唐綺陽星座運勢週報：雙子打扮帶來桃花 天蠍用錢要克制

夏天是一年四季的第二季，也是一年中最炎熱的季節，同時也是一年中白晝最長的季節。夏季是許多農作物旺盛生長的季節，充足的光照和適宜的溫度給植物提供了所需的條件。此季節象徵成長、加溫，很適合全力以赴目標的時間。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，夏天我會有哪方面的好運氣？

2020-05-08 15:30