每日星座運勢／摩羯愛與不愛直接說 聽意見勿衝動

2020-05-21

牡羊座

遲遲得不到解決的問題今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

財運：★★★☆☆

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00鈦晶金

開運方位：東南方向

金牛座

要在團隊中找到自己的位置。

整體運：★★★☆☆

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

事業運：★★☆☆☆

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

財運：★★★★☆

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

雙子座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，對方的態度可能激烈了點，你只能多包容囉！

事業運：★★★☆☆

同情心氾濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

選擇機會頗多。

整體運：★★★★☆

單身者感情世界豐富多彩，但你並不知道自己的感情可以交給誰；對財富的追求很積極、很努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能使合作成功。

愛情運：★★★☆☆

今日你在求偶的過程中往往受他的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下很容易放棄。幸福主要是兩個人的事，應相信自己的感覺。

事業運：★★★★★

今天事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天。

財運：★★★★☆

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

獅子座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望得到很好地發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

事業運：★★★★☆

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00冷泉藍

開運方位：東南方向

處女座

挑戰與機遇並存。

整體運：★★★★☆

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠相告，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將迎來極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位剛上任的人，其起步較快。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩舊識可以提供協助。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00玉髓紅

開運方位：西北方向

天秤座

積極樂觀面對生活。

整體運：★★☆☆☆

銷售人員容易有處處碰壁的挫折感，一定要樂觀自信，今天會有意想不到的機遇哦；戀愛中的人會遇見比另一半更優秀的異性，逃避舊戀情的念頭會浮現，切忌因一時衝動而作出決策；表面上投資形勢不錯，其實投資潛力並不如預期所想。

愛情運：★★☆☆☆

桃花較弱，多多表現你積極、親和的一面，你的好桃花轉眼又會出現喔！

事業運：★★★☆☆

對於周圍同事的求助你通常是有求必應，會讓你花了量的時間在他人的事務上，而自己的工作不得不拖後完成。

財運：★★★☆☆

付出三分只得一分之運，倘若懶得付出，就連一分都沒有囉！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00玉髓紅

開運方位：正西方向

天蠍座

留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

整體運：★☆☆☆☆

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳，不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多才自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★☆☆☆

夥計，你先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

射手座

得失心很重。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍重點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

財運：★★★☆☆

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00可可棕

開運方位：正北方向

摩羯座

愛與不愛直接說出來就好。

整體運：★★★★★

感情的培養總有結束的時候，拖泥帶水會令對方心生反感，今天便是個不錯的澄清時機。步步為營的投資策略令你斬獲頗多，財運更是水漲船高；懂得活學活用，收穫會更加明顯。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★☆

今日的事業運旺旺，可是辛苦難免，必須費心的與人周旋交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行。

財運：★★★★★

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會呢可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00青金石藍

開運方位：正南方向

水瓶座

行動之日，抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的提點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢。戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00檸檬綠

開運方位：西南方向

雙魚座

貴人相助，事業可望有新的發展。

整體運：★★★☆☆

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

工作上中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00萊姆黃

開運方位：西北方向





