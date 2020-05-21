如果時光能倒轉，12生肖會如何反轉人生？

【文‧科技紫微網】

有句話說「人生沒有後悔藥」，但隨著歲月流逝，再怎麼美好的人生也難免有遺憾。有時候，我們會希望能有哆啦A夢的時光機，回到過去改變一切……如果真的擁有時光倒轉的機會，12生肖會如何反轉人生呢？就由科技紫微網來為你揭曉。

生肖鼠

什麼都可以不要，除了錢！雖然自己有些小聰明，但花在賺錢上的部分卻少之又少。如果真有時光倒轉的機會，希望自己早點看出錢的重要性，靜下心來培養生財能力，務求會賺錢又能守住錢，日後就不必再為錢的事情而煩惱了！

生肖牛

回想過去的點點滴滴，總覺得自己太在意別人的目光了，常因為一句旁人無心的話而鬱悶很久。如果時光能倒轉，你最希望自己能早一點體悟為自己而活的道理，學會灑脫、輕鬆，活出最好的自己。

生肖虎

你最大的苦惱就是感覺自身條件還不錯，偏偏就是異性緣差了點。假設真的能回到過去，你會希望自己能敞開心胸去交朋友，在吸引異性這方面多下點功夫，好好體會戀愛的滋味，想到都覺得幸福呢！

生肖兔

回憶往事，你在下決定時總是優柔寡斷，做一件事情之前要考慮很久，不敢輕易做決定。如果真有時光倒轉的機會，你會很希望自己能多一些勇氣，不要老是花很多時間前瞻後顧，要勇敢去做自己想做的事情。

生肖龍

隨著年歲增長，你常感到身心疲憊，對很多事情都提不起勁，有時甚至會有一種度日如年的感覺。如果時光能倒轉，你會希望自己能多增加一些興趣，保持對生活的熱情，讓人生的旅程過得更有意義。

生肖蛇

你過去為了早點在事業上闖出一片天，也為了能賺進更多錢，經常沒日沒夜的加班，終日汲汲營營。要是能改變過去，你會希望自己能放慢腳步，學著欣賞沿途的風景，好好的享受生活，畢竟除了物質生活，精神生活也很重要。

生肖馬

回首前塵往事，你似乎很容易在處理感情的時候罹患「拖延症」。這是因為顧慮太多，愛情明明已變淡，但不知道怎麼開口。如果有時光倒轉的機會，你會希望自己處理感情時能夠乾淨俐落些，免得徒增煩惱。

生肖羊

事業成功固然重要，但走下舞台，家庭生活才是永遠的棲身之地。要是時光能倒轉，你會把更多的心思花在家庭上，甚至早一點成家，盡心盡力為這個家付出，為了家庭而變得更加勇敢。

生肖猴

雖然在別人眼中你瀟灑自由，交遊廣闊，但其實你對未來常常感到很迷茫。如果真有時光倒轉的機會，你會希望早一點把心定下來，立下目標，堅定執行，而不是怕失敗而不敢前進。就算失敗，你也會知道如何讓自己變得更好。

生肖雞

屬雞者臉皮不夠厚，在別人面前常常害羞靦腆，畏首畏尾，經常因此被擠到被動的地位。要是時光可以倒流，你會希望加強自己的心理建設，多與人溝通，強化應對事情的能力，做一個「厚臉皮」的成功者。

生肖狗

你的個性內斂、慢熱，生活中常放不開，朋友也不太多。若時光得以倒轉，你會想要當一個熱情開朗的人，勇於跟人交際、搏感情，學習各方友人的精彩經驗，努力經營人脈，期盼在不同領域都有貴人相助。

生肖豬

屬豬者最大的困境就是不懂得如何拒絕，經常被貼上「老好人」的標籤。如果時光能倒轉，你希望自己當個勇於說「不」的人，不被他人掌控，有決斷力。你還希望能培養更厚實的抗壓性，相信自己能應付任何狀況，享受獨立的自在生活。

雖然以目前的科技，時光是無法倒轉的，人生沒有如果，難以論斷。不過生活就是一個接一個的解決問題，就算沒辦法回到過去，未來仍掌握在自己的手中。想要避免讓將來的自己後悔，把握當下就是最好的方法！

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