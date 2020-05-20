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自由業其實不自由！但這些命格特別適合？

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【文‧科技紫微網

　

三百六十行裡，最高深莫測，也讓人又愛又怕的，就屬「做自己」、「吃自己」的「自由業」。一般人嚮往它的無拘無束，可以充分自由安排生活，常常在家上班，多自在！但是又擔心校長兼撞鐘，成本太大、風險太高。好在有紫微斗數這項利器，只要知道命格所洩漏的天機，就曉得究竟誰天生適合吃這行飯了！以下，科技紫微網就來點名囉。

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武曲

以律己嚴格、認真務實出名的武曲，不喜歡花太多心思在職場人際關係，只想專心發揮專業、證明自己的卓越能力，因此最適合自由業了。當他被綁在公司裡時，內心的孤僻感會讓他悶得透不過氣來；也因為不愛被人呼來喚去，只有自己當老闆才能讓他感到自在！

武曲即使單獨工作，無人監督，也絕不偷懶。他不但能按表操課，甚至效率比在團隊組織中還高。武曲原本就是正財星，喜歡數錢的感覺，如果能付出越多賺得越多，何必偷懶？工作動力開得越大，就能越早退休享清福，在一個人的世界裡，最吸引他的不是自由，而是獨大、獨裁又獨享！

　

天同

天同一方面容易知足常樂，另一方面又很畏懼壓力，討厭爭權奪利。在團隊工作環境裡，他需要經常應付他人，又要配合環境的快節奏，身心俱疲，還不見得能衣食無憂。這使他心中一天到晚上演天人交戰的大戲，上班最想請假逃避的非他莫屬了。一旦有機會能遠離是非之地，他會發自內心的想出一個適合他的餬口之道。好在天同物慾不高，跨入自由業的門檻不是難事。

由於注重生活情調，也多有藝術天份，他很適合朝文青路線發展，穩定性質高的行業更是他的最愛。不過他渴望自由，不喜歡上班，若沒有人鞭策，偷個小懶是意料中事。但換個角度來說，由於喜歡悠閒步調，他的工作時間可能拉得很長。千萬別說這樣沒效率，對他而言，這是一種旁人無法體會的享受。

　

七殺

天性自我表現強烈，喜歡變化，又不拘小節，內心原本就藏著叛逆又孤獨的因子，在團隊中，很容易因為率性直言而產生不少衝突。如果遞辭呈也能有金氏世界紀錄，那七殺恐怕就是屢創新高的保持人。往往在職場中歷練一段時間後，他就會興起「自立門戶」的念頭；他那種不服管教又好強的態度，看來也只有自己能管得動自己。

當了一人公司的負責人後，殘酷的現實會逼得他迅速地變得成熟理性。同時，任何決策都能決定成敗的刺激快感，也必須經常依賴大量的腎上腺素，才能達成自訂目標。像七殺這種不輕易放過自己的人，其實也不需要另外請個老闆給予壓力。投身「自由業」的族群之中，七殺應該是最不自由的了，除了沒有老闆，他的壓力比上班族還大，自我目標又定得特高，會用一種「不成功就沒有臉回鄉」的心情不斷打拼下去。

　

「自由業」看似吸引人，可以不受干擾的實現夢想，但也有不少人是在這一行裡咬牙苦撐著。其實，「自由」身份的取得很容易，但是你切入與選擇行業的方式是否正確？能不能發揮自己的天賦與潛力？一旦抉擇以後，回頭變難了，要小心將來免不得要用一輩子來扼腕哀歎喔！

　

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