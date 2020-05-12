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「英雄現身！」哪些生肖是邊緣人的救星？

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

有些人天生就無法視他人的需要於不顧，總會及時伸手給予安慰與幫助，令人感到友善而暖心。你是這種暖心有愛的人嗎？或者你正需要這樣的人來幫助你呢？科技紫微網就來跟大家分享，哪些生肖是邊緣人的救星？

　

友誼暖心英雄

代表生肖：羊、狗

生肖屬羊和屬狗者，心地柔軟而溫暖，對人也很忠誠，很樂意關心、幫助朋友。他們在友誼方面會主動關心落單的朋友，而農曆8月出生的羊和農曆7月出生的人此一特質特別強烈，很容易感同身受，極具同理心，一旦朋友有難或是不開心，多會第一時間站出來給予對方幫助與安慰。不論是物質或心理方面，他們都會力挺朋友，讓朋友感覺很暖心。

　

事業暖心英雄

代表生肖：龍、馬

生肖屬龍與屬馬的人熱情大方，樂於助人，有理想、有動力，極具鼓勵力與號召力，常常能帶給身邊的人正面能量。他們通常對職場新人特別照顧，會主動帶新人熟悉環境，讓對方能盡快適應。其中又以農曆2月出生的龍和農曆10月出生的馬最具有此特質，他們很願意幫助新人，當新同事遇到難題時，會及時伸出援手，還會給他們很多鼓勵。

　

愛情暖心英雄

代表生肖：雞、猴

生肖屬雞和屬猴的人，喜歡熱鬧，又很懂得帶動氣氛，在人群中常常發光發熱，極具魅力與感染力。不僅他們自己的感情生活多彩多姿，他們也會主動關心身旁人的感情狀況，幫吵架的伴侶當和事佬，幫沒伴的人牽線撮合對象。特別是農曆5月出生的雞和農曆11月出生的猴更是很好的紅娘，也是很好的愛情顧問、調解員唷！

　

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