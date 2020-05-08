小孟塔羅：炎熱之餘也期待著～夏天我會有哪方面的好運氣？

夏天是一年四季的第二季，也是一年中最炎熱的季節，同時也是一年中白晝最長的季節。夏季是許多農作物旺盛生長的季節，充足的光照和適宜的溫度給植物提供了所需的條件。此季節象徵成長、加溫，很適合全力以赴目標的時間。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，夏天我會有哪方面的好運氣？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Gabrielle Kash(Weird Cat Tarot)

A：行動證明。(太陽牌正位)

牌面上的天空有一枚太陽，大貓上頭坐著一隻小貓。

A：行動證明。(太陽牌正位)

這張牌表示你在積極的行動上會有好的收穫。如果你的工作有業績壓力，無論是要電訪還是店訪，你知道在乎面子只會停滯。因此你會厚著臉皮拜訪，只要能夠快速達到你的目的。小孟老師在此提醒你，你遇到的困難別人也會有，實質的行動力才能跨越障礙。

B：收到禮物。(節制牌正位)

牌面上的貓伸手想跟魚玩，牠的尾巴上有一隻小鳥。

B：收到禮物。(節制牌正位)

這張牌表示你會收到意想不到的禮物。可能是你認識的親朋好友給你的驚喜，他們出去玩的時候沒忘了帶伴手禮給你，也可能是客人來看你時特地帶給你的，他們可能知道你喜歡什麼樣的食物。小孟老師在此提醒你，別因為感到不好意思，而拒絕他人的好意唷！

C：孕育收成。(錢幣一正位)

牌面上的頭戴草莓頭套，兩隻前腳交叉趴在地上。

C：孕育收成。(錢幣一正位)

這張牌表示先前投資的事物會有好的回饋。像是股票、基金、外幣的上漲，之前套勞的情形有望解危。至於放置在拍賣平台上的物品，會出現有興趣的人詢問購買唷！小孟老師在此提醒你，不要因為一時的卡關而氣餒，要對未來保持信心，相信事情會往好的方向發展

D：開始流動。(寶劍七正位)

牌面上的狗戴著貓咪頭套，牠的嘴裡叨著一根木棍。

D：開始流動。(寶劍七正位)

這張牌表示懸而未決的事情會有好的結果。假如你在等候某個面試的結果，也許是競爭激烈的關係，或者是作業程序的影響，導致對方遲遲沒有回應，但請你不要太過擔心，長久等待會有好的結果唷！小孟老師在此提醒你，等待中可能會有焦躁感，你要懂得適時排解自己唷！

E：受到肯定。(死神牌正位)

牌面上有貓咪的骷髏骨架，牠的嘴巴上有兩根尖牙。

E：受到肯定。(死神牌正位)

這張牌表示你會獲得他人的肯定。也許你在職場上的表現，會受到客人或主管的讚賞。有另一半的人你對對方的好，也會讓你們的感情關係升溫不少唷！因此你在近期投入的事物，請積極的拿出全力吧！小孟老師在此建議你，之前學有所成的事物，現在正是你發光的時候囉！