唐綺陽星座運勢週報：雙子打扮帶來桃花 天蠍用錢要克制
【唐綺陽星座運勢週報5/11-5/17】
重要星象：星訊頻頻，土星逆行，水星進雙子，火星進雙魚，金、木逆行
本週星訊頻頻，諸星準備轉折逆行，木星、冥王星即將在六月第二波合相，大環境趨勢值得觀察。週一土星逆行於水瓶，直到七月初逆回魔羯，六月底前適合反省人群、社群帶來的影響。週二水星進雙子，關注媒體、教學和學生等話題，雙子顯得更加活躍、受矚目。週三火星進雙魚，注意人際衝突，眾人想要表達委屈，當心刀火燙傷、用火及交通安全。週四金、木逆行，金星逆行雙子，檢視旅遊業或學習的安排，木星逆行魔羯，意味著重整腳步、處理問題，是要接受或創造新模式的時候，應把握未來兩週，找出因應的對策。
工作注意：金牛、處女、射手、水瓶
金牛：別顧著求新求變，有時老方法更好
處女：面對人情世故，該放下要放下
射手：緊急應對表現好，適合擔任支援者
水瓶：工作駕輕就熟，身價有提升趨勢
桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、雙魚
白羊：相處舒服聊得來，就是愛情的徵兆
雙子：好好打扮提升魅力，能帶來桃花
巨蟹：愛要說出來，別只是暗戀
雙魚：會有看對眼的類型出現
財運注意：獅子、天蠍
獅子：用錢方式要有彈性，別過度固執
天蠍：左手進右手出，慾望要克制一下
健康注意：天秤、魔羯
天秤：多注意安全，當心刀火燙傷
魔羯：要把睡眠和腸胃問題搞定
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