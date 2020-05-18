每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評
2020-05-18
牡羊座
邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。
整體運：★★★☆☆
單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發熱，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。
事業運：★★★☆☆
人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣險事、得力不討好的事就不會上身。
財運：★★☆☆☆
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀
開運方位：東南方向
金牛座
好運連連。
整體運：★★★★☆
單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會受朋友引見結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可解除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱點題材，進行短線操作，容易獲取盈利。
愛情運：★★★★☆
愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。
事業運：★★★☆☆
在待人接物上要注意收斂及圓融些，幸好你最近有著不錯的直覺，能很快找對有利於你的人、事和物，所以就應懂得把握機會，善加利用。
財運：★★★★☆
財運不錯，可做短錢投資。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-17:00祖母綠
開運方位：東南方向
雙子座
管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！
整體運：★★★☆☆
今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。
愛情運：★★★☆☆
已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！
事業運：★★★☆☆
容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。
財運：★★★☆☆
財運不太好，大錢的損失大多在投機投資上。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-20:00橄欖綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
展示出你另外的一面。
整體運：★★☆☆☆
你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。
愛情運：★★★☆☆
單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。
事業運：★★☆☆☆
想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。
財運：★★☆☆☆
手頭松就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠
開運方位：西南方向
獅子座
享受眼前的快樂。
整體運：★★★★☆
今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。
愛情運：★★★☆☆
有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。
財運：★★★★☆
財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的變化來調整自己的應對措施。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00芥末黃
開運方位：正北方向
處女座
避免受不良因素的影響。
整體運：★★☆☆☆
感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的共同場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。
事業運：★★★☆☆
會因想得太複雜而把自己捆綁，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。
財運：★★☆☆☆
求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：17:00-19:00和闐玉白
開運方位：正東方向
天秤座
運勢平順，默默付出必有回報。
整體運：★★★☆☆
今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手中的事務才會有收穫。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。
愛情運：★★☆☆☆
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。
事業運：★★★☆☆
任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。
財運：★★★★☆
財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-10:00葡萄紫
開運方位：正南方向
天蠍座
好運不斷向你靠近。
整體運：★★★★★
今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過大金額項目還需謹慎點好。
愛情運：★★★★☆
異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。
事業運：★★★★★
事業運旺旺，上司長官助力強，也有機會被重用。今日也頗為適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展。
財運：★★★★☆
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00青金石藍
開運方位：正西方向
射手座
總運不佳。
整體運：★☆☆☆☆
今天對戀人提出新要求，易引起到對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天手盡量緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立好字據，不然易出難進。
愛情運：★★☆☆☆
感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。
事業運：★☆☆☆☆
事業運背背的，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！
財運：★☆☆☆☆
金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠
開運方位：正南方向
摩羯座
有機會大顯身手。
整體運：★★☆☆☆
在地鐵或公交車上，會遇到面相俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當賞心悅目好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。
愛情運：★★☆☆☆
有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。
事業運：★★★★☆
事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。
財運：★☆☆☆☆
財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅
開運方位：正西方向
水瓶座
團隊合作是你事業的突破點。
整體運：★★★★☆
團隊合作能在工作中起到重要的作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，傷了和氣；今天你的桃花太旺，異性、同性均有向你發出求愛信號的，不過不屬於你性取向的那方可能就成了你的「劫」。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人適合約會，感情進展快速；已婚者多抽時間彼此交流，讓心靈得到慰藉。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極點，收起拖泥帶水的工作態度。
財運：★★★☆☆
散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00橄欖綠
開運方位：正北方向
雙魚座
失去的不見得就是最好的。
整體運：★★★☆☆
愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗足的人請教，問題會解決得很快。
愛情運：★★☆☆☆
今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該在加深瞭解的方向多多努力。
事業運：★★★☆☆
人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。
財運：★★★☆☆
如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00脆梅青
開運方位：正西方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言