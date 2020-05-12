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從沒吃土過！什麼手面相的人 天生財運超旺

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖／ingimage授權
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你是月光族嗎？月底還沒到就在吃土嗎？雖不必求得大富大貴，但省吃儉用也存不到錢，實在令人洩氣。命理老師指出，若擁有這兩種手、面相特徵的人，天生財運旺、超級會賺錢，只要肯努力，未來很有機會成為小富翁、小富婆，快來看看，你是否也是自帶印鈔機的人。

命理老師李行分析，許多大明星、大老闆長相多數天庭飽滿、手掌木星丘發達，這兩項特徵具有賺錢敏銳及財運興旺的特質，屬於天生財運超級旺的人。

李行進一步說明，所謂天庭指的是位於眉毛至髮際線之間的額頭部位，面相學中代表著「官祿宮」，主管事業前景與貴人運。「天庭飽滿」的條件是額頭有微凸的弧度，皮膚明亮光滑及紅潤飽滿的氣色。天庭飽滿的人聰明、反應快、事業心強，對賺錢極有敏銳度，憑藉努力，多數能在三十歲前存下一筆錢財。

另一個特徵則要看手掌位於食指根部的「木星丘」，該部位「豐厚、高凸」的人，屬於天生「帶官帶財」，具有自信心強、企圖心旺盛的特質，追求事業功名、財富權位努力不懈。

你是否也是天生財運旺的人呢？命理老師提醒，如果沒有對中這兩項手面相特徵也不必灰心，常說「三分天註定、七分靠努力」，努力是永遠不變的法則，只要肯努力、堅持到底，仍有機會創造契機、翻轉人生。

命理師分析天庭飽滿（圖左）及手掌木星丘發達（圖右）的人，具有天生帶財的特質。示意圖／ingimage授權
命理師分析天庭飽滿（圖左）及手掌木星丘發達（圖右）的人，具有天生帶財的特質。示意圖／ingimage授權

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