每日星座運勢／獅子必須積極好應對 得助勿忘謝恩

2020-05-19

牡羊座

與「難過」絕緣！

整體運：★★★☆☆

今天發生的小碰撞反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

愛情運：★★★★☆

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00淺海藍

開運方位：正東方向

金牛座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯繫，也極富浪漫情調！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。

財運：★★★☆☆

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00硃砂紅

開運方位：正東方向

雙子座

從不同角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契的異性，他不是你的理想對象，卻是能讓你快樂的人。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人流高峰，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏取支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★☆☆

滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00鉑金灰

開運方位：正西方向

巨蟹座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，有自立門戶的想法，可在今天行動。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★★☆

充滿機運，出門在外遇到貴人的機率高，獲得賺錢機會，有利在外洽商，易達成共識。

財運：★★★☆☆

有損財傾向，信用卡少刷點吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00大理石灰

開運方位：正南方向

獅子座

心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦。

整體運：★★★★★

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦。貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助，順利完成，可別忘記了謝恩。買本時尚雜誌看看，能夠多瞭解一些外部資訊。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極的應對，愈是閃避與會感受到壓力，勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00珍珠白

開運方位：西北方向

處女座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

事業運：★★☆☆☆

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

財運：★★★☆☆

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

天秤座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，體會兩個人的美好。工作上可以關注一些新的項目、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助喔！對方別出心裁的花樣也能讓你受到感動。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情愈快樂，工作效率就愈高。

財運：★★★☆☆

今日出手大方，慷慨，所以呢荷包有錢也不容易留住。適合請客來做點人際關係。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

天蠍座

有受束縛的感覺，心境要平和些。

整體運：★★☆☆☆

工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾澀的狀況。

愛情運：★★★☆☆

容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。

事業運：★★☆☆☆

隨著繁雜事物的增多，遇到阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

為了表現海派，對情人，朋友，家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00水晶紫

開運方位：正西方向

射手座

對待他人還是寬容些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放。戀愛者易遇上戀人以前的相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股者預感較強，能及時在大盤跳水時火速拋出，把損失減到了最小限度。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，回憶過去也是一種享受，不是嗎？

事業運：★★★★☆

事業運不錯，外界的助力很強，尤其是人緣好的人特別容易在與人互動中產生喜悅的感覺。

財運：★★★★☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00雪花銀

開運方位：西南方向

摩羯座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★★☆

儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。

財運：★★★☆☆

大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00冷泉藍

開運方位：正東方向

水瓶座

拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。

整體運：★☆☆☆☆

今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其空猜測客戶的想法，而延誤處理問題時間，不如直接與客戶交涉。

愛情運：★★☆☆☆

交友圈中有眉飛色舞、魅力無窮的異性朋友，若有機會經常互動，擦出火花的機率很高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，少出門較妥當，省得遇上破財的倒楣事。把錢存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00和闐玉白

開運方位：西南方向

雙魚座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。

財運：★★★☆☆

財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00古銅青

開運方位：正東方向





