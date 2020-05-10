殺破狼周運勢／白羊職場水漲船高 雙子財運頗佳

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星、冥王星呈現退行狀態，同時金星在面試宮位退行，在職場上的地位水漲船高，會被過去曾經待過的組織或單位回鍋延攬。某些白羊座會被過去共事的同事、上司挖角，挑戰一個有前景的新領域。

學習運方面，水星進入學習宮位，同時金星在學習宮位退行，終於有多餘的時間可以回頭進修過去中斷的學業，把資格或學歷補齊。還是學生的白羊座，有些學分會獲得補考、補修的機會，請好好把握。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入心靈宮位，與海王星同宮，情緒會呈現莫名的憂鬱與焦慮，容易偏執於尋找失敗的答案，無法專注在自我靈魂的提升。有伴侶的白羊座，要當心這些負面情緒影響兩人的關係。

人際關係方面，土星在人際關係退行，受到天王星影響，會再度與過去討厭的人重逢，還得被迫與對方在某些場合共處一陣子，挑戰著你對於人際關係經營的耐性。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位退行的木星與冥王星呈現合相，會因為特殊因素，過去當掉的學分可在此時重修，中斷的課業再度復課，可趁這段時間將想拿的學位與學歷認證補齊。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與退行的木星、冥王星有良好連結，在外地生活的金牛座會在他鄉遇故知，生活有人相互關照。某些金牛座則是會交到來自異國的朋友，在文化上相互交流。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星在金錢宮位退行，同時進入金錢宮位的水星受到火星影響，此時腦波極弱，容易被人慫恿，浪費金錢在不切實際的事物上。此時要當心發生消費糾紛，或是花了錢卻遭受到不愉快的待遇。

工作運方面，土星在工作宮位退行，並受到天王星影響，處理許多事務容易被人刁難，不斷退件重修，同時會有許多突發事件需要收拾殘局，使你對於目前的工作感到倦勤。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，會因為特殊的事件，使得今年的稅務獲得減輕，甚至會獲得意外的補助，是財運頗佳的時期。

感情運方面，在命宮的金星開始退行，舊情人會在這段時間回頭聯繫，使你想吃回頭草。某些雙子座會邂逅一個與初戀或前任情人很相似的對象，對於新戀情既期待，又怕受傷害。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，受到水星影響，有大量的事務必須在短期內處理完畢，工作非常忙碌，常常需要加班。同在志業宮位的海王星受到金星影響，此時會對工作感到倦勤。

健康運方面，水星進入命宮，同時金星會在命宮開始退行，這段時間要特別當心著涼感冒、病毒感染，造成呼吸系統與喉嚨發炎。有些毛病會在此時舊疾復發，此時要注意身體健康，一旦生病會很難痊癒。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，和喜歡的人之間的不愉快雨過天晴，和好如初。金星在秘密宮位退行，單身的巨蟹座無意間在某個場合與曾經暗戀過的對象重逢，再度見面，還是會感到怦然心動。

金錢運方面，火星離開財務宮位，分期付款的帳單終於清償完畢，無債一身輕。有投資習慣的巨蟹座，經濟損失終於止血，不過由於還沒回本，對於投資標的需要有點耐心。

本週須注意的部分

工作運方面，在專業領域宮位的海王星受到金星影響，過去的學經歷在目前的職場上似乎毫無用武之地，會被派去處理一些不相干的雜事，會覺得自己的能力被大材小用。某些巨蟹座則是必須支援跨領域的事務，感覺很吃力。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星持續受到土星影響，對於一些生活背景特殊的人感到好奇，一旦成為朋友之後，會發現這些人的價值觀與你有很大的落差。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位退行，會有許多很久不見的老朋友在此時聯絡你，此時會有許多交際應酬的邀約，然而金星受到海王星影響，有些邀約不是太方便出席，讓你覺得很可惜。

工作運方面，在工作宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，雖然工作雜務變多，卻可因此獲得許多額外的資源與人脈，附加價值不可小覷，未來會對你產生意想不到的幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，甜蜜的戀情突然變調，情人變成仇人，在失敗的關係中，會有許多需要修正的課題。感情穩定的獅子座，另一半的身體狀況不佳，或是有許多問題會讓你較為擔憂。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，要特別當心血光之災與人身安全，容易發生意外傷害或是突發性的疾病。海王星與火星齊聚在疾厄宮位，某些獅子座情緒不佳，有焦慮與抑鬱的傾向。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位退行，會被過去待過的單位延攬，或是有以前的同事、上司想挖角你。不過金星受到海王星影響，工作目前有些倦怠，對於光鮮亮麗的頭銜顯得興趣缺缺。

學習運方面，在學業宮位的太陽與戀愛宮位的木星、冥王星有良好連結，會傾慕在學業上指導你的良師益友，或是在學習場合邂逅有好感的對象，進修目前的科目會更有樂趣。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，受到水星影響，目前的情感關係正面臨許多考驗，彼此間的情緒勒索與侵略會使得兩人都身心俱疲。某些處女座有懷孕的跡象，但你可能不是以歡喜的心情迎接這個孩子。

健康運方面，在健康宮位的土星開始退行，持續受到天王星影響，有些慢性疾病一直無法痊癒，是因為內分泌失調所造成，修正生活作息以及養成良好的習慣，才能改善體質。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，需要置產的天秤座，可在此時尋求到適合的物件。如果手上有需要出租的物件，也會找到不錯的租客。

學業運方面，在學業宮位的金星開始退行，過去發表的論文會受到學術領域的重視，以前論文的指導者會在這段時間找你回去參加學術研討會議。某些天秤座則是在這段時間需要回溯過去在學校學的科目，並應用在工作上。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星影響，目前處在一種「愛到卡慘死」的委屈地位，對方要求的一切照單全收，卻還是不願給你一個正式的名份。某些天秤座會無預警被分手，自己都不知道爲什麼對方這麼絕情。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到金星影響，因為工作型態有所改變，會使得生活變得較為糜爛，作息日夜顛倒，或是需要配合某個國家的時差處理一些交易事務。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在考試、面試宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，報考公職或是參加證照考試會順利考取，並進入理想的單位服務。面試新工作也會很快收到錄取通知。

交通運方面，在交通宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，會以較為優惠的價格買到滿意的新車，代步更為方便。某些天蠍座改變的通勤的方式，會在通勤時間邂逅到讓你感到愉悅的事件。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到逆行的金星影響，前情人會在這段時間回來找你打回頭炮，但並不想跟你復合，雖然很想維持在開放性的關係中，卻容易陷進混亂的情緒難以自拔。

金錢運方面，金星在財務宮位退行，受到海王星影響，容易被任何朋友或是理財專員推銷的保險與投資商品所迷惑，甚至被詐騙。刷卡消費要特別謹慎，信用資料容易被盜刷，此時也要當心掉錢包，或是貴重物品遭竊。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，經營的副業突然炙手可熱，使你訂單應接不暇，進帳豐碩。某些射手座會在這段時間還清長久積欠的債務，財務獲得自由。

感情運方面，金星在感情宮位退行，過去交往、或喜歡過的對象會在此時聯絡你，有意復合。某些射手座在參加同學會的時候，得知某個人在學生時期曾暗戀過你，會感到怦然心動，想與對方交往看看。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到在溝通宮位的土星影響，在職場上當心口舌是非，會被一些流言蜚語波及，成為許多人發洩情緒的箭靶。在社群軟體發言也要謹慎，容易惹來麻煩的人物找你麻煩。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，要注意電器爐火的使用，門戶安全要特別留意，容易遭宵小侵入。某些射手座家宅環境不太安寧，常被鄰居的噪音干擾，或是與社區的一些住戶發生不愉快。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的太陽脫離不良相位的影響，儘管還有一些關卡需要突破，但兩人的關係已經明朗化，彼此會認可目前的身份，不再處於妾身未明、曖昧不清的狀態。

學習運方面，在學習宮位的海王星與冥王星、木星有良好連結，終於有時間可以好好專注在有興趣的事物上，會安排很多課程充實自己，在學習的過程中感到愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在工作宮位逆行，找不到可以忙碌的事情，對於生活突然被掏空而感到恐慌。某些摩羯座在工作上不斷需要來回修正，有許多事務懸而未決，對於無法塵埃落定的問題覺得浮躁。

金錢運方面，在金錢宮位的土星開始退行，會開始審視過去花錢的方式，思考如今該怎麼節省開銷。在縮衣節食的過程中，會感覺很痛苦，物質慾望必須壓抑下來，否則可能連下一餐在哪都會有問題。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位逆行，過去曖昧過的對象，或是前情人此時會突然聯絡你，雙方會在此時舊情復燃。情感關係穩定的水瓶座，會有懷孕的跡象，或是走失的寵物會在這段時間被尋獲。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽與木星、冥王星有良好連結，有搬家需求的水瓶座，會找到一個比較穩定的落腳處。沒有搬家需求的水瓶座，對家人的不諒解會稍微寬心，有些心結會暫時放下。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期外的開銷變多，存款會在此時大量消耗，此時要當心掉錢包，或是遺失貴重物品。某些昂貴的3Ｃ產品需要更換，錢完全無法節省下來。

工作運方面，在命宮的土星受到天王星的影響，目前處在一個吃力不討好的位置，常常有各種不同的突發狀況要處理，好事輪不到你，黑鍋都要你背，生活感到倦怠。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的太陽與人際關係宮位的木星、冥王星有良好連結，尋求新工作的雙魚座，在面試時會巧遇同校畢業的學長學姊，很快被錄取。工作穩定的雙魚座，職場上會有貴人幫你說話，委屈會獲得伸張。

學習運方面，在學習宮位的太陽脫離不良相位的影響，沒有把握的考試成績出乎意料地良好，驚險過關。某些雙魚座在學業上的疑惑，會遇到優秀的指導者點破盲點，學習成效有很大的進展。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的海王星受到逆行的金星影響，與某個對象糾纏不清，其實都是自己一廂情願在鬼打牆，感覺很受傷。但這些苦痛，不過就是不甘心、不放手。

健康運方面，火星進入命宮，要當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病。某些器官有發炎的現象。此時也會是精神狀況不太理想，感到躁鬱的時期。

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