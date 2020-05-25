每日星座運勢／巨蟹說錯話易惹糾紛 策劃強有發揮

2020-05-25

牡羊座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的咧！

事業運：★★★★☆

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

財運：★★★☆☆

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00古銅青

開運方位：東南方向

金牛座

工作氣氛佳，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天你情緒高漲，幽默詼諧的一面突顯，能活躍氣氛，很好地調動起大家的工作積極性。但同事中有敏感者存在，開玩笑別過火，以免不自覺中傷害到他人。對另一半有什麼要求可在今天提出來，會得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

生意人很適合與人合作投資興新行業，你出謀策劃，對方出力，強強聯手，容易獲利！

財運：★★★☆☆

資金問題會讓你的投資慾望受到打擊，今天多看少動也好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00鉑金灰

開運方位：正北方向

雙子座

適合開闊視野。

整體運：★★☆☆☆

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，很幸運對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。

事業運：★★★☆☆

情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！

財運：★★☆☆☆

財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00桐花白

開運方位：正東方向

巨蟹座

不小心說錯話，易惹來糾紛。

整體運：★★★☆☆

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

事業運：★★★★☆

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

獅子座

處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★☆☆☆

上午運勢不錯，有機會得到長輩的關照，獲得不錯的商機。下午運勢回落，少參與他人的爭論，一不小心會讓你陷入是非當中。工作上應低調行事，對上司的要求盡量順從，提意見時注意方式方法。

愛情運：★★☆☆☆

單身者常有人主動給你介紹異性朋友，若不想被此糾纏，找個清靜的地方獨自享受寧靜！

事業運：★★☆☆☆

運勢不是很理想，工作激情有所退減，事業上的表現很平淡。

財運：★★★☆☆

開源能力不強，操勞奔波中生財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

處女座

想到就能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然較為辛苦，但並不影響獲得勞動成果時的喜悅。工作實力得到較大程度的彰顯，且得到上司、同事的認同。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★★

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化進行的策略，一部份拿去儲蓄，一部份拿去繳帳單，一部份當零用錢！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00臘梅白

開運方位：東北方向

天秤座

動小腦筋做些改變會有新發現。

整體運：★★★☆☆

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情易有重大突破，有機會談及婚嫁之事；已婚者相互支持，感情穩定。

事業運：★★★☆☆

對待工作不宜帶有太多的個人色彩，聽從上司的安排，做好手中的工作才是上策。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00淺海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

規劃之日，不宜冒進。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

事業運：★★★☆☆

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00鈦晶金

開運方位：正北方向

射手座

蘊藏機會的一天。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務，急需加班等，不過，你多能隨機應變，完成出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，適合積極的推動，有機會來臨時宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口不難找到金援者。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00葡萄紫

開運方位：西北方向

摩羯座

千萬別聽信謠言。

整體運：★☆☆☆☆

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於愛人的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其在說話方面，以免惹來口舌是非。

財運：★☆☆☆☆

勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00水晶紫

開運方位：正西方向

水瓶座

有種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中的歷史遺留問題漸漸浮出水面，局勢亦有逆轉性的好轉。

愛情運：★★★★★

異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不太穩定，有投機的傾向，反抗心態也比較明顯。

財運：★★★★☆

你能深謀遠慮，有效益的項目將進一步大幅度的擴大，而效益甚微的項目將縮減以致被取消。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00墨玉綠

開運方位：正南方向

雙魚座

戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

整體運：★★★☆☆

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動合參，少點自我防衛；人口老齡化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人球會有不錯的開運效果。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

事業運：★★★☆☆

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

財運：★★★★☆

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00淺海藍

開運方位：西北方向





