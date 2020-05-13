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星座專家：身分證有這4數字 90%注定當有錢人

聯合新聞網 / 綜合報導
身份證的尾數是1、2、4、8，的人，十個人有九個有錢人。示意圖／Inimage
身份證的尾數是1、2、4、8，的人，十個人有九個有錢人。示意圖／Inimage

運勢好壞不再只能從星座、血型來查看，現在連身分證號碼都能知曉未來財富！擁有千萬人觀看的搜狐號《小小星座》專欄日前發表，從身分證尾號就能看出運勢，算命先生表示，身份證是跟隨每個人一輩子的數字，這些數字構成一連串的數字，見證一個人的出生死亡，因此這些具有特殊含義的數字也代表一個人的財富，像身份證的尾數是1、2、4、8的人，十個人有九個有錢人。

尾數「1」者，雖然是最小的數字，但它卻擁有無限的可能，「1」意味著唯一、獨特，可以從一無所有到大富大貴，中間的過程可能會非常艱辛，但是一切都會苦盡甘來、富貴一生。若從事企業管理等相關職業，將會順利發展，最後會獲得強大力量，所以不要擔心現在一無所有，要相信自己是最棒的，必須要努力堅持到最後。

尾數「2」者，因為生活中大家時常比出手指「2」，代表勝利，也有成雙好事的意思，因此「2」充滿光環，頗為討喜，身分證尾數「2」者可以成功順利地完成任何事情。或許過去曾忍受許多不公平的事蹟，但他（她）們不怕苦、繼續努力打拼，經過數年歷練後，有些人可以自己創業當老闆，白手起家變成有錢人。

尾數「4」者，意味著事事如意、事半功倍、雄霸四方，因此會有一個幸福完美的結局。身分證尾數「4」的人做事實在，中年時期可以名利雙收，雖然生活中可能會遇到不如意的事，但千萬不要氣餒，因為你（妳）將會有享之不盡的清福。

尾數「8」者，意味八方來財、才高八斗、一路發，是傳統上最吉祥的數字，因此許多人可以過上美好的生活，不僅在人生的學習上可以過得非常順利，職場上也都是順風順水，雖然偶爾還是會遇到較為坎坷的事，但是都可以很快的解決，未來也會有較好的成就，名利雙收、富貴一生。

沒有上榜的民眾也無須擔心，運勢本身就是一種玄學，人若是不努力，錢財也不會從空中掉下來，所以只要好好打拼，財富皆有可能來。

身分證 運勢

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