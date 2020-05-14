每日星座運勢／牡羊別拒絕朋友邀請 以免錯過桃花

2020-05-14

牡羊座

好運不斷，做事顯得得心應手。

整體運：★★★★★

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友同事對你懷有較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，可是做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：西南方向

金牛座

心靈的交流讓今天變得充實。

整體運：★★★★☆

每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友在一起溝通，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合默契，工作進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

愛情運：★★★★☆

今日你努力拓增自己的交際面，以期遇到夢中之人。不要只顧著看前方，佛已將他變成路旁一顆不起眼的小樹。

事業運：★★★★☆

有很強的貴人運，工作中常能獲得他人的幫助，特別是外出辦公的人員能更有體會，求職者可透過他人獲取一份工作。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在今日打理規劃你的財務問題，有閒錢時不妨花點小錢去飽餐一頓喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00香檳金

開運方位：西南方向

雙子座

別將關係複雜化。

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過小心提防三角關係的出現！今天以對外為主的工作如銷售、保險理賠等會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的是你的真情實意，而絕不是投機取巧。

事業運：★★★★☆

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

財運：★★★★☆

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：正南方向

巨蟹座

眼見未必為實。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

事業運：★★☆☆☆

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，小心透支。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00深茄紫

開運方位：東南方向

獅子座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像霜打的茄子，不可太過情緒化哦！

愛情運：★★☆☆☆

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00遠洋藍

開運方位：正東方向

處女座

滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

整體運：★★☆☆☆

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶的很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割的感受。

事業運：★★★★☆

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性強，積存不易。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00大理石灰

開運方位：正西方向

天秤座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

事業運：★★★☆☆

工作期間在表述上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00香檳金

開運方位：西南方向

天蠍座

富於幽默感，讓你人際關係紅火。

整體運：★★★☆☆

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，從而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

事業運：★★★☆☆

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入集體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

射手座

貪玩的一天。

整體運：★★★☆☆

今天你總想著玩，很難把心思放在工作學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心。但玩起來會忘了自身的資金狀況，不加以控制會嚴重超支哦。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將會悄然降臨！

事業運：★★★☆☆

需要你處理的事情大多都比較煩瑣，因此在工作的過程中要特別的細心，否則很容易因某個細小的問題而影響了全局。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00玉米黃

開運方位：正東方向

摩羯座

上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

整體運：★★★★☆

有心要讓另一半開心，不妨和對方一起外出，看對方需要什麼，滿足他的願望。對已投資的項目不如靜觀其變，等待時機成熟再做下一步的打算。工作中與同事的配合默契，做起事情來也十分順手。

愛情運：★★★★☆

今天對方往往充當感情的主導者，而你心甘情願做感情的響應者。一唱一和倒也溫馨甜蜜，你不感到委屈，對方也不感到張揚。

事業運：★★★★☆

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能得到同事的幫助，讓你順利透過各項任務，受人恩惠懂得回報，好運將更長久。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族不宜貪心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00水晶紫

開運方位：西北方向

水瓶座

緊張忙碌的一天。

整體運：★★☆☆☆

與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。

事業運：★★★☆☆

若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收穫。

財運：★★☆☆☆

不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

雙魚座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人員關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

事業運：★★★★☆

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

財運：★★★☆☆

今天投機取財不適合，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00珠貝白

開運方位：正東方向





