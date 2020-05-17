殺破狼周運勢／雙子職場生活一團亂 天蠍當心爛桃花

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離土星影響，支出可望減少，存款損耗開始止血，有許多白羊座會改變生活方式，過得比較簡約，少了很多慾望，也比較能把錢存下來。

工作運方面，在志業宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，同時在面試宮位的金星呈現退行狀態，會藉由過去的人脈引薦，轉換跑道到另一個新的工作領域，職場生涯有重要的轉折。

本週須注意的部分

感情運方面，在精神宮位的海王星受到退行的金星影響，無意間發現過去喜歡的人目前的動態，會使得你心裡五味雜陳。某些白羊座要當心網路情感詐騙，付出許多金錢後，對方人間蒸發。

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星呈現退行狀態，旅遊行程不斷延期，無法順利成行。某些白羊座會想到附近的城市走走，卻會遭受到不太舒適的待遇，敗興而歸。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的土星脫離天王星影響，雖然對目前的職場不是太滿意，但尋求新工作也似乎很困難，對比起周遭已經失業的親朋好友，會暫時騎驢找馬，不敢輕舉妄動。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，同時在金錢宮位的水星與退行的金星呈現合相，突然有機會領到一筆為數不少的補助津貼，手頭感覺比較寬裕，但由於水星與金星受到海王星影響，此時容易把錢花在不切實際的事物上。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星與海王星齊聚人際關係宮位，相位不良，某些朋友會裝可憐，迫使你拿出金錢幫助他，事後才發現對方不值得同情，借出去的錢對方似乎並不打算還。

感情運方面，在人際關係宮位的海王星受到金星影響，與某個朋友的關係變得很曖昧，對方每天丟些甜言蜜語的訊息給你，但動機似乎不太單純，此時要當心情感詐騙。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮退行，與水星呈現合相狀態，前情人目前有意找你復合，雙方現在會試著重新相處看看，對於這段關係彼此還有些念舊。不想吃回頭草的雙子座，則可能會發現自己又喜歡上與前任很相似的人。

金錢運方面，在財務宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，有投資習慣的雙子座，藉由靈活的操作可從中獲利。某些雙子座則會在保險、社會福利、家族財產方面獲得一筆賠償。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽進入命宮，同時水星與退行的金星呈現合相，小感冒一直無法獲得痊癒，不斷的吃藥，會有嚴重的心悸狀況，使得你不知如何醫治。某些雙子座的痼疾再度復發，必須尋求新的治療方式。

工作運方面，火星與海王星齊聚在志業宮位，目前職場生活一團混亂，許多麻煩的事情不好處理，工作量多，每天都必須加班。某些在家工作的雙子座，必須隨時待命，並沒有因此變得比較輕鬆。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離不良相位的影響，會脫離同儕以及團體的情緒勒索，不想被某些人強迫。友情不需要黏黏膩膩，君子之交淡如水，但在你有需要時，這些人都會助你一臂之力。

感情運方面，在感情宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，同時金星又在心靈宮位退行，過去曾經暗戀過的對象突然回到你的生活圈，與你互動熱絡，有機會發展新戀情。某些巨蟹座與喜歡的人關係明朗化，雙方有結婚的共識。

本週須注意的部分

遠行運方面，海王星與火星齊聚遠行宮位，先前期待很久的旅行計劃落空了，目前有許多交通與住宿的後續退訂問題要處理，非常麻煩。某些人在外地的巨蟹座，因為受困在當地，盤纏用盡，卻無法回家，急得像熱鍋上的螞蟻。

金錢運方面，土星持續在財務宮位退行，投資理財必須要停損了，嚴重的話甚至會因此負債。某些巨蟹座目前正在放無薪假，收入銳減，必須要縮衣節食過日子。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，手上掌握更多資源，不再有所顧忌，可放手執行各種決策。某些獅子座會發展新的副業，目前會看到初步的成果。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，同時在人際關係宮位退行的金星與水星呈現合相，會與很多許久不見的朋友重聚，這些人曾經是生命中很重要的夥伴，此時會共同回憶起當初發生的許多事。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與海王星齊聚在財務宮位，與人之間的金錢往來要謹慎，盡量避免與朋友合夥、投資、購買商品、借貸金錢、作保，容易造成金錢糾紛，甚至被信任的朋友詐騙。

感情運方面，土星持續在感情宮位退行，情緒管理要注意，有些事情容易過度放大，影響到伴侶關係，嚴重的話甚至會造成分手。此時在情感關係上十分弱勢，學習保持理性、耐性，遮住自己的鋒芒，才不至於讓許多事情越搞越糟。

處女座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，同時在志業宮位退行的金星與水星呈現合相，在職場的表現亮眼，會有許多過去的同事、長官來挖角你。對於目前工作領域不太滿意的處女座，可尋求過去的人脈回鍋某個單位。

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離不良相位的影響，原本卡關沒有頭緒的論文題目，終於突破瓶頸，開始產出許多報告。考試的成績會比預期來得好，可望順利拿到學分。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與海王星齊聚情感宮位，相位不良，對於情感對象的情緒勒索難以招架，容易在此時委曲求全，妥協掉原來該有的原則，最後卻發現對方並不珍惜你的犧牲，感覺受騙上當。

健康運方面，土星持續在健康宮位退行，慢性疾病在這段期間容易復發，會嘗試各種醫療方式，卻可能越來越糟。某些處女座會因為運動方式不正確，造成筋骨方面的傷害，需要復健好一陣子。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離土星的影響，報稅時發現可以減免很多繳納額，負擔輕鬆許多。某些天秤座會收到紓困金，雖然無法完全改善經濟困窘的狀況，卻感覺有一種小確幸。

家宅運方面，在家宅宮位的木星、冥王星脫離不良相位影響，家庭會有令人喜悅的事情發生，或許會有新成員加入。需要買屋置產的天秤座，這段時間可以尋覓到理想的物件。此時也適合重整住宅，添購新傢俱。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與火星齊聚在工作宮位，相位不良。職場狀況十分混亂，許多預定的事項會因為突發因素而不斷需要改善，很多事情似乎都在空轉，工作增加了，進度卻停滯不前。

感情運方面，土星持續在戀愛宮位退行，戀情處在提不起、又放不下的兩難狀態，在短暫的溫存中，感受兩人心靈的交融，卻又在瞬間必須變成不相干的陌生人，忽冷忽熱的關係，使你失去自我。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，考試運佳，各種考試都能應付得游刃有餘，成績亮眼。如果需要升學的天蠍座，此時也篤定可以進入某個理想的學校了。

家宅運方面，在家宅宮位的土星脫離天王星影響，家中的重擔有其他的成員一起負擔，可以獲得一陣子的喘息空間。原本身體狀況不佳的家人，病情有好轉的跡象，讓你感到安心。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到逆行的金星影響，前情人三不五時就回來找你打回頭炮，卻連一個承諾或名份都不願意給，此時會覺得自己的愛很廉價。單身的天蠍座則要當心招惹騙財騙色的爛桃花。

金錢運方面，金星在財務宮位逆行，與水星合相，受到海王星影響，會亂花錢買許多動漫、偶像的周邊商品，雖然佔有這些物質暫時會感覺很滿足，之後卻會發現很佔空間，非常不實用。

射手座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，同時金星在感情宮位退行，與水星合相，與前情人舊情復燃，雙方對於進入婚姻關係會有共識。某些射手座會被認識很久的朋友告白，感到怦然心動，與對方交往。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，會有一段時間需要宅在家中辦公或工作，不需要打卡的生活十分愜意。某些射手座則是會接到一個有趣的任務，會抱著輕鬆的心情嘗試看看。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與海王星齊聚在家宅宮位，受到逆行的金星影響，家人會過度干預你的情感關係，某些射手座對於婆媳問題感到頭痛。當心家中爐火與電器的使用，同時注意門戶安全，容易遭宵小侵入。

學習運方面，土星在學習宮位退行，學習遇到瓶頸，會想放棄某些科目，或是萌生轉換學習領域的念頭。考試運不理想，成績被當掉，可能要準備重修某些學分。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離土星的影響，即便是一段不被週遭祝福的愛戀，也寧願執迷不悔，轟轟烈烈愛一次。某些摩羯座則是沈迷於偶像劇或是各種動漫角色中，心情寄託在虛擬的世界比較愉快。

金錢運方面，在金錢宮位的土星呈現退行，脫離天王星的影響，經濟會獲得些許的改善，會有零星的收益進帳，壓力獲得舒緩，某些摩羯座會在此時領到一筆紓困金，暫時可以撐好一陣子。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，同時在工作宮位退行的金星與水星呈現合相，目前會尋求一些零星的打工或是接案子暫時度過經濟低潮。然而在工作宮位的行星相位不良，此時會對於沒有未來的日子感到憂鬱與恐慌。

溝通運方面，火星與海王星齊聚在溝通宮位，相位不良，在網路上會因為一些無意義的事件，跟酸民筆戰與吵架。最後會發現這些言論之爭，浪費太多時間和精力，還把自己搞得心情不佳。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，同時金星在戀愛宮位退行，與水星合相，生命中曾經很特別的那個人，再度回到你的生活中，心中的悸動依舊，兩人會在此時舊情復燃。感情穩定的水瓶座有懷孕的跡象，此時害喜很嚴重。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星脫離土星影響，家庭會負擔變輕，會感覺生活比較自由了。某些水瓶座會開始在家中辦公與工作，不必打卡的日子感覺很悠閒。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星、海王星齊聚在金錢宮位，相位不良，會花大量的金錢在遊戲、動漫、偶像週邊商品上，家中堆了很多不實用的東西。某些水瓶座則會砸大量的金錢討喜歡的對象歡心，甚至因此負債累累。

健康運方面，土星持續在命宮退行，許多慢性疾病不斷復發，生活深受困擾。筋骨要當心創傷，需要花一些時間復健，某些水瓶座的牙齒需要治療，皮膚常有過敏的現象。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，在人際關係中扮演著討喜的角色，受到任何委屈，都有人會站在你這邊，幫你說些公道話。某些優異的表現，會成為大眾關注的焦點。

學習運方面，在學習宮位的天王星脫離土星影響，某些盲點一旦突破，猶如打通任督二脈，學習效果突飛猛進。某些雙魚座在考試前臨時抱佛腳，猜題神準，成績可及格。

本週須注意的部分

工作運方面，進入命宮的火星受到進入家宅宮位的太陽影響，即便可以在家辦公，卻始終忙碌，需要隨時在電腦前待命。某些雙魚座，會因為工作無法出門，感覺十分躁鬱。

感情運方面，在命宮的海王星受到逆行的金星影響，無意間會發現曾經交往過的對象在社群軟體中說你的不是，雖然感到很冤枉、很生氣，卻又不方便出面對質對方的指控。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。