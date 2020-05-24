每日星座運勢／射手朋友相聚會多 財運全面升級
2020-05-24
牡羊座
人際關係上應對得宜、技巧圓滑。
整體運：★★★★★
與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能淘到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。
愛情運：★★★★☆
戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！
事業運：★★★★★
有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們積累的經驗之談會讓你大有收穫。
財運：★★★★☆
哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅
開運方位：正南方向
金牛座
愛情不如想像中的完美。
整體運：★★★★☆
步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。
愛情運：★★★☆☆
單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，講技巧，太露骨的方式並不見得就好。
事業運：★★★☆☆
忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！
財運：★★★★☆
因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00硃砂紅
開運方位：東北方向
雙子座
靜心休養最為重要。
整體運：★★★☆☆
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
愛情運：★★★☆☆
已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。
事業運：★★★☆☆
謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。
財運：★★★★☆
會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-21:00珍珠白
開運方位：正南方向
巨蟹座
心情不錯，頭腦較清晰。
整體運：★★★★☆
今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。
愛情運：★★★★☆
與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！
事業運：★★★☆☆
運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！
財運：★★★☆☆
對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：04:00-06:00羽絨白
開運方位：正東方向
獅子座
在壓力中成長。
整體運：★★★☆☆
交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。
愛情運：★★★☆☆
對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。
事業運：★★★☆☆
忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。
財運：★★☆☆☆
易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：18:00-20:00水晶紫
開運方位：正南方向
處女座
吃喝玩樂機會多，會引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。
事業運：★★★☆☆
有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。
財運：★★★★☆
有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-16:00遠洋藍
開運方位：正南方向
天秤座
心態決定事物取向。
整體運：★★★★☆
遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。
愛情運：★★★★☆
單身者易與能說會道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！
事業運：★★★☆☆
雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。
財運：★★★★☆
財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00蜜瓜黃
開運方位：東南方向
天蠍座
平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。
整體運：★★★☆☆
今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。
愛情運：★★★★☆
你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！
事業運：★★★☆☆
較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。
財運：★★★☆☆
須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00朝霞紅
開運方位：正北方向
射手座
財運全面升級中。
整體運：★★★★★
今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師佈置的部分完成，還會有心主動補充新知識。
愛情運：★★★★☆
嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。
事業運：★★★★☆
與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。
財運：★★★★★
金錢運作頻繁的一天，金錢流通快速，對於有錢人的影響較大，有大手筆投資的跡象。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00芥末黃
開運方位：正北方向
摩羯座
伴侶小別勝新婚。
整體運：★★★★☆
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
愛情運：★★★★☆
適合發揮你的小點子，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！
事業運：★★★☆☆
心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。
財運：★★★★★
偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00睡蓮紫
開運方位：東南方向
水瓶座
過開心的一天。
整體運：★★★☆☆
偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。
愛情運：★★★★☆
外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。
事業運：★★★☆☆
休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！
財運：★★★☆☆
過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-10:00朝霞紅
開運方位：正西方向
雙魚座
知足常樂、感恩常樂。
整體運：★★★☆☆
給他送個小禮物，讓對方趁早明白你的心意，會有意想不到的回應；起始的投資讓你嘗到些許甜頭，但不要輕易加大投資額度，今天還略欠些火候；一起去運動吧，是減壓放鬆的好機會，強健的體魄會成為工作中決勝的籌碼哦。
愛情運：★★☆☆☆
熱戀中的人有想結婚的念頭，這可能是你單方面的想法，還得多與戀人商討才好喔！
事業運：★★☆☆☆
有杞人憂天的傾向，想得太多易讓你陷入矛盾，適合安排短程旅行，放鬆身心。
財運：★★★☆☆
有財近在眼前，但貪念會帶來麻煩。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00芥末黃
開運方位：正南方向
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