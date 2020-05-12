每日星座運勢／射手人逢喜事精神爽 愛情特別順利

2020-05-12

牡羊座

感情困惑重重。

整體運：★★☆☆☆

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收穫。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛煉身體的同時又放鬆身心。

愛情運：★★☆☆☆

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

事業運：★★★☆☆

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，加強耐心才好。

財運：★★☆☆☆

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00水鑽藍

開運方位：正北方向

金牛座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

雙子座

消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

事業運：★★★☆☆

會被惰性纏繞，知道不好，卻又不知從何改變。

財運：★★☆☆☆

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00淺海藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★☆☆☆☆

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00碧空藍

開運方位：正西方向

獅子座

不積跬步，無以至千里。

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病呢，不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★★★★★

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00遠洋藍

開運方位：東北方向

處女座

稍做改變會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天對愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒什麼大的投資機會，適合靜觀。去健身房多做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思沒有在工作上，可是最後關頭依然可以做完手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的損財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00珠貝白

開運方位：正南方向

天秤座

從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

整體運：★★★☆☆

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層，不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾澀。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

事業運：★★★☆☆

在處理不好事情時，會為自己找藉口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00雪花銀

開運方位：西北方向

天蠍

座

過於急躁只會讓你與成功失之交臂。

整體運：★★★★☆

學生族今天由於太急躁而作業完成很馬虎，老師對你有些失望，凡事過猶不及，耐心些才好；今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上的提包哦；今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，讓你的運氣也煥然一新。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情有機會迅速升溫，主動關心對方的家人，易讓對方感動。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合默默的付出，不求有功，但求無過！心情平靜時很適合做點研究相關的工作！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00琉璃銀

開運方位：西南方向

射手座

愛情特別順利，人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★★

單身者有望在今天俘獲心動對象的心，結束單身生活，開始奇妙的兩人世界的生活。工作上精神狀態很好，做事積極，面對棘手的事情也多了幾分自信，並能處理得盡善盡美。帶上情人開著愛車去郊外兜兜風，也是一種愜意的享受。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，辛苦難免，只要辛苦耕耘自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

財運：★★★★☆

財運順暢，一分耕耘兩分收穫，賺錢不會太辛苦。很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00祖母綠

開運方位：正北方向

摩羯座

今天比較激動，容易有暴躁情緒。

整體運：★★☆☆☆

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★★☆☆☆

自尊心強的一面突顯，他人伸出援手也不願接受，不僅自己勞累，還容易傷友情。

財運：★★☆☆☆

非常惜財日，精於計算的態度易留給人一毛不拔的小氣印象。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00寶石藍

開運方位：正南方向

水瓶座

有志者事竟成。

整體運：★★★☆☆

學習者缺勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

財運：★★★☆☆

看到美美的東西，易有產生衝動性，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00薔薇粉

開運方位：正西方向

雙魚座

很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

整體運：★★★★☆

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用，敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作開展得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

愛情運：★★★★☆

約會時想要迷暈對方嗎？微笑可是最有利的武器！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說點話，自可平順度日。

財運：★★★★☆

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00萊姆黃

開運方位：正西方向





