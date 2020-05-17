每日星座運勢／金牛充滿希望的一天 財運暢通無阻

2020-05-17

牡羊座

人間自有公道，付出終有回報。

整體運：★★★☆☆

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很徘徊不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

愛情運：★★★☆☆

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

財運：★★☆☆☆

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00夕陽橙

開運方位：東北方向

金牛座

不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

整體運：★★★★★

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

愛情運：★★★★☆

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

事業運：★★★★★

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00辣椒紅

開運方位：正東方向

雙子座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

愛情運：★★★★☆

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

財運：★★☆☆☆

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00金桔綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

拓展人脈，尋找商機的日子。

整體運：★★★★★

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

愛情運：★★★★☆

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

財運：★★★★★

財運旺旺日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物禮金等等。正財部分的收穫多寡則與先前的努力有關係。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

獅子座

開心、團圓的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

愛情運：★★★★☆

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

事業運：★★★☆☆

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

財運：★★★☆☆

錢財會在你不經意時流失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00雪花銀

開運方位：東北方向

處女座

想得過多只會讓思維更混亂。

整體運：★★★★☆

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思維比較混亂，答題時有些想不到問題重點上；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

愛情運：★★★☆☆

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

事業運：★★★★☆

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

財運：★★★★☆

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00臘梅白

開運方位：西南方向

天秤座

思想交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

財運：★★★★☆

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00墨玉綠

開運方位：東南方向

天蠍座

好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。

整體運：★★★☆☆

平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家務活，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。

愛情運：★★★☆☆

四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！

事業運：★★★☆☆

適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。

財運：★★☆☆☆

小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

射手座

遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。

整體運：★★★☆☆

費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷團。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。

事業運：★★☆☆☆

臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。

財運：★★★★☆

財運回收日，宜保守理財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

摩羯座

相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收獲。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的訊息。

愛情運：★★★★☆

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★★

名利雙收的好日子，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

財運：★★★★★

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。特別是有小小的賭運，但宜見好就收！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00古銅青

開運方位：東南方向

水瓶座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及積累的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

財運：★★★★☆

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00珍珠白

開運方位：東南方向

雙魚座

平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

整體運：★★★☆☆

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能收穫到友誼與快樂。

愛情運：★★★☆☆

愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。

事業運：★★★★☆

好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！

財運：★★☆☆☆

消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00鈦晶金

開運方位：正南方向





