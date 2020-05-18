每日星座運勢／天蠍突顯能力好時機 易得上司好評

2020-05-18

牡羊座

邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

整體運：★★★☆☆

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發熱，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

事業運：★★★☆☆

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣險事、得力不討好的事就不會上身。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲、判斷錯誤等等！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀

開運方位：東南方向

金牛座

好運連連。

整體運：★★★★☆

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會受朋友引見結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可解除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱點題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

事業運：★★★☆☆

在待人接物上要注意收斂及圓融些，幸好你最近有著不錯的直覺，能很快找對有利於你的人、事和物，所以就應懂得把握機會，善加利用。

財運：★★★★☆

財運不錯，可做短錢投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00祖母綠

開運方位：東南方向

雙子座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大錢的損失大多在投機投資上。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00橄欖綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

展示出你另外的一面。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

事業運：★★☆☆☆

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

財運：★★☆☆☆

手頭松就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

獅子座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的變化來調整自己的應對措施。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00芥末黃

開運方位：正北方向

處女座

避免受不良因素的影響。

整體運：★★☆☆☆

感情易受他人的影響，他人感情的不幸遭遇會給自己心理留下影響，容易把他人的經歷設想到自己身上；與兄弟姐妹相聚時，一定不能與之發生口角，不然容易致使感情破裂；人多的共同場所容易引起頭暈嘔吐，盡量避開去人潮擁擠的地方。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半不要存有欺瞞的心態，被對方一眼識破的機率很高，坦誠相待才能避免爭吵。

事業運：★★★☆☆

會因想得太複雜而把自己捆綁，或被週遭的眼光給限制，陷入進退兩難的局面。

財運：★★☆☆☆

求財略顯投機心態，喜歡以小搏大，可是機運不佳，切莫貪心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00和闐玉白

開運方位：正東方向

天秤座

運勢平順，默默付出必有回報。

整體運：★★★☆☆

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手中的事務才會有收穫。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

事業運：★★★☆☆

任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。

財運：★★★★☆

財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00葡萄紫

開運方位：正南方向

天蠍座

好運不斷向你靠近。

整體運：★★★★★

今天是突顯能力的好時機，盡情發揮你的專業技能，易得上司好評；你對戀人的支持，將是他最大的動力，試著幫他做些事情，分擔他的負擔吧；投資運不錯，獲利的機會較大，不過大金額項目還需謹慎點好。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到喜歡的人；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，上司長官助力強，也有機會被重用。今日也頗為適合展現權威的一面，大膽的主導大局發展。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00青金石藍

開運方位：正西方向

射手座

總運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

今天對戀人提出新要求，易引起到對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天手盡量緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立好字據，不然易出難進。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠

開運方位：正南方向

摩羯座

有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

在地鐵或公交車上，會遇到面相俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當賞心悅目好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

事業運：★★★★☆

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

水瓶座

團隊合作是你事業的突破點。

整體運：★★★★☆

團隊合作能在工作中起到重要的作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，傷了和氣；今天你的桃花太旺，異性、同性均有向你發出求愛信號的，不過不屬於你性取向的那方可能就成了你的「劫」。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人適合約會，感情進展快速；已婚者多抽時間彼此交流，讓心靈得到慰藉。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極點，收起拖泥帶水的工作態度。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00橄欖綠

開運方位：正北方向

雙魚座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該在加深瞭解的方向多多努力。

事業運：★★★☆☆

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

財運：★★★☆☆

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00脆梅青

開運方位：正西方向





