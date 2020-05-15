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小孟塔羅：疫情讓人生活好難過！測下半年整體財運如何？

聯合新聞網 / 小孟
圖／Stocksnap
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受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，近期媒體報導知名企業，紛紛倒閉或關店的消息，不禁讓人感到唏噓。政府也祭出許多補助的政策，以期能度過這個難關。然而你下半年的財運，究竟會往哪個方向發展呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年整體財運如何？

請憑直覺選擇一張牌。
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A：把錢投入大海。(聖杯皇后正位)

牌面上有一位女子，閉著眼睛舉起雙手。

A：把錢投入大海。(聖杯皇后正位) 圖／小孟提供
A：把錢投入大海。(聖杯皇后正位) 圖／小孟提供

這張牌表示下半年的財運，要小心投資沒有回報。你想在有興趣的事物上投資，可能是學東西、創業、股票基金等等。但由於沒有好運加持，往往是繳學費學經驗，若你沒有多餘的閒錢，可千萬不要輕易嘗試。小孟老師在此提醒你，不要做你沒法掌握的事物。

B：缺乏貴人化解。(教皇牌正位)

牌面上有一位男子，臉上充滿笑容盤腿而坐。

B：缺乏貴人化解。(教皇牌正位) 圖／小孟提供
B：缺乏貴人化解。(教皇牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示下半年的財運，會發生欠缺貴人相助的窘況。例如：你的資金出現缺口，當你向他人請求金援，甚至直接跟銀行做貸款，卻沒有什麼好的結果。小孟老師在此提醒你，別把支出抓得剛剛好，並先預留好備用金，此時不適合亂花錢，小心用錢才能渡過危機。

C：省到便是賺到。(權杖三正位)

牌面上有一位女子，手拿衝浪板望著海洋。

C：省到便是賺到。(權杖三正位) 圖／小孟提供
C：省到便是賺到。(權杖三正位) 圖／小孟提供

這張牌表示下半年的財運，會因為遠見而賺到小錢。你深知團結力量大的道理，當你列出購買清單時，除了基本的比價做功課外，你會召集認識的朋友開團，或直接加入別人的團，儘可能用最划算的價格買到。小孟老師在此提醒你，及早規劃還能省更多唷！

D：理性制伏欲念。(力量牌正位)

牌面上有一個女子，半邊臉呈現雄獅的樣子。

D：理性制伏欲念。(力量牌正位) 圖／小孟提供
D：理性制伏欲念。(力量牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示下半年的財運，會因為克制欲望而存到錢。例如：你看到喜歡的東西時，就有一股想要擁有的衝動，但現在你會開始去思考，我是否已有類似的東西，或它的實用性為何等等，便能省下不必要的開銷。小孟老師在此提醒你，別小瞧了積少成多的威力唷！

E：鷹眼帶來財富。(寶劍國王正位)

牌面上有一位男子，手拿寶劍坐在草地上。

E：鷹眼帶來財富。(寶劍國王正位) 圖／小孟提供
E：鷹眼帶來財富。(寶劍國王正位) 圖／小孟提供

這張牌表示下半年的財運，你能憑藉精準的眼光賺錢。例如：有做投資或想投資的人，無論哪種投資標的物，你會有正確的判斷力，與良好的進出場時間，可讓存褶的數字變多。小孟老師在此提醒你，投資本來就有輸有贏，一時不順不用太過擔憂，堅持到底會有好的結果。

財運 塔羅牌 COVID-19 新型冠狀病毒

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