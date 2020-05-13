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不只是高富帥才受歡迎！最有趣、最有女人緣的五大星座排行

聯合新聞網 / 安妞・星座
圖／Stocksnap
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天下男人千萬種，而女人是如水做的生物，情感豐沛複雜，除了喜歡高富帥之外，一個男人有沒有幽默感，性格有不有趣反而是女生會先選擇的條件之一。而哪些星座的男生最有趣、最得女生喜歡呢？

第五名：水瓶座

水瓶座的人他們有趣就在於，他們真的有夠怪的！在思考上他們常常喜歡跳出框架，做一些不同於他人的事，可以說是出奇致勝與不按牌理出牌的第一名，這會讓他們在團體裡脫穎而出，而他們喜愛照顧人的個性，又會讓女生感到熱情又充滿關懷的魅力， 而且一般來說水瓶座的男生是很喜歡聊天的，他們對人性與這世界非常的好奇，會在對話中不段挖掘真正的意義，並且表達出深度的好奇心，這也會讓女生產生一種對方好愛跟我聊天，是不是對我有意思的錯覺喔，而這樣充滿友善的曖昧感，反而撩到不少少女的心。

第四名：獅子座

獅子座的男生通常都很陽光與大氣，他們對朋友很有義氣也很照顧，他們從不介意在聚會上逗大家開心，這樣的他們自然而然很懂得掌握氣氛節奏，會讓女生覺得個性有趣又好玩，而且還很知道該怎麼玩能夠賓主盡歡。由於他們對於女生向來都是霸氣護花使者，很喜歡照顧女生又很陽光樂天的他們，很懂得鼓勵沒自信的女孩，獅子座的男生富有同情心並很容易心軟，這樣的特質會讓女生覺得他們堅毅的外表內有一顆溫柔的心。另外他們幽默熱情的那一面也很容易感動女生，一不小心就越來越在意，默默喜歡上霸氣獅子男了呢。

第三名：射手座

射手座的男生大部分都有一種歡樂的氣質，他們平常看起來很粗枝大葉，活潑大方並熱愛自由，但他們其實有著貼心的一面，心思很細膩的他們對於有興趣的對象，是可以做到恰如其分地體貼的，默默的遞上對方需要的飲料，或是說些笑話逗女孩開心，會讓很多女生覺得被在乎很開心。而且他們喜歡能夠激起他們鬥志的人，會邀請對方一起高空跳傘挑戰極限的就是他們啦，他們大部分也喜歡很有能耐的女孩子，甚至很喜歡對女強人裝可愛撒嬌，因為比起當皇帝他們更愛當黑騎士，這種喜歡英雄救美又愛飄泊的性格，常常也會激起女生的征服慾。

第二名：天秤座

天秤座是金星守護的星座，他們是非常在乎美感的，天秤男天生懂得欣賞事物的美好，那種追求真善美的性格讓他們有一種優雅的氣質，也因為如此他們也比較懂得用幽默來看待事情，而他們這種優雅又理性並用輕鬆的態度來看待事情的特質，常常讓女生覺得跟他們相處就像在一種美好浪漫的童話故事裡。而富有同理心的他們也很能夠理解對方的感受，常常在對話當中說出很撩人的言語，而說法卻又這麼禮貌紳士，讓女生很容易自己墜入愛河而不自知。另外他們朋友非常多，派對、聚餐、各種活動忙不完，會讓女生覺得很有魅力。

第一名：雙子座

雙子座的男生天性就喜歡聊天互動，喜歡討人歡心希望大家的注意力在自己身上，渴望自己是別人眼裡最特別的存在，所以他們會創造新話題，因為他們對於最新流行的事物消息靈通，而且很喜歡買些沒看過的奇趣小物。對這世界充滿好奇的他們，常常讓女生覺得他們懂好多，什麼事情都知道讓人感覺好有魅力，而他們的腦袋其實常常是很天真與奇幻的，這也使得他們希望生活可以充滿驚喜，這是他們喜歡把驚喜帶給另一半的原因。這種鬼靈精怪出其不意，會讓女生覺得整個生活都變得很有趣呢！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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