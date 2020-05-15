每日星座運勢／水瓶對工作充滿信心 愛情運勢不錯

2020-05-15

牡羊座

刻意追求表現反而效果不好。

整體運：★★★☆☆

他人托付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄糟。工作上有小障礙，別一味向前衝，多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多多時特別要心平氣和，是個考驗耐力與定力的一天。

財運：★★★☆☆

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00芒果黃

開運方位：正南方向

金牛座

思考不要局限於表象。

整體運：★★☆☆☆

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作因而顯得相當疲勞。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

財運：★★☆☆☆

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：正西方向

雙子座

愛情是兩個人的功課。

整體運：★☆☆☆☆

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

事業運：★★☆☆☆

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

財運：★★☆☆☆

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00深茄紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

過於強勢會讓人對你失去好感。

整體運：★★★☆☆

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人事的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好效果

愛情運：★★☆☆☆

想表白？我看還是改天吧，勝算太低了。

事業運：★★☆☆☆

與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。

財運：★★★★☆

有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00祖母綠

開運方位：正東方向

獅子座

有失必有得。

整體運：★★★★☆

即使是胸襟開闊的伴侶，也經不起你的惡劣脾氣，他很愛你，但不代表他就是你的出氣筒；不注意勞逸結合，難達到最佳的工作、學習狀態；平日喜歡與人大方分享，今天可望分享他人的勝利大餐。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什麼明顯進展。男性的今日異性緣不錯喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少，要有耐心一點，因為脾氣較容易急躁。

財運：★★★★☆

找個合夥的吧，兩個人的實力總比一個人強。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00乳酪白

開運方位：西南方向

處女座

自信一面突顯，魅力十足。

整體運：★★★☆☆

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

愛情運：★★★★☆

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★☆☆

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

天秤座

今天適宜行動，要在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

今天愛情運佳，靈感不斷，層出不窮的浪漫元素讓對方無比欣喜。財運方面，你的收入水平穩定的增長，但今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上表現不錯，好的創意獲得上司的認同與誇獎。

愛情運：★★★★☆

身邊有很多異性主動關心你，單身者眼光別太高，多留意身邊的異性朋友會有新發現。

事業運：★★★★☆

雖然要比平日忙碌許多，但感覺很充實，內心也有了盼頭。

財運：★★★☆☆

今天你的賭運一般，對於賭友的話不會全信，也不會完全不信，你能細心推測看似胡扯的話，看出其中真實的成份。你能發揮這方面的優勢，定能取勝！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00金桔綠

開運方位：正西方向

天蠍座

愛情切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫明煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

事業運：★★★☆☆

很多任務都堆在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

財運：★★☆☆☆

投機念頭強，股票族的朋友要特別克制，一定要見好就收，不要太貪心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00鉑金灰

開運方位：西南方向

射手座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★☆☆☆

有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。

事業運：★★☆☆☆

容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此良好形象受到損害。

財運：★★★☆☆

貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00淺海藍

開運方位：東南方向

摩羯座

準備不夠充分的話，在工作和商談上會處於不利地位。

整體運：★★☆☆☆

尤其是商談的對象會鑽空子提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都般出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★★☆☆

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

事業運：★★☆☆☆

按步就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

財運：★★☆☆☆

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00碧空藍

開運方位：正南方向

水瓶座

運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

整體運：★★★★★

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會給你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢不錯啦，可是如果一直想著錢會有點煞風景！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅

開運方位：正東方向

雙魚座

聰慧靈巧的一面突顯，能很好把握機會。

整體運：★★★★☆

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易快速見成效。投資運一般，對新的投資領域資料收集不夠，還未做分析的項目，暫時不宜急於投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都很有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內事情完成。

財運：★★★☆☆

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00珠貝白

開運方位：西南方向





