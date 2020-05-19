每日星座運勢／獅子必須積極好應對 得助勿忘謝恩
2020-05-19
牡羊座
與「難過」絕緣！
整體運：★★★☆☆
今天發生的小碰撞反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！
愛情運：★★★★☆
魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。
事業運：★★★☆☆
人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。
財運：★★☆☆☆
吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-24:00淺海藍
開運方位：正東方向
金牛座
適合遠離人群。
整體運：★★☆☆☆
今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。
愛情運：★★☆☆☆
有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯繫，也極富浪漫情調！
事業運：★★★☆☆
看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。
財運：★★★☆☆
理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-18:00硃砂紅
開運方位：正東方向
雙子座
從不同角度思考，你會有更多新發現。
整體運：★★★★☆
有機會遇到默契的異性，他不是你的理想對象，卻是能讓你快樂的人。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人流高峰，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏取支持率的好時機。
愛情運：★★★★☆
感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。
事業運：★★★★☆
事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。
財運：★★★☆☆
滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00鉑金灰
開運方位：正西方向
巨蟹座
心情不錯，享受獨處的快樂。
整體運：★★★☆☆
今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，有自立門戶的想法，可在今天行動。
愛情運：★★☆☆☆
不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。
事業運：★★★★☆
充滿機運，出門在外遇到貴人的機率高，獲得賺錢機會，有利在外洽商，易達成共識。
財運：★★★☆☆
有損財傾向，信用卡少刷點吧！
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00大理石灰
開運方位：正南方向
獅子座
心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦。
整體運：★★★★★
陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦。貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助，順利完成，可別忘記了謝恩。買本時尚雜誌看看，能夠多瞭解一些外部資訊。
愛情運：★★★★★
變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。
事業運：★★★★☆
今日在事業上必須積極的應對，愈是閃避與會感受到壓力，勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。
財運：★★★★☆
為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00珍珠白
開運方位：西北方向
處女座
好運離你稍遠。
整體運：★★★☆☆
多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。
事業運：★★☆☆☆
在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。
財運：★★★☆☆
情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00苔蘚綠
開運方位：西南方向
天秤座
心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。
整體運：★★★★☆
今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，體會兩個人的美好。工作上可以關注一些新的項目、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。
愛情運：★★★★★
戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助喔！對方別出心裁的花樣也能讓你受到感動。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情愈快樂，工作效率就愈高。
財運：★★★☆☆
今日出手大方，慷慨，所以呢荷包有錢也不容易留住。適合請客來做點人際關係。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-22:00瑪瑙黑
開運方位：正東方向
天蠍座
有受束縛的感覺，心境要平和些。
整體運：★★☆☆☆
工作上壓力較大，有受到限制的感覺。不是別人對自己挑剔而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上會有競爭者出現，不要自以為安全，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有計劃，不然難免會出現荷包乾澀的狀況。
愛情運：★★★☆☆
容易被感情的事攪得心煩，不妨找幾個朋友出來聊聊吧，會讓你輕鬆許多。
事業運：★★☆☆☆
隨著繁雜事物的增多，遇到阻礙也會突增。如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。
財運：★★☆☆☆
為了表現海派，對情人，朋友，家人都相當的慷慨大方，花錢如流水。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：23:00-24:00水晶紫
開運方位：正西方向
射手座
對待他人還是寬容些的好。
整體運：★★★★☆
音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放。戀愛者易遇上戀人以前的相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股者預感較強，能及時在大盤跳水時火速拋出，把損失減到了最小限度。
愛情運：★★★☆☆
腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，回憶過去也是一種享受，不是嗎？
事業運：★★★★☆
事業運不錯，外界的助力很強，尤其是人緣好的人特別容易在與人互動中產生喜悅的感覺。
財運：★★★★☆
眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00雪花銀
開運方位：西南方向
摩羯座
付出總會有所回報。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。
愛情運：★★☆☆☆
別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。
事業運：★★★★☆
儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。
財運：★★★☆☆
大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-13:00冷泉藍
開運方位：正東方向
水瓶座
拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。
整體運：★☆☆☆☆
今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其空猜測客戶的想法，而延誤處理問題時間，不如直接與客戶交涉。
愛情運：★★☆☆☆
交友圈中有眉飛色舞、魅力無窮的異性朋友，若有機會經常互動，擦出火花的機率很高。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。
財運：★☆☆☆☆
財氣不穩定，少出門較妥當，省得遇上破財的倒楣事。把錢存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-19:00和闐玉白
開運方位：西南方向
雙魚座
冷靜讓你更加智慧。
整體運：★★☆☆☆
跟異性交往，略顯曖昧，讓另一半吃醋，易因此發生爭執。在與人交往時較衝動，對他人的行為與動機有揣測、猜疑的傾向，小心因此而得罪人。投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力卻顯得有些欠缺。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。
事業運：★★★☆☆
平順的一天，不論是在學習中，還是在工作中，只要不過分強出頭就能過得很愉快。
財運：★★★☆☆
財運較差，不宜做出重大決策，在與他人合作投資時，應注意抓好財務，易遭小人唷！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-07:00古銅青
開運方位：正東方向
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