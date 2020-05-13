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每日星座運勢／雙魚很有自己的主見 易有好運降臨

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-05-13

牡羊座

未雨綢繆。

整體運：★☆☆☆☆

與其博風險投資，還不如呆在家理清自己或是家庭財務狀況，以便以後能有的放矢地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

愛情運：★☆☆☆☆

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

財運：★★☆☆☆

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00珠貝白

開運方位：西北方向

金牛座

心情不錯，較能順心順意。

整體運：★★★★☆

今天戀情有逐漸上升的趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊墜能令對方感情。財運平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事配合相當默契，易取得突破性成果。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，相對的會顯得忙碌，不過呢，在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！

財運：★★★☆☆

財運平平的一天，對財富也不太關心，在今日倒是很適合出門玩樂，花錢娛樂一番！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

雙子座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集訊息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

有點失落感，渴望被疼愛，可是總覺得對方不疼你。有什麼關係，可以自己愛自己呀！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，求職者有機會獲得不錯的訊息，只要主動尋找，就能有不錯的機遇。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，有時連打個牌都可能輸到荷包空空。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00深茄紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

富於創新，就是成功。

整體運：★★★☆☆

工作中的任務作了創新性的處理，受到領導的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之。財運一般，不宜做風險性投資，保守的理財比較適宜。

愛情運：★★☆☆☆

啊，情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★★☆

剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶之時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00墨玉綠

開運方位：正北方向

獅子座

「愛」要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，今天將愛大聲說出來會收到意想不到的效果。工作中礙於情面而不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極點，收起拖泥帶水的工作態度。

財運：★★★★☆

競爭計較中得財，如果沒有積極的計算，就無法發現財神爺的蹤跡。額外呢，錢特別容易花在交際應酬上。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00白鋼銀

開運方位：西南方向

處女座

勤奮能讓成績漸趨好轉。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在小區幽靜的石亭裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，居多是情緒不穩定所引起的，一些風吹草動都會干擾你的心情，不妨在職場製造些輕鬆的氣氛，不要把芝麻綠豆的小是看得太嚴重了。

財運：★★★☆☆

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠

開運方位：正南方向

天秤座

運勢普通，注意自己的言行。

整體運：★★★☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客吃飯反而有助於增運！

愛情運：★★☆☆☆

情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力不充足，大量繁雜的事務會讓你耗去過多心力，感到浮躁不安。

財運：★★★☆☆

花錢隨性，四處散財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠

開運方位：正北方向

天蠍座

容易經不住外界的誘惑。

整體運：★★☆☆☆

光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼球；個性太過張揚，稍有成就就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情上的進展緩慢卻很穩定，就算有些小波折也能很快和好。

事業運：★★☆☆☆

粉飾太平或強行辯解會讓情勢更惡化，要慎防敷衍或取巧而招來懲戒。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，小心借貸過頭而引發信用危機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00深海藍

開運方位：正西方向

射手座

今天頭腦敏銳，做事條理性較強。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，比較融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

事業運：★★★★☆

工作情緒高漲，做事速度與質量兼具，拍檔也受影響而全力以赴，在相互交流中會產生不少智慧火花。

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00夕陽橙

開運方位：正東方向

摩羯座

微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬摃一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

事業運：★★★☆☆

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

財運：★★★★☆

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

水瓶座

不用太在意別人說的話。

整體運：★★☆☆☆

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

事業運：★★☆☆☆

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

財運：★★☆☆☆

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00橄欖綠

開運方位：東南方向

雙魚座

很有自己的主見，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會給對方留下好印象。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜的應對，相信難不倒你的。

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00金桔綠

開運方位：正東方向



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每日星座運勢

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