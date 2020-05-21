快訊

整理包／6月6日決戰57萬票！ 罷韓案始末一次看清楚

新莊社區化糞池驚見嬰兒浮屍 目擊者：身上還連著臍帶

如果時光能倒轉，12生肖會如何反轉人生？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

有句話說「人生沒有後悔藥」，但隨著歲月流逝，再怎麼美好的人生也難免有遺憾。有時候，我們會希望能有哆啦A夢的時光機，回到過去改變一切……如果真的擁有時光倒轉的機會，12生肖會如何反轉人生呢？就由科技紫微網來為你揭曉。

　

生肖鼠

什麼都可以不要，除了錢！雖然自己有些小聰明，但花在賺錢上的部分卻少之又少。如果真有時光倒轉的機會，希望自己早點看出錢的重要性，靜下心來培養生財能力，務求會賺錢又能守住錢，日後就不必再為錢的事情而煩惱了！

　

生肖牛

回想過去的點點滴滴，總覺得自己太在意別人的目光了，常因為一句旁人無心的話而鬱悶很久。如果時光能倒轉，你最希望自己能早一點體悟為自己而活的道理，學會灑脫、輕鬆，活出最好的自己。

　

生肖虎

你最大的苦惱就是感覺自身條件還不錯，偏偏就是異性緣差了點。假設真的能回到過去，你會希望自己能敞開心胸去交朋友，在吸引異性這方面多下點功夫，好好體會戀愛的滋味，想到都覺得幸福呢！

　

生肖兔

回憶往事，你在下決定時總是優柔寡斷，做一件事情之前要考慮很久，不敢輕易做決定。如果真有時光倒轉的機會，你會很希望自己能多一些勇氣，不要老是花很多時間前瞻後顧，要勇敢去做自己想做的事情。

　

生肖龍

隨著年歲增長，你常感到身心疲憊，對很多事情都提不起勁，有時甚至會有一種度日如年的感覺。如果時光能倒轉，你會希望自己能多增加一些興趣，保持對生活的熱情，讓人生的旅程過得更有意義。

　

生肖蛇

你過去為了早點在事業上闖出一片天，也為了能賺進更多錢，經常沒日沒夜的加班，終日汲汲營營。要是能改變過去，你會希望自己能放慢腳步，學著欣賞沿途的風景，好好的享受生活，畢竟除了物質生活，精神生活也很重要。

　

生肖馬

回首前塵往事，你似乎很容易在處理感情的時候罹患「拖延症」。這是因為顧慮太多，愛情明明已變淡，但不知道怎麼開口。如果有時光倒轉的機會，你會希望自己處理感情時能夠乾淨俐落些，免得徒增煩惱。

　

生肖羊

事業成功固然重要，但走下舞台，家庭生活才是永遠的棲身之地。要是時光能倒轉，你會把更多的心思花在家庭上，甚至早一點成家，盡心盡力為這個家付出，為了家庭而變得更加勇敢。

　

生肖猴

雖然在別人眼中你瀟灑自由，交遊廣闊，但其實你對未來常常感到很迷茫。如果真有時光倒轉的機會，你會希望早一點把心定下來，立下目標，堅定執行，而不是怕失敗而不敢前進。就算失敗，你也會知道如何讓自己變得更好。

　

生肖雞

屬雞者臉皮不夠厚，在別人面前常常害羞靦腆，畏首畏尾，經常因此被擠到被動的地位。要是時光可以倒流，你會希望加強自己的心理建設，多與人溝通，強化應對事情的能力，做一個「厚臉皮」的成功者。

　

生肖狗

你的個性內斂、慢熱，生活中常放不開，朋友也不太多。若時光得以倒轉，你會想要當一個熱情開朗的人，勇於跟人交際、搏感情，學習各方友人的精彩經驗，努力經營人脈，期盼在不同領域都有貴人相助。

　

生肖豬

屬豬者最大的困境就是不懂得如何拒絕，經常被貼上「老好人」的標籤。如果時光能倒轉，你希望自己當個勇於說「不」的人，不被他人掌控，有決斷力。你還希望能培養更厚實的抗壓性，相信自己能應付任何狀況，享受獨立的自在生活。

　

雖然以目前的科技，時光是無法倒轉的，人生沒有如果，難以論斷。不過生活就是一個接一個的解決問題，就算沒辦法回到過去，未來仍掌握在自己的手中。想要避免讓將來的自己後悔，把握當下就是最好的方法！

　

【延伸閱讀】

運勢天注定？密典道破前生因果

只能當朋友？預見情緣未來發展

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 運勢 愛情

延伸閱讀

「英雄現身！」哪些生肖是邊緣人的救星？

繳完稅，這些命格開始財星高照？

中年暴富？這些命格就是超級潛力股

不是愛情長跑 這些星座是「曖昧長跑」的常客？

相關新聞

如果時光能倒轉，12生肖會如何反轉人生？

有句話說「人生沒有後悔藥」，但隨著歲月流逝，再怎麼美好的人生也難免有遺憾。有時候，我們會希望能有哆啦A夢的時光機，回到過去改變一切……如果真的擁有時光倒轉的機會，12生肖會如何反轉人生呢？就由科技紫微網來為你揭曉。

厄運退散！最近否極泰來的五大命格

近期你的生活順利嗎？雖說人生不如意十之八九，但是遇到處處碰壁、諸事不順的感覺，還是讓人很難受啊！不過別擔心，風水總是輪流轉的，從流年時運的角度來看看，哪些命格最近能夠否極泰來？科技紫微網來點名囉！

每日星座運勢／摩羯愛與不愛直接說 聽意見勿衝動

2020-05-21 牡羊座 遲遲得不到解決的問題今天會有突破性進展。 整體運：★★★☆☆ 今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好

自由業其實不自由！但這些命格特別適合？

三百六十行裡，最高深莫測，也讓人又愛又怕的，就屬「做自己」、「吃自己」的「自由業」。一般人嚮往它的無拘無束，可以充分自由安排生活，常常在家上班，多自在！但是又擔心校長兼撞鐘，成本太大、風險太高。好在有紫微斗數這項利器，只要知道命格所洩漏的天機，就曉得究竟誰天生適合吃這行飯了！以下，科技紫微網就來點名囉。

你該如何追到12星座？「偷心秘訣」一次看

愛情劇永遠歷久不衰。每當看到男女主角終於排除萬難在一起，總令人心動不已。但也有人感嘆，真實生活裡想要追到自己喜歡的人，實在不容易！的確，每個人的性格不一樣，若用錯了方法，或許你只會感動到自己而已。接下來科技紫微網就帶大家一起看看，想追到12星座，需要用哪些秘訣？

下半年即將爆富的5星座：巨蟹站賺錢先峰 摩羯遇金桃花

風水輪流轉，好運旺旺來，今年上半年因為疫情的影響，全球都像是進入了靜止的世界，經濟的巨輪也緩慢了下來，影響了各行各業的財富發展，而在下半年將是一個新的氣象，哪些星座的人會在下半年財富大爆發呢？

下半年運勢叮嚀！12生肖該保持距離的事情是…？

疫情籠罩之下，無社交才是正常的。除了與人保持社交距離，你還應該和哪些事情保持距離呢？今天科技紫微網就來為大家分析，下半年12生肖要和什麼事情保持距離？想在下半年越過越順的你，千萬別錯過喔！

受不了曖昧！這4種「星座x血型」的愛就是坦蕩蕩

有人愛玩曖昧，有人愛得直接。在愛情的世界裡，你是喜歡霧裡看花，還是簡單明瞭？這次科技紫微網不只透過星座，還加入血型來為大家分析，誰在談感情時愛得坦蕩蕩，受不了曖昧？

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹遇強則強 雙子當心別人底線

太陽最後衝刺至周三進入雙子，節氣交換的這段期間，氣流比較混亂，注意筋骨問題及容易心煩意亂。太陽、金星、水星都在雙子座，檢視教育系統、社交、旅遊等議題，也有機會獲得好的點子。火星、天王星有相位，觸動美化或沉迷相關的事物，能夠享受藝術的美好，或是揭開暗中的事情。

殺破狼周運勢／雙子職場生活一團亂 天蠍當心爛桃花

雙子座工作運方面，火星與海王星齊聚在志業宮位，目前職場生活一團混亂，許多麻煩的事情不好處理，工作量多，每天都必須加班。某些在家工作的雙子座，必須隨時待命，並沒有因此變得比較輕鬆。

欠最多感情債的4大星座男！雙魚上榜、雙子當中央空調

有些人總是單身，但有些人身旁總是桃花不斷，欠下不少「感情債」，可能只是搞搞曖昧，或是當中央空調而不自覺，就有4大星座的男...

小孟塔羅：疫情讓人生活好難過！測下半年整體財運如何？

受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響，近期媒體報導知名企業，紛紛倒閉或關店的消息，不禁讓人感到唏噓。政府也祭出許多補助的政策，以期能度過這個難關。然而你下半年的財運，究竟會往哪個方向發展呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年整體財運如何？

熱門新聞

明早大雨就來了！鋒面加西南風影響 氣象局曝各地雨勢

「世紀大媒婆」傳授撒嬌技巧 書中照片讓網友一秒暴怒想摔書

17歲少年霸氣說「要2個腎幹麻」 賣腎買iphone九年後慘況曝光

北車大廳永久禁坐惹議 女星：別歧視別人展現自己價值

明起連日大雨恐成災？鄭明典：在「致災邊緣」不可忽視

梅雨鋒面降雨關鍵熱區看這！ 賈新興示警：不要到山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。