繳完稅，這些命格開始財星高照？

【文‧科技紫微網】

在疫情當中，不知不覺又到了報稅的季節。此時多了一筆開銷，對上班族來說想必特別辛苦。不過有些人繳完稅後反而開始財星高照，你也有這樣的好財運嗎？科技紫微網來幫大家盤點一番。

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七殺

財神降臨，有利開源

繳完稅後，扣掉生活開銷，庫存所剩無幾。但是不用擔心，財神降臨運道旺，正是開源好時機，有利主動尋找商機。錢財多在外，宜多走動、出差，擴大業務，無論大小訂單若能統統接下，進財可觀。此運對敢於行動、不怕辛苦奔波、願意與人合作者特別有利。所以趕緊行動起來吧！切不可安於現狀，裹足不前。

武曲

財神眷顧，升職加薪

繳完稅，你不僅不用為錢發愁，還能財星高照。有機會擔當重任，或是到新公司、新單位尋求更好發展，可因發揮領導力而有望升職加薪，得財豐厚。此外，亦有利向外延伸觸角，多與不同類型的人接觸互動，易得貴人幫扶。瞭解新興行業，打開新視野，商機就蘊藏其中。默默躲在角落、不願與人打交道者，則難有此等好運。

太陽

貴人彰顯，好禮不斷

財星閃耀，人緣爆棚的時期，就算繳完稅後也不用擔心沒錢花。有雪中送炭的好運降臨，哪怕真落入沒錢吃飯的窘境，也易在關鍵時刻獲得親友金援，讓你順利渡過難關。還有機會收到各方朋友送來的禮物，讓你既暖心又感動。如果能掌握並運用好此時的財運，靈活操作現有資源，把握住人脈，可輕鬆得財。

太陰

才藝出眾，身價上揚

對於你來說，繳完稅不但仍有豐厚庫存，而且財運有不斷上升的趨勢。正是展現才華，運用才藝賺取額外收入的好時機。才藝出眾、口才佳者身價上揚，有機會因被貴人賞識而獲得豐富的額外收入，人生舞臺更寬廣。不願交際、在人群中不敢表現、姿態扭捏者，則易與好運擦肩，錯失進財良機。

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