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每日星座運勢／雙子財運旺情商走高 用智慧博歡心

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-05-11

牡羊座

人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

整體運：★★★★☆

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

愛情運：★★★☆☆

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌，多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

小有財運，注意把握。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00琥珀橙

開運方位：東北方向

金牛座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來想你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00硃砂紅

開運方位：西北方向

雙子座

財運旺盛，情商走高的一天。

整體運：★★★★★

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能做到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是體現能力的機會。

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，可是做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00碧空藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

整體運氣依然很好。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開，陌生的人對你滋生愛意是無不可能的，不過要小心別摘採到爛桃花啊；外出洽談，不妨越級與對方上級談判，有獲得意外收穫之象；任務上稍做下編排，工作便能有條不紊的順利進行。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人能明白對方的心意，誰也不想做愛情的霸主，相互坦誠的面對，感受的總是溫馨浪漫的氣氛，還有無窮的情趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思沒有在工作上，可是最後關頭依然可以做完手邊的工作。

財運：★★★☆☆

偏財喜歡光顧人際活躍的人，頻繁的人際關係會給人帶來意外的驚喜，而你今天在這一點上做得還不夠，所以偏財運也差一些喲！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅

開運方位：正西方向

獅子座

運勢低潮期。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習能動性強，若能虛心請教，突破會更加明顯。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

事業運：★★★☆☆

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收穫到意外的驚喜。

財運：★★☆☆☆

對於投資獲利莫抱持過高期望。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00珠貝白

開運方位：東南方向

處女座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較上心；工作中對訂單的處理不到位，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★★☆☆

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別豪邁，想要守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

天秤座

總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

整體運：★★★★☆

單身者容易與彼此瞭解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因前期工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意安全行駛，以免發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來場心靈大交流。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極點，除了做份內事的，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建建立良好的互動關係。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

天蠍座

注意調節精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯；遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，埋下隱患；不注重飲食，吃刺激性食物，易引起胃病發作。

愛情運：★★★☆☆

有機會參加聚會或舞會，單身者結識不少異性，有意者可挑選戀愛對象！

事業運：★★☆☆☆

待人處事態度上需謹慎冷靜，工作上調整好情緒，與合作對象的互動才會順暢。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣者，稍有不慎，恐因財起紛爭或官非纏身。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00秋葵綠

開運方位：正北方向

射手座

知性儒雅特別適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

此日是愛情幸運日，在書吧、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

愛情運：★★★★☆

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

事業運：★★☆☆☆

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

財運：★★★☆☆

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金

開運方位：正東方向

摩羯座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★☆☆☆

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

財運：★★★★☆

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

水瓶座

愛情太執著，容易吃虧上當。

整體運：★★★☆☆

有得到愛情果實的強烈想法，把握好分寸才易得到真愛！財運良好，易遇到自己的命中貴星，並得到不小的幫助。事業運平平，把工作當作生活的重心並不妥當，勞逸結合反而收穫更多。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

你渴望在工作中把握主導權，並樹立威望，若急於求成，恐怕難以如願以償。

財運：★★★☆☆

花錢的慾望強烈，想要滿足物慾而不思後果，當時很痛快，過後卻心痛不已。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00淺海藍

開運方位：東南方向

雙魚座

今天溝通力的表現顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

單身者多到熱鬧的場所，可增加桃花運；已婚者多安排與另一半約會，增加甜蜜度。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，面臨抉擇時特別容易彰顯優柔寡斷的一面，而且很怕壓力加上太敏感，心情上恐有忐忑不安的感覺。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，注意控制！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00玉髓紅

開運方位：正西方向



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每日星座運勢

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