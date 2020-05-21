厄運退散！最近否極泰來的五大命格

【文‧科技紫微網】

近期你的生活順利嗎？雖說人生不如意十之八九，但是遇到處處碰壁、諸事不順的感覺，還是讓人很難受啊！不過別擔心，風水總是輪流轉的，從流年時運的角度來看看，哪些命格最近能夠否極泰來？科技紫微網來點名囉！

本文參考紫微命盤流年命宮主星，也就是本命命盤當中「子」宮的主星，如果不清楚自己的流年主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。

流年命宮貪狼

流年命宮逢貪狼，加會紫微星的你，今年運勢將會一改去年的「軟綿綿」，有如快馬加鞭，你必須要有足夠的膽識和能力，才能駕馭這奔騰的好運勢。今年你的流年磁場呈現快速流動的跡象，機會瞬息萬變，試著走出舒適圈、向外拓展，你將能更上一層樓。

流年命宮紫微

相比過去「理想照不進現實」的狀況，最近運勢會呈魚躍龍門之姿，獨佔先機。大運進而凌逼於物，機會來臨、當仁不讓，財運與事業都有擴大格局的跡象。拿出實踐力，努力縮短理想與現實的距離，必有收穫。

流年命宮武曲天府

運程勢如破竹！「勇氣」和「膽識」將是你能否拔得頭籌的關鍵。憑著過往的努力，加上時運，你有機會嶄露頭角，在專業領域上也能發揮舉足輕重的影響力。只是你一定要拿出自信，若是畏畏縮縮、做事沒魄力，反而容易被人看輕，甚至錯失好機會。

流年命宮七殺

最近你是否感覺脫胎換骨？這是因為你的運勢正如猛虎出柙！變化來勢洶洶，「快、狠、準」是你必須具備的行事節奏，最怕的是你虛不受補，腳步不夠快，對這樣的變化出現適應不良。若想突破舊有的限制，現在正是好時機。

流年命宮巨門

相比過往的動盪不安，最近運勢走向顯得平穩許多，不易受外在情勢震盪影響。若能按照計劃執行，大多能實現目標，甚至小幅突破。就如農夫耕田般循序漸進吧，在辛勤的耕耘中，自有豐收成果。

想讓厄運徹底離你遠去，最重要的就是不能害怕它的到來！若你未戰先怯，會被厄運牽著走，甚至陷入怨天尤人的漩渦。倘若你不被厄運所左右，深信蹲低是為了跳得更高，境隨心轉，再加上好運的幫襯，能得到的收穫往往比想像中更多！

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