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哪些生肖顧好麵包之前 寧可錯過愛情？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

愛情與麵包」孰重孰輕？這個問題是否就像魚與熊掌一樣，不可兼得？當愛情與麵包發生衝突時，你會偏向麵包，還是愛情呢？今天就由科技紫微網跟大家分享，哪些生肖在還沒顧好麵包前，寧可錯過愛情。

　

生肖牛

你勤奮努力，進取心強，總是以踏實的心態兢兢業業地追求事業成功。由於把大部分心思都投入到工作中，似乎沒有時間談情說愛。而且你一旦工作起來，會有廢寢忘食的傾向，如果面臨愛情與事業的抉擇時，往往容易偏向事業面，而忽略了愛情面。需要提醒你，麵包雖然很重要，但愛情也要顧好，多留意職場中的桃花，加強互動，才不會錯過良緣唷。

　

生肖虎

你擁有雄心壯志，朝氣蓬勃，勇於開拓，對於事業的追求十分執著。你深知在職場中摸爬滾打的艱辛，了解生活不易，因此會把麵包看得比什麼都重要。在你的事業面前，愛情多會靠邊站。你希望有了厚實的經濟基礎後再來談情說愛，才會更有底氣。不過，為了優質生活努力奮鬥固然好，如果能分一點心思顧及愛情，才更能抓住良緣唷。

　

生肖龍

你有著強烈的進取心，事業企圖旺盛。做事勇往直前、衝鋒陷陣，一旦忙碌起來就會一頭扎進去，眼裡只看到事業目標。時常容易因為工作而忽略愛情，即使有桃花顯現也不太容易抓住。當面對愛情與麵包的抉擇時，你偏向於追求麵包，希望在創造更好的物質條件之後，再來考慮愛情。然而，愛情稍縱即逝，如果不先抓緊，非得等到事業有成不可，那很容易錯過愛情唷。

　

生肖馬

你的性情自由奔放，動力十足，面對事業也十分積極，往往是馬不停蹄的不斷往前衝，追求速度帶給你的興奮感。這樣的你，很容易因為忘我工作而難以顧及愛情。在奔忙的路上、在追求事業價值感與成就感的同時，必須要分些心思給愛情，多留意周圍關注你、想要跟你接觸互動的桃花，抓住屬於你的緣份，才不會錯失良緣。

　

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