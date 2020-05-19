你該如何追到12星座？「偷心秘訣」一次看

【文‧科技紫微網】

愛情劇永遠歷久不衰。每當看到男女主角終於排除萬難在一起，總令人心動不已。但也有人感嘆，真實生活裡想要追到自己喜歡的人，實在不容易！的確，每個人的性格不一樣，若用錯了方法，或許你只會感動到自己而已。接下來科技紫微網就帶大家一起看看，想追到12星座，需要用哪些秘訣？

牡羊座

對牡羊座展開追求的時候需要做到兩點：一是表明自己的心意，二是激起對方的勝負慾。默默追求的那一套，對牡羊座是沒有用的，激起勝負慾才能讓羊兒對你產生好奇心，接下來才會有深入接觸的機會。

金牛座

追求金牛座不需要什麼浪漫攻勢，只要一心一意對他們好就行，這樣，對方的眼裡才會看到你。若是花太多心思在製造浪漫和驚喜上，只會讓他們覺得你不務實，他 會認為你所謂的喜歡，應該只是一時的頭腦發熱。

雙子座

與牡羊座不同，想要把雙子座追到手，你絕不能直接表明自己的心意。若有似無的追求感，才能夠吊到雙子的胃口。而且，對付雙子座這種會撩人的人，你得比他們更會撩，這樣才容易碰撞出愛的火花。

巨蟹座

巨蟹的務實與顧家是出了名的，所以在追求巨蟹的時候，首先你要主動的告白，讓對方感受到你的真情，藉此消除他們的防備心。其次，你得表現出自己賢慧溫柔的一面，讓巨蟹覺得你會是最合適的交往對象。

獅子座

驕傲的獅子，總仰慕比自己更優秀的人。所以，想要追求獅子座就不能把自己放得太低，而是必須表現出自己優秀的一面。過於謙虛甚至卑微，不會激起獅子對戀愛的興趣；獅子嚮往炫目而有氣派的愛情，所以只要讓獅子認為你可以把他們捧上天，成功機率就很高囉。

處女座

想要獲得處女座的好感，就要比處女座更懂得生活、更注重生活品質。見面時的穿著一定要得體、大方、有內涵，禮物要精緻、特別，最好帶點兒藝術氣息。總之，就是要讓處女座覺得你是一個對生活有所堅持，而不是馬馬虎虎過活的人。

天秤座

想要追求天秤座，穿著品味很重要，你甚至可以借助化粧、醫美的力量。畢竟天秤座的守護神是代表愛與美的維納斯，所以你一定要在外型多下功夫，言談、姿態落落大方，個性平和，最好還能果斷一些，才能幫助他們下決定，這能讓有選擇障礙的天秤安心不少。

天蠍座

想要把天蠍座追到手，只對他們好是不夠的，還要拿出足夠的耐心，做好打持久戰的準備。因為天蠍不會輕易交付自己的真心，想要讓他們看到你的誠意，就要用時間來證明。若是一次失敗就氣餒，那也只能眼睜睜看著他們愛別人了。

射手座

面對敢愛敢恨的射手座，追求方式不妨簡單直接一些，也就是喜歡就大膽說出來，用你的霸氣去征服他們吧！此外也可以投其所好，像是射手喜歡新奇的事物、幽默的聊天方式，還喜歡往外跑，能配合他們的喜好，勝算的機會更大。

摩羯座

現實主義的摩羯座，對於愛情也很現實。他們喜歡家庭背景和自己相當的人，還要有一定的共識，可以陪他們一步步邁向理想的未來。只有這樣的條件下，他們才會考慮交往。雖然現實，卻也踏實。所以，追求摩羯座前先考慮一下吧，否則很容易受傷哦！

水瓶座

水瓶座的鬼靈精怪不是一般人能跟得上的，想追求他們，最好能學會戲精附體，時而俏皮，時而正經，這樣才易勾起水瓶座對你的興趣。另外，還要懂得若即若離，追得太緊只會讓他們離你越來越遠。

雙魚座

想要追求雙魚，就得使勁去撩動對方的心弦，上演各種浪漫的攻勢和橋段，讓魚兒的生活充滿驚喜感。此外還要呵護好他們那顆細膩敏感的玻璃心，比如在他們傷心或感動得淚流滿面時遞上一張面紙，這類暖心舉動總是讓魚兒難以招架。

以上這些追愛招數，你都掌握了嗎？想愛就別錯過，以免看著別人成雙成對，自己只能乾瞪眼又無比嫉妒！

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