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下半年運勢叮嚀！12生肖該保持距離的事情是…？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

疫情籠罩之下，無社交才是正常的。除了與人保持社交距離，你還應該和哪些事情保持距離呢？今天科技紫微網就來為大家分析，下半年12生肖要和什麼事情保持距離？想在下半年越過越順的你，千萬別錯過喔！

　

與投資保持距離

適用生肖：龍、虎、牛

理財有風險，投資須謹慎。對於生肖龍、虎、牛的人來說，下半年投資運不佳，投資不如存錢。特別對於大筆投資、風險性投資、以及網路上的投資型與消費型理財產品，最好碰都不要碰。若抱著賭博心性，想要從投機中獲利，只會讓你血本無歸。切記：錢財入袋為安，即使拿錢做慈善，都勝於為了謀求暴利而盲目投資。

　

與借貸保持距離

適用生肖：狗、鼠、羊

下半年不管怎樣，與借貸保持距離就對了！否則你將會身心俱疲，整日為金錢煩憂。這段時間內，無論是借出，或是貸款與借入，都會有很大的風險。在借出方面，就算你自己有庫存，也應救急不救窮。對於向你大額借錢的親友，應審慎評估，別因礙於面子而忍痛借出，敢於拒絕才是對人對己負責的態度。更不要去碰觸高利貸，小心發生網路詐騙、信貸透支等情況。

　

與拖延保持距離

適用生肖：兔、豬、蛇

拖延是種病，必須治療。下半年你容易犯懶，有得過且過、能拖則拖的傾向。特別當你面對工作時，若遇到難題或是不太感興趣的事務，你就會陷入負面情緒中，想要逃避，或想把燙手山芋推給別人。然而推脫、拖延，只會讓事務越積越多，越多，就越想拖。打起精神來吧！多與樂觀上進的人接觸、互動，努力向前，積極闖關，就會遇見更美的風景。

　

與激進保持距離

適用生肖：猴、馬、雞

今年下半年期間，生肖屬猴者易急躁；屬馬者衝得太快；屬雞者太急於表現，因此而處處碰壁、求助無門的機率非常高。積極進取、不斷追求進步固然好，但是只求快速前進而忘了顧及周圍人的感受，反而難有進步，收穫也會受限。放慢腳步，收斂鋒芒，多注意細節問題，注重人和，與人協調合作，進展會更順利唷。

　

即使疫情趨緩，生活還是不能鬆懈喔！12生肖若能在這些事情上保持距離，同時社交距離也繼續維持，必能為下半年的運勢注入一劑強心針，越來越順遂的日子，也即將與你相見！

　

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