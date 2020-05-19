受不了曖昧！這4種「星座x血型」的愛就是坦蕩蕩

【文‧科技紫微網】

有人愛玩曖昧，有人愛得直接。在愛情的世界裡，你是喜歡霧裡看花，還是簡單明瞭？這次科技紫微網不只透過星座，還加入血型來為大家分析，誰在談感情時愛得坦蕩蕩，受不了曖昧？

AB型處女座

自我克制，拒絕曖昧

處女座知性穩重、追求完美；AB型則理性克制。這樣冷靜務實的人，在面對愛情時最是有原則，怎會玩曖昧？！不愛就是不愛，愛就要愛得死心塌地。不清不楚的關係會讓你難以忍受，愛得明明白白才能心安。

B型金牛座

分寸感強，不玩曖昧

務實保守、慢熱性格的金牛座，加上直接了當、勇敢果斷的B型，對感情的態度是踏實、晚熟，不受干擾，按照自己的步調行動。這樣的性情讓你很難接受曖昧不明的關係，在沒有心動之前一定會保持距離，絕不曖昧糾纏；一旦認定，就會託付終生。

A型獅子座

愛得真實，最怕麻煩

自信的獅子極具王者之風，加上理智又帶開創性的A型，是一個坦蕩磊落、自尊自重的人。你追求轟轟烈烈的愛情，愛就愛了，不愛就結束，自覺而果斷。忽明忽暗的曖昧關係是你最不能接受的事，糾纏不清只會費時勞神。

O型水瓶座

心中有數，謝絕曖昧

O型水瓶座的人，性格爽朗，看似古靈精怪，愛玩愛鬧，實則內心冷靜，實事求是，對「曖昧」敬而遠之。不清不楚的關係會讓你心累，你寧願早早打定主意，坦誠相交，把「曖昧」拒於門外。

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