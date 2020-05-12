紫微斗數的前世今生 - 武將們七殺、破軍、武曲的比較

" 紫微斗數的前世今生 " 一直是我部落格中點閱率相當高的一篇文章，也是我在課程當中必談的主題。

然而，這個主題在學員Mike巧思之下，有了全然不同於以往的詮釋。

破軍獨坐的Mike，雖然擁有紮實的理工背景，但卻捨棄在科技業任職的機會而進入媒體產業擔任產品評論。根據他的說法，自己有不按牌理出牌的個性，還有喜歡拆解、破壞的壞習慣。在媒體工作可以接觸到各種不同的產品，有時興致一來還可以拆解一番仔細研究，反而比較符合他的特質。

面對十四主星的前世關係圖，Mike 很快地就問了第一個問題: 「七殺、破軍、武曲同為武將，那麼他們三者的個性有什麼不同?」

十四主星的前世關係

打仗不是問題，怎麼打才是問題

消耗才是本質的破軍

既然是破軍坐命者所問的問題，那麼我們就先從破軍開始說明。

破軍是個草根性非常強的主星，換句話說也叫做接地氣，代表破軍所呈現的特質較為原始(也可以視為較原始、未經修飾的慾望)，而沒有受到太多繁文縟節、禮教傳統的束縛及影響。所謂的貴氣、文質彬彬、溫良恭儉，向來不是破軍會擁有的形容詞。

如果從作戰中所扮演的角色來看，它比較像是胼手胝足、一步一腳印(果然是接地氣)的步兵。我們可以從兩部知名的戰爭電影，來說明破軍的特質。

第一部是「搶救雷恩大兵」(Saving Private Ryan)。

電影一開場，就是荷槍實彈的士兵們搭乘登陸艇搶灘的畫面。在面對漫天炮火、子彈無情地攻擊之下，士兵們仍要勇往直前，搶下灘頭，摧毀敵人的陣地。在整個搶灘過程當中，你可以看得到破軍勇敢、冒險、犧牲、前仆後繼、消耗的特質。

另外一部電影則是「敦克爾克大行動」(Dunkirk) 。

海灘上的士兵們等著要撤退，但是無論來自空中或海上無情的攻擊，讓沒有防禦工事的士兵們只好就地找掩蔽，付出傷亡慘重的代價。強烈的求生意志，讓他們想盡各種辦法，只求能活下去。

無論是攻擊還是撤退，這些士兵們所要做的就是親力親為，消除阻擋目標的任何障礙。簡單地說，破軍就是以消耗及破壞作為行事的核心價值。破壞可能是不依傳統、違反常規；消耗則說明了破軍追求完美，不達心中目標絕不停止的特徵。

另一方面也可以將破軍視為階級較低的士兵，在戰鬥的過程當中，藉著獲勝的戰功而一步一步地往上爬，逐漸晉升為階級較高的軍官。

因此破軍的勇敢，是建立在一個只能往上無法向下的基本價值觀。反正打輸了，頂多維持現狀，也沒有什麼好損失的。

破軍消耗的本質以及官祿宮的貪狼，讓破軍無法從事一成不變的工作。工作的性質不僅要多樣化，才不會流於枯燥無聊，更要具有某種程度的挑戰性，讓破軍得以將他們過剩的精力消耗， 才能將破軍的力量導入成為有效的結果。否則破軍就會進入自謀生路而難以管控的工作模式。

是軍官，但不是紳士的七殺

如果破軍是一個接地氣、草根性較強的士兵，那麼七殺就是一個帶有威嚴及權力的將軍。這樣的說法並不是要刻意貶低破軍，提高七殺的身價與地位。這種差別源自於七殺本身代表權力，管理性質較強的特徵。

嚴格來說，七殺就是一個控制狂。不耐煩的個性，讓七殺無心也無力去收拾失控的局面以及後果。為了不讓自己陷入這種難堪的情境，七殺便會嚴格地掌控可能產生變化的關鍵因素。一旦發現有可能影響大局的變因，必定將變因在最初萌芽階段就趕盡殺絕，並採取嚴格控管的手段，讓事情一步一步地按照自己的預期而發展。

七殺另一個強烈的特質，就是責任感，也就是對事情最後的成敗結果負完全的責任。

這個責任感，並非來自頂頭上司的交代或是賦予，而是個性中的一種核心價值。一旦進入這種負責任的模式，驅動七殺做事的就不是個人的好惡(也就是想不想的問題)，而是應不應該。如果是應該做的事，哪怕自己不喜歡也要勉力而為。

這個掌控與負責任的特質，讓七殺在紀律、自律以及責任感方面，都較破軍為強。而這些特質也發展成七殺較適合帶兵遣將的特性，畢竟帶兵需要管理、紀律與責任。

而七殺的官祿宮必定有破軍，因此破軍親力親為，又帶有消耗特質，也會呈現在七殺的行事風格。掌控意味著只相信自己，不相信別人的偏執；既然要完全負責，也會要求完全地掌控。因此從旁人來看，七殺做事辛苦而且常無法假手他人。

既然身為在外作戰又要負責任的將軍，七殺就會發展出一種「將在外君命有所不受」的特質。 因為在內心深處真正要面對的，並不是頂頭上司的命令和交代，而是自己最在意的責任。

當責任感所驅使認為應該做的事，與頂頭上司所交代的指令相衝突時，七殺就會用「上司搞不清楚狀況」為由，發展出「我最知道如何處理與決策」的獨斷作風。最後雖然完成任務，卻常成了「有功無賞」 令人感慨的結局。

沒有藉口，唯命是從的武曲

如果七殺是一個鎮守邊疆、在外征戰的將軍，那麼武曲就是護衛京城，皇帝麾下的御林軍。 這個特性可以由武曲的官祿宮必定有紫微而一窺究竟。

官祿宮的紫微即代表武曲是聽命於頂頭上司，由紫微(皇帝)頒布命令、發號施令，武曲則聽候任務分派、奉命行事。這種結構讓武曲的行事風格有唯命是從的特質。

唯命是從的特質也讓武曲的星性相對地單純，也就是其他的都可以不管、不理，但是上司的命令一定要服從，而且使命必達。因此武曲的工作模式便是接受指令、執行任務；任務結束之後可以向頂頭上司交差就行了。

這種思考邏輯與本質，也讓武曲呈現單純直接、聽命行事的作風，沒有複雜的情緒與念頭。所以武曲的盡忠職守、忠心耿耿，其實就源自於這種非常單純的認知。

那麼在現實的世界中，誰又是那個發號施令的紫微呢? 答案也很簡單，對武曲而言: 誰出錢，誰給我好處，那個人就是紫微。這種思考邏輯與心態，也形成了武曲偏向唯利是圖的行事作風。

在「老闆至上，唯命是從」的心態驅使下，使得武曲不擅長做長遠的計畫和規劃。長期奉命行事的習慣，讓武曲更為保守，不喜歡面對例外和意外。因為例外與意外代表情況不在原本的框架與規劃中，隨機應變代表風險增加，萬一搞砸了要如何向老闆交代?

這種奉命行事的心態，也形成武曲短視近利，太講求實際的風格。也由於習慣「一個口令一個動作」 的互動模式，武曲也不太適應需要複雜人際關係以及高度社交技巧的工作環境。原因無他，因為在武曲的心中「只有老闆，沒有他人」。

武將風格的重新定義

就在回答Mike有關於武將問題後的某一天，原本上課會慣性遲到的他，突然一反常態提早抵達教室，手上還提了一個大紙盒，裡頭裝著掃地機器人。

Mike以略帶興奮的口吻，要向我展示他的新發現。原來是他最近忙著寫掃地機器人的產品評論，而他從其中得到了三個武將不同的運作模式。

只見他一面操作機器，一面向我解釋: 「這個掃地機器人有三種不同的工作模式。第一個叫做規劃模式，我叫它『武曲模式』.....」

只見掃地機器人在地上以弓字型(或稱之字型或是Z字型)的方式，往復來回打掃。

Mike 解釋道: 「這個就是武曲的工作模式，一板一眼來來回回，按照已設定的規劃路線。走完了規劃的路徑，就算任務完成。」

「第二個叫做隨機模式，它的清掃路徑就變得不規則。但是機器人自有一套運算及規劃的方式 ，可以將地板掃乾淨。你看像不像七殺的工作模式.....」Mike按下遙控器按鍵，繼續操作著機器。

掃地機器人的確改變了運行路徑，不再以弓字型移動。但是看起來忙碌異常，在地板上不停地移動清掃。和先前的規劃模式比起來，它的確是滿場跑，不再是規規矩矩地行進。

「第三個叫做局部清掃模式，掃地機器人只負責某一個特定區域的清潔，而不是全面性的打掃。而且這個時候掃地機器人的吸塵效率會增加，以確保這個區域能夠打掃乾淨。當然吸力增加的結果，就是電力很快就會用盡。你看這個像不像破軍的工作模式.....」Mike再度按下遙控器，並且詳細說明。

這時掃地機器人不再滿場跑，而是以螺形旋轉的方式清掃某個區域。吸塵功能的強力運轉，也讓機器的噪音增加許多。

看著Mike的操作及解說，我不由得在心中讚嘆他的觀察與詮釋，果然是不按牌理出牌。正當我要開口讚美時，身旁一直不發一語，武曲坐命的學員Lisa終於開口了!

「這個掃地機器人要賣多少錢?」

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