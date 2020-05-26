每日星座運勢／雙魚有苦有樂的一天 工作有好進展

2020-05-26

牡羊座

對戀人的過去不宜刨根問底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有刨根問底的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★★☆☆

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

財運：★★★☆☆

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃

開運方位：正南方向

金牛座

注意自己的言行。

整體運：★☆☆☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財注意妥善保管，以免丟失。打打遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要學會分享對方的心情，以一顆柔軟的心溫暖另一半；單身者會有異性在身邊默默關心。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，情緒波動大，可能被一隻蚊子咬一口就會讓你心情不爽！而且今日的依賴心比較重，可別成為同事的拖油瓶了。

財運：★☆☆☆☆

偏財運弱，還是抱著娛樂的心態走入賭場吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00珍珠白

開運方位：正南方向

雙子座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★☆☆

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

財運：★★☆☆☆

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

出門會有不順。

整體運：★★★☆☆

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

愛情運：★★★☆☆

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

事業運：★★★★☆

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到領導賞識的機率大增。

財運：★★☆☆☆

容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00羽絨白

開運方位：正西方向

獅子座

謹防樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！

事業運：★★☆☆☆

責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。

財運：★★★☆☆

不適合與人合夥營利。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00深海藍

開運方位：正北方向

處女座

勤於思考。

整體運：★★★☆☆

易受他人影響而對戀人另有要求，合理的要求對方能夠欣然接受，但過分的要求只會引起對方的不滿，提出之前最好先斟酌；責任心很強，手頭上的事情都能處理的很好，易得到領導的讚賞；財運一般，並無額外的收入。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★★★★☆

工作上易有突出的表現，能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

宜防與異性的金錢糾紛。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00羽絨白

開運方位：正東方向

天秤座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心，自顧自的會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

情緒會處在穩定興奮的狀況之中，對工作充滿了激情與衝勁，比較享受事業帶來的充實感和成就感。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

天蠍座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然便好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00翡翠綠

開運方位：西北方向

射手座

要做一個嚴格守時的人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，積極性逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別豪邁，想要守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

摩羯座

今天宜行動，可別呆在家裡浪費時間。

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞅準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

感情運特別旺，很適合用甜言蜜語來撩人心弦，單身者要把握身旁的好桃花。

事業運：★★★★☆

今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌是一定要的啦！較適合一個人獨立作業，不太適合與人合作。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

水瓶座

愛情運突顯，工作積極的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強烈，對你愛慕已久的人會向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作會特別賣力，從而得到眾人的認同。

愛情運：★★★★★

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

事業運：★★★★☆

頭腦更加清醒起來，說話、做事都能摒除自己的偏見和執拗，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天，對於金錢問題出現謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00檸檬綠

開運方位：西南方向

雙魚座

有苦有樂的一天。

整體運：★★★★☆

今天有外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食和觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情可能會發生夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒你想得嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！

財運：★★★☆☆

想死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一頓，買點喜歡的小東西。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00大理石灰

開運方位：正南方向





