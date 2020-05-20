每日星座運勢／處女用智慧靈感得財 今天桃花旺盛

2020-05-20

牡羊座

與異性的交往不可太曖昧。

整體運：★★☆☆☆

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩隻船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新訊息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時雞飛蛋打可就頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★★★☆☆

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

財運：★★☆☆☆

求財方式激進極端，略為短視近利。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00可可棕

開運方位：西南方向

金牛座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話，一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別呆在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會流失很快，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

事業運：★★★☆☆

面對紛繁冗雜的事務讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00玉米黃

開運方位：西北方向

雙子座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

事業運：★★☆☆☆

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

財運：★★★☆☆

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

事業運：★★★☆☆

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒冒險才不會受局限。

財運：★★☆☆☆

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00葡萄紫

開運方位：正南方向

獅子座

心態不穩，較衝動，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

事業運：★★★☆☆

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

財運：★★☆☆☆

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00遠洋藍

開運方位：正北方向

處女座

運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡纏而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬梆梆喔，否則會使愛情運降溫。

事業運：★★★★★

打起精神做業務，大訂單可離你不遠了喔！

財運：★★★★☆

擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00香吉士黃

開運方位：西北方向

天秤座

火氣比較大，容易與人起爭端。

整體運：★☆☆☆☆

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定，有點鬱悶讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00香檳金

開運方位：正西方向

天蠍座

今天是積蓄能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半就在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事與前輩深入溝通，會發現自己的很多不足，並加以改正，受益非淺。適宜交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們的交流。

愛情運：★★★☆☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★☆

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★★★☆

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域，容易有豐厚的回報喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00鈦晶金

開運方位：正南方向

射手座

是與朋友冰釋前嫌的好時機。

整體運：★★★☆☆

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

事業運：★★★☆☆

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需精心。

財運：★★★☆☆

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00雪花銀

開運方位：正西方向

摩羯座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然做著同樣的事情但你並不會因此而感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

事業運：★★★★☆

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，好好把握！

財運：★★★☆☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00玉髓紅

開運方位：正北方向

水瓶座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作進度恐有停頓停擺的跡象，居多是個人不滿的情緒所造成的刻意罷工！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上有小筆進帳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00白鋼銀

開運方位：正西方向

雙魚座

信心滿滿，機會從四面八方湧現。

整體運：★★★★☆

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在項目的選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，維較開闊，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，使問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

今日是表現你聰明才智的一天，試著表達你獨到的見解會讓情人刮目相看唷！

事業運：★★★★☆

外部環境不錯，長輩貴人也能大力提攜，適宜開展新計劃。外出洽談者，要做到胸有成竹，好運勢隨之而來，而佩戴白色系飾品能為成功助力。

財運：★★★★★

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00香吉士黃

開運方位：正東方向





