體運：★★★★☆
今天待人接物能表現出很強的個人魅力，頗有風度，易獲得身邊人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異域情緣。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，積極點，持續點、公正點，才能順利把手頭工作完成。
財運：★★★☆☆
今日投資應步步謹慎從事、量力而行，先求穩再求多。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：23:00-24:00石榴紅
開運方位：西北方向
摩羯座
與人交流注意方式方法。
整體運：★★★☆☆
對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，注意方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再做投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。
愛情運：★★★☆☆
保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有認為的那麼沉重複雜。
財運：★★☆☆☆
今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上面囉！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00桐花白
開運方位：正東方向
水瓶座
火氣比較大，容易與人起爭端。
整體運：★★☆☆☆
今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。
事業運：★★☆☆☆
工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。
財運：★★★☆☆
精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-17:00葡萄紫
開運方位：正南方向
雙魚座
今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。
整體運：★☆☆☆☆
有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。
愛情運：★☆☆☆☆
今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了咧！
事業運：★★☆☆☆
對於他人說的話若沒親自證實，就不能全信，更不能以訛傳訛，以免被人利用或被人反感。
財運：★★☆☆☆
投機取巧者想要不勞而獲容易陷入經濟危機。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-08:00蜜瓜黃
開運方位：東南方向
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